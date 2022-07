Nieuwe Mercedes-Benz GLC nu te bestellen

De nieuwe GLC is direct herkenbaar als lid van de SUV-familie van Mercedes-Benz. Tot de standaarduitrusting behoort het AVANTGARDE exterieur met chroomaccenten. De proporties, met klassieke SUV-elementen zoals de chromen optische bodembeschermingsplaten voor en achter, de dakreling van gepolijst aluminium en de optionele treeplanken, worden gecompleteerd door de scherpe lijnen op de flanken. Blikvangers zijn de nieuwe koplampen, die direct aansluiten op de grille en de breedte van het voertuig accentueren. In combinatie met het optionele DIGITAL LIGHT beschikken de koplampen over ellipsvormige dagrijverlichting.

In de meest gestroomlijnde configuratie heeft het voertuig een cw-waarde van 0,29, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van zijn voorganger (cw = 0,31) - en een significant lage waarde voor een SUV met conventionele aandrijflijn.

De nieuwe GLC is ontworpen voor hybride aandrijflijnen. De mild-hybrid motoren worden ondersteund door een geïntegreerde startdynamo (Integrated Start Generator ISG) van de tweede generatie.

Onderstel

De belangrijkste componenten van het onderstel van de GLC zijn de nieuwe vooras met vier draagarmen en de onafhankelijke multilink achteras. Het onderstel is voorzien van een amplitude-afhankelijk dempingssysteem. AIRMATIC luchtvering is optioneel leverbaar. De optionele achterasbesturing en de directere stuuroverbrenging op de vooras maken de GLC extra dynamisch. De achteras heeft een maximale stuurhoek van 4,5 graden. Dit verkleint de draaicirkel met 90 cm, tot 10,9 m.

Voor trajecten buiten de gebaande paden is de bediening via het offroad-screen vergemakkelijkt. De 'transparante motorkap' geeft een beter overzicht en de tractie en rijstabiliteit zijn verbeterd dankzij doorontwikkelde regelsystemen. Als plug-in hybrid ook bij puur elektrisch rijden.

Voor het trekken van een aanhangwagen zijn de aanhangwagenassistent, het nieuwe aanhangwagenmenu en de routeplanning voor het rijden met een aanhangwagen belangrijke kenmerken van de GLC. Hiermee wordt het rijden met een aanhangwagen zo veilig en aangenaam mogelijk. Bovendien biedt de 4MATIC vierwielaandrijving extra tractie op elke ondergrond.

Uitrusting

Met zijn twee grote standaard displays en full-screen navigatie maakt de jongste generatie van het MBUX infotainmentsysteem het interieur digitaler en intelligenter. De spraakassistent "Hey Mercedes" reageert beter dan voorheen en heeft een snellere zelfleerfunctie. Met de functie 'MBUX Smart Home' kunnen klanten de GLC verbinden met het smart home-systeem, waarmee het voertuig verandert in een mobiel controlecentrum voor thuis. MBUX integreert alle belangrijke streamingdiensten voor muziek, inclusief persoonlijke voorkeuren en instellingen. Eveneens nieuw voor MBUX is de audio-reisleider 'Tourguide'. Als onderdeel van de 'MBUX Voice Assistant' van Mercedes me voegt de audio 'Tourguide' een interessante en leerzame functie toe aan de reeds bestaande reisinformatie. Als reactie op de gesproken opdracht "Hey Mercedes, start Tourguide" leest het MBUX infotainmentsysteem uitgebreide informatie voor over de bezienswaardigheden op de route. Het systeem reageert op de ongeveer 3400 bruine verkeersborden langs de Duitse snelwegen. De nieuwe audio-reisgids kan vooralsnog alleen in Duitsland worden gebruikt, later wordt deze functie ook in andere landen uitgerold. Het optionele Burmester surround sound system belooft met zijn vijftien premium luidsprekers en een totaalvermogen van 710 watt een unieke ervaring.

De koplamptechnologie DIGITAL LIGHT (optie) biedt moderne verlichting, die zich continu aanpast aan andere weggebruikers en de omgeving. In combinatie met de projectiefunctie kan het systeem hulplijnen en waarschuwingssymbolen op de weg projecteren. Een andere nieuwe optie voor de GLC is het rijassistentiepakket plus. Dit omvat de actieve afstandsassistent DISTRONIC, de actieve stuurassistent, de actieve remassistent, de uitwijk-stuurassistent, de actieve spoorassistent, de actieve dodehoekassistent en PRESAFE® PLUS, alsmede de actieve fileassistent en PRESAFE Impuls Side. Andere nieuwe optionele uitrustingen zijn de 'transparante motorkap' en de aanhangwagenassistent.

De componenten en systemen van de GLC zijn op talrijke details verbeterd, zoals ENERGIZING AIR CONTROL, AIR BALANCE, GUARD 360°, de sfeerverlichting en het nieuwe panoramaschuifdak, dat met zijn smallere dwarsbalk een nog ruimtelijker gevoel biedt. De optionele multicontourstoelen zijn nu voorzien van een massagefunctie.

Standaarduitrusting

De standaarduitrusting van de nieuwe GLC is omvangrijker dan voorheen. Zo is bijvoorbeeld de Line AVANTGARDE standaard, met uitrustingen zoals grote displays, smartphone-integratie, draadloos oplaadsysteem en stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier. Functionele uitrustingen die vaak samen worden besteld, zijn nu gebundeld in uitrustingspakketten. Naast deze pakketten zijn enkele afzonderlijke functionele opties leverbaar. Met een keur aan designuitrustingen als lakken, bekledingen, sierdelen en velgen kunnen klanten hun GLC net als voorheen individueel configureren.