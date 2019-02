Mercedes-Benz SL als Grand Edition

21 februari 2019 | Grand Edition, onder die naam gaan de zeer exclusieve speciale modellen van Mercedes-Benz voortaan door het leven. De nieuwe Grand Edition-modellen SL 400 (brandstofverbruik gecombineerd 8,4 /100 km, CO2-emissie gecombineerd 191 g/km) en SL 500 (brandstofverbruik gecombineerd 9,8 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd 223 g/km) onderscheiden zich door talrijke kenmerkend en speciale kleurencombinaties voor het exterieur en interieur, aangevuld door standaarduitrustingen die een luxer rijgevoel beloven. De exclusieve Roadster staat vanaf eind maart 2019 in de showrooms, precies op tijd voor het cabrioseizoen. De nieuwe uitvoeringen zijn vanaf eind februari te bestellen.

Bij de lakken van de nieuwe Grand Edition-modellen is er keuze uit vier metallic-lakken, unilak zwart, stralend wit (designo diamantwit bright), diverse grijstinten en obsidiaanzwart. Accenten in hoogglanzend chroom en matzilver geven de voorbumper een opvallende aanblik.

De Grand Edition-modellen staan vóór op 48,3 cm (19 inch) en achter op 50,8 cm (20 inch) tienspaaks gesmede velgen. Ze zijn hoogglanzend zwart gelakt en hebben glansgedraaide velgranden en spaken. De badges met SL Grand Edition-logo op de voorspatschermen verwijzen subtiel naar de exclusieve status van deze speciale uitvoeringen.

Het designo leder in toendrabruin pearl met metaalachtig oppervlak is een echte blikvanger in het interieur. Dit materiaal is onder andere ook verwerkt in het standaard multifunctionele sportstuur. De standaarduitrusting van de SL vindt in de Grand Edition-modellen een overtreffende trap. Zo zijn ze onder andere uitgerust met hoofdruimteverwarming AIRSCARF, 10 mm verlaagd en straffer afgestemd sportonderstel, actieve multicontourstoelen met massage- en rijdynamiekfunctie, stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurders- en voorpassagiersstoel, rijassistentiepakket plus en actieve parkeerassistent.

De vermelde verbruikscijfers werden gemeten volgens de voorgeschreven meetmethode. Dit zijn de NEDC CO2- cijfers volgens Art. 2 Nr. 1 van de EU-richtlijn 2017/1153. De cijfers voor het brandstofverbruik werden op basis van die cijfers berekend.