Mercedes-Benz S-Klasse

Mercedes-Benz en Emirates werken samen

16 november 2017 | Mercedes-Benz en Emirates Airline werken samen. Het eerste project is de volledig nieuw ontworpen First Class van de Boeing 777-vloot van Emirates. Het nieuwe ontwerp is geïnspireerd op het interieur van de S-Klasse. Om dat te benadrukken is de exclusieve S-Klasse chauffeursservice in het leven geroepen. Vanaf 1 december 2017 kunnen passagiers die in de nieuwe First Class vliegen gebruikmaken van de nieuwe S-Klasse voor hun transfers van en naar de luchthaven van Dubai.