Mercedes-AMG bouwt laatste V12

4 maart 2019 | Met het gelimiteerde speciale model S65 Final Edition (brandstofverbruik gecombineerd: 14,2 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 325 g/km) bekroont Mercedes-AMG de lange geschiedenis van de 6,0-liter V12-biturbomotor in de S-Klasse. De speciale editie, waarvan er wereldwijd slechts 130 worden gebouwd, richt zich met name op verzamelaars van exclusieve voertuigen en liefhebbers van soevereine twaalfcilinders. De speciale uitstraling en omvangrijke standaarduitrusting maken de Limousine tot een unieke combinatie van performance en prestige.

De S65 Final Edition is uitsluitend leverbaar in hoogglanzend obsidiaanzwart metallic. De 20 inch multispaaks velgen en de roosters van de luchtinlaten in de speciale kleur matbrons benadrukken de bijzondere positie van de sedan, net als het AMG-embleem op de C-stijl. Uitlaatsierstukken in hoogglanzend zwart zorgen voor een passende afsluiting.

In het interieur wordt de exclusieve uitstraling voortgezet. De bekleding in zwart nappaleder Exclusief met koperkleurige contrastsiernaden en de sierdelen van carbon met dunne ingeweven koperkleurige draden maken de Final Edition uniek. Koperkleurige contrasten zijn ook te vinden in de siernaden van de vloermatten. Op de middenconsole verwijst de Edition-plaquette '1 of 130' naar de gelimiteerde oplage. Andere individuele kenmerken zijn de 'AMG Edition'-rand op het stuurwiel en de voorconfiguratie van de sfeerverlichting, eveneens koperkleurig.

De aandacht voor het detail reikt tot in het motorcompartiment: de plaquette van de monteur ('one man - one engine') is speciaal vormgegeven en uitgevoerd in exclusief zwart in plaats van zilverkleurig. Met een vermogen van 463 kW / 630 pk en een maximumkoppel van 1.000 Nm bij 2.300-4.300 t/min biedt het V12-topmodel een kenmerkende aandrijfdynamiek en soepele motorloop.

De standaarduitrusting laat geen wens onvervuld: van het panoramadak met MAGIC SKY CONTROL via het warmtepakket tot het First Class achtercompartiment met twee afzonderlijke zitplaatsen en doorlopende businessconsole inclusief verwarmde/gekoelde bekerhouder. Tot twaalf elektromotoren per stoel stellen deze op elk postuur af. Een bijzonder kenmerk is de executivestoel aan de voorpassagierszijde met voetensteun en tot een hoek van 43,5° verstelbare rugleuning voor een optimale rustpositie. Het standaard AMG Driver's Package maakt een topsnelheid van 300 km/h mogelijk.

Om het voertuig in de garage tegen stof te beschermen, ontvangt elke klant bovendien een op maat gemaakte AMG-indoor car cover met het opschrift 'AMG S 65 FINAL EDITION' in de passende kleur.