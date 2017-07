Vernieuwde Mercedes-Benz S-Klasse familie groeit

20 juli 2017 | De eerste exemplaren van de vernieuwde S-Klasse (die sinds mei besteld kan worden) zijn inmiddels onderweg naar de Europese showrooms, nu start ook de verkoop van de andere uitvoeringen. Er is keuze uit acht benzine- en dieselmodellen, achterwielaandrijving en 4MATIC, korte en lange wielbasis en modellen met de merknaam Mercedes-Benz, Mercedes-AMG en Mercedes-Maybach.

De nieuwe uitvoeringen, die per direct besteld kunnen worden, staan vanaf oktober in de showrooms. De verkoop van de uitvoering met de geëlektrificeerde zescilinder lijnmotor gaat nu van start. De S450 (ook leverbaar als 4MATIC; gecombineerd brandstofverbruik: 6,6-6,9 l/100 km; gemiddelde CO2-emissie: 150-157 g/km) levert een vermogen van 270 kW (367 pk) en een koppel van 500 Nm. De vermogenstoename van de zescilinder benzinemotor op het niveau van de vorige achtcilindermotoren komt tot uiting in de modelaanduiding: de nieuwe zescilinderuitvoering wordt nu verkocht als S450.

De Mercedes-Benz is de S600 (gecombineerd brandstofverbruik: 11.6 l/100 km; gemiddelde CO2-emissie: 270 g/km). Zijn V12 levert een vermogen van 390 kW (530 pk) en een koppel van 830 Nm. De nieuwe twaalfcilindermotor in de Mercedes-Maybach S650 beschikt over een vermogen van 463 kW (630 pk) en het maximumkoppel bedraagt 1.000 Nm (gecombineerd brandstofverbruik: 12,7 l/100 km; gemiddelde CO2-emissie: 289 g/km). Het topmodel van de S Klasse-reeks blijft de Mercedes-AMG S 65 met zijn 6,0-liter V12-biturbomotor met 463 kW (630 pk) en koppel van 1.000 Nm (gecombineerd brandstofverbruik: 11,9 l/100 km: 279 g/km).

Een nieuwe toevoeging aan de prijslijst: het op dynamiek gerichte onderstelsysteem MAGIC BODY CONTROL. Dit detecteert op een anticiperende wijze oneffenheden in de weg en verwerkt deze op een zo comfortabel mogelijke manier. De nieuwe S-Klasse beschikt over een verbeterde versie van deze onderstelregeling: de nieuwe stereocamera van het systeem werkt tot een snelheid van 180 km/h. De curve tilting function CURVE is een andere comfortverhogende functie die voor het eerst op de S-Klasse leverbaar is. De carrosserie helt in bochten tot een hoek van 2,65° naar binnen, waardoor de passagiers minder last hebben van de middelpuntvliedende krachten. MAGIC BODY CONTROL met CURVE-functie behoort tot de standaarduitrusting bij de Mercedes-Benz S600, de Mercedes-Maybach S650 en de Mercedes-AMG S65 en het systeem is als optie verkrijgbaar voor de S560 met korte en lange wielbasis alsmede voor de Mercedes-Maybach S560.

Alle uitvoeringen van de S-Klasse beschikken standaard over COMAND Online van de nieuwe generatie. Films op Blu-ray of DVD, TV, internet, games, muziek: het Individual Entertainment System voor het achtercompartiment biedt de achterpassagiers de mogelijkheid om hun persoonlijke entertainmentprogramma samen te stellen. Samen met hoogwaardige draadloze hoofdtelefoons (optie) zorgen twee 25,9 cm (10,2 inch) displays aan de hoofdsteunen van de voorstoelen voor een uitstekende video- en audiokwaliteit.

De 'COMAND Touch' app heeft nu nog meer functies, met name met betrekking tot Rear Seat Entertainment. Via de smartphone kunnen tal van zaken worden bediend. Voor de achterpassagiers is een nieuwe feature beschikbaar, waarmee achterpassagiers voortaan de geplande route kunnen volgen en points of interest langs de route naar het bedieningssysteem van de bestuurder kunnen sturen. Dit kan tevens worden uitgevoerd als de passagiers niet online zijn, doordat de kaarten vooraf kunnen worden gedownload voor offline gebruik. De 'COMAND Touch' App is gratis te downloaden via de Apple App Store en Google Play Store.

Andere voorzieningen:

Tal van nieuwe en compleet doorontwikkelde assistentiesystemen, waaronder de actieve afstandsassistent DISTRONIC en de actieve stuurassistent. Deze systemen maken deel uit van het optionele rijassistentiepakket.

Met de Remote Park-assistent kan de bestuurder van de S-Klasse de auto met behulp van de smartphone in en uit smalle parkeervakken of garages manoeuvreren.

Voor een bijzonder snelle en nauwkeurige aanpassing van de verlichting aan de rijomstandigheden zorgt MULTIBEAM LED. Via 84 afzonderlijk aangestuurde leds wordt het licht altijd precies afgestemd op de behoeften. De ULTRA RANGE-grootlicht genereert de maximale lichtintensiteit die wettelijk is toegestaan. MULTIBEAM LED met ULTRA RANGE-grootlicht is standaard op de Mercedes-Benz S 600 en de Mercedes-AMG en Mercedes-Maybach modellen. Voor andere modellen is dit systeem tegen meerprijs leverbaar.

Het ENERGIZING-comfortprogramma combineert verschillende comfortsystemen via zes programma's. Het ENERGIZING-comfortprogramma is beschikbaar vanaf september 2017.

De uitgebreide sfeerverlichting verlicht het interieur als een kunstwerk aan de hand van 10 kleurenschema's met in totaal 64 kleuren.

De S-Klasse is het vlaggenschip van Mercedes-Benz en het is de best verkochte luxe limousine ter wereld in 2016. Sinds 2013 zijn er wereldwijd meer dan 300.000 exemplaren verkocht. Sinds de marktintroductie zijn er circa vier miljoen S-Klasse Limousines afgeleverd aan klanten wereldwijd.