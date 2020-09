MG onthult HS plug-in hybrid

22 september 2020 | MG heeft de eerste beelden van een tweede Europese model onthuld in Londen. De nieuwe MG HS heeft een plug-in hybride (PHEV) aandrijving die het beste van twee werelden belooft.

Vorig jaar werd de 100% elektrische MG ZS EV in verschillende Europese landen geïntroduceerd. De verdere uitrol van dit model in Europa wordt in het komende halfjaar verwacht. De nieuwe MG HS plug-in hybride heeft niet alleen een elektrische aandrijving, maar ook een benzinemotor. Dit aandrijfsysteem werkt samen met de elektromotor en de batterij, waardoor een samenspel van vermogen en actieradius ontstaat.

"De ervaring van de automobilist staat bij MG voorop", zegt Matt Lei, CEO MG Motor Europe. "MG helpt een 'elektrisch leven' te leiden met een goed ontworpen, milieubewuste rijervaring die functioneel, veilig en betaalbaar is. De MG HS plug-in hybride voldoet aan de behoeften van zowel de milieubewuste automobilist als de bewuste zakelijk rijder. De automobilist van nu wil volledig elektrisch kunnen rijden en dus duurzaam zijn, maar zich tegelijkertijd niet te veel zorgen maken over de actieradius. Voor wie niet klaar is voor een volledig elektrische auto, introduceren we naast de 100% elektrische MG ZS EV ook de MG HS plug-in hybride."

MG maakt meer details over deze plug-in hybride bekend tijdens de officiële lancering van de MG HS in december van dit jaar. De officiële marktintroducties, die per land kunnen verschillen, worden in het eerste kwartaal van 2021 verwacht.