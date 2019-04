Mini Electric nu te reserveren

2 april 2019 | Vanaf 2 april 2019 kunnen geïnteresseerden de eerste volledig elektrische MINI reserveren. Via de reserveringtool kunnen zij na een aanbetaling van 1.250 euro als een van de eersten een productieplaats voor de MINI Electric boeken.

De voorbereidingen van de productie van de eerste geheel elektrisch aangedreven MINI verlopen volgens plan. Dat houdt in dat de productie van de MINI Electric in november dit jaar van start gaat en de MINI Electric naar alle waarschijnlijkheid in maart 2020 in de showroom staat.

Speciaal voor particuliere klanten biedt MINI Nederland per direct een overbruggingsaanbod aan in de vorm van een rijk aangeklede MINI Cooper 3-deurs in Midnight Black met gele accenten en MINI Yours Customised stijlelementen. Hiermee is een productieplek voor de MINI Electric gegarandeerd. Klanten die hier gebruik van willen maken moeten snel zijn, want er zijn slechts 50 stuks van deze speciale MINI beschikbaar. Zakelijke klanten kunnen de tijd tot de aflevering van hun MINI Electric overbruggen met een MINI 5-deurs, waarvan er 100 stuks beschikbaar zijn.

MINI produceert de aandrijflijn van de volledig elektrische 3-deurs in de fabrieken in Dingolfing en Landshut (Duitsland). Deze fabrieken zijn de competentiecentra voor elektrische mobiliteit binnen het productienetwerk van BMW Group. De volledig elektrische MINI wordt vanaf november 2019 gebouwd in de MINI fabriek in Oxford (Groot-Brittannië). Dit is ook de hoofdproductielocatie voor de MINI 3-deurs.