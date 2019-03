Mercedes-Benz introduceert CLA Shooting Brake

5 maart 2019 | De nieuwe Mercedes-Benz CLA is vanaf september 2019 ook leverbaar als Shooting Brake. Net als de vierdeurs CLA Coupé geeft de Shooting Brake zijn eigen draai aan de designfilosofie van Mercedes-Benz. De achterzijde vormt bij de CLA Shooting Brake een belangrijke toevoeging op het gebied van functionaliteit. Het is een even fraai gestileerde auto als de CLA Coupé, maar wel met meer ruimte voor spontaniteit, of het nu om een lange shoppingdag gaat of om sport- en outdooractiviteiten die ruimte vereisen. De nieuwe CLA Shooting Brake wordt net als de voorganger gebouwd in de fabriek te Kecskemét (Hongarije) en komt op de markt in september 2019.

Mercedes-Benz introduceerde de eerste generatie CLA Shooting Brake in 2015: een vijfdeurs auto, duidelijk een Coupé wat betreft proporties, en toch voorzien van een forse bagageruimte dankzij het dak dat ver naar achteren doorloopt. Ook de nieuwe CLA Shooting Brake is een designerauto, die zijn aantrekkingskracht in eerste instantie te danken heeft aan zijn proporties: een lange motorkap, een compacte greenhouse met coupéachtige ruitlijn, gespierde schouders over de achterste wielkasten en een gedrongen ogende achterzijde, die duidelijk laat zien dat dit model over sportwagengenen beschikt. De vorm van de frameloze zijruiten is tot aan de B-stijlen identiek aan die van de CLA Coupé. Daarachter loopt de ruitlijn aanzienlijk hoger, wat de instap voor de achterpassagiers vergemakkelijkt. De ruitlijn loopt verder door naar achteren en knikt dan naar beneden onder een scherpe hoek.

Het markant naar voren gekantelde front ('shark nose') en de lange motorkap met opvallende powerdomes vormen dynamische stylingkenmerken. Het aantal karakterlijnen is gereduceerd, de schouderlijn is bijvoorbeeld geheel achterwege gelaten. De oppervlakken zijn voorzien van subtiele sculptuurachtige rondingen. Dit benadrukt de vormen en proporties en bepaalt het karakter van de auto. De CLA Shooting Brake is 48 mm langer dan voorheen en 53 mm breder, maar 2 mm lager. De smalle koplampen, de diep naar beneden doorgetrokken motorkap en de diamond grille met geïntegreerde ster staan symbool voor het typische Mercedes-Benz sportwagenuiterlijk. De tweedelige, smalle achterlichten en de in de achterbumper ondergebrachte kentekenplaat zijn kenmerkend voor de GT-achterzijde met soepele overgang tussen de achterbumper en de achterklep. Met een breedte van 871 mm is de laadopening aanzienlijk breder dan bij het vorige model (635 mm). Daarnaast kan de achterklep contactloos worden geopend met EASY PACK en HANDS-FREE ACCESS.

Het interieur is identiek aan dat van de Coupé. Er is geen overkapping boven het dashboard, waardoor het vleugelvormige geheel zonder onderbreking van voorportier naar voorportier loopt. Het beeldscherm is helemaal vrijstaand. De onderkant ervan wordt visueel gescheiden van de rest van het dashboard door middel van een 'sleuf'. De sfeerverlichting, met keuze uit 64 kleuren, tien kleurenwerelden en verschillende effecten in drie felheidzones, versterkt die illusie. De drie luchtuitstroomopeningen ogen sportief dankzij de turbinelook, zelfs zonder de verlichting.

Mercedes-Benz User Experience, kortweg MBUX, speelt sinds begin 2018 een grote rol in het interieur van nieuwe Mercedes-Benz modellen en wordt van model tot model doorontwikkeld. Het systeem koppelt een computer aan heldere displays, individuele weergavestijlen, opties zoals een head-up kleurendisplay en navigatie met augmented reality alsmede zelflerende software en spraakbediening die de gangbare standaarden overtreft en via het trefwoord "Hey Mercedes" de aanwijzingen van de passagiers opvolgt. MBUX is geheel afgestemd op de wensen van de hedendaagse gebruiker.

Mercedes-Benz breidt MBUX nu uit met de MBUX-interieurassistent, die de bediening van verschillende functies intuïtiever en natuurlijker maakt door onder meer bewegingen te herkennen. Het is mogelijk om de wensen van de bestuurder en de voorpassagier te onderscheiden en zodoende bijvoorbeeld te weten voor welke stoel de massagefunctie moet worden ingeschakeld. De spraakbediening begrijpt steeds meer soorten vragen en zoekt online naar de juiste antwoorden terwijl de bestuurder zijn aandacht bij het verkeer kan houden. Door de continue doorontwikkeling van het systeem, is het ook mogelijk om rekening te houden met landspecifieke content providers.

De nieuwe CLA Shooting Brake is nog comfortabeler dankzij het ENERGIZING-comfortprogramma dat diverse comfortsystemen aan elkaar koppelt. Het ENERGIZING-comfortprogramma gebruikt de airconditioning, de stoelen (verwarming, ventilatie, massage), de verlichting en het audiosysteem om een wellnessomgeving te creëren die is afgestemd op de stemming of de behoefte van de bestuurder.

De ENERGIZING COACH in het ENERGIZING-pakket plus is gebaseerd op een intelligent algoritme en beveelt een van de ENERGIZING-programma's aan op basis van de situatie en de persoon achter het stuur. Als de bestuurder van de CLA de Mercedes-Benz vivoactive 3 smartwatch of een vergelijkbare wearable van Garmin draagt, zorgen gegevens over het stressniveau van de drager, de pulsfrequentie of de slaapkwaliteit gedurende de afgelopen nacht voor betere voorstellen.

Net als de CLA Coupé heeft de CLA Shooting Brake de sportiefste rijeigenschappen van alle modellen die deel uitmaken van de nieuwe generatie compacte auto's van Mercedes-Benz. Dat ligt ook aan de grote spoorbreedte die de nieuwe CLA Shooting Brake er atletisch laat uitzien, alsmede het lage zwaartepunt en de bij dit model toegepaste multilink achterwielophanging. De wielophanging is niet alleen nauwkeurig geleid, maar ook gericht op rijcomfort en een laag geluidsniveau binnenin met akoestische geleide-armen die vibraties bij de carrosserie vandaan houden aan de achterzijde en hydraulische motorsteunen aan de voorzijde. Een stabilisatiestang met een grotere diameter vermindert het rollen van de carrosserie.

Optioneel is een adaptief verstelbare demping leverbaar, waarmee de bestuurder kan kiezen tussen een comfortabele of een meer sportieve instelling. Er zijn veel keuzemogelijkheden met betrekking tot de wielen. Voor de CLA zijn lichtmetalen velgen leverbaar in de maten 16 tot 19 inch, met banden 205/60 R16 tot 225/40 R19. Het ESP is speciaal aangepast aan de hoge bochtsnelheden en het rijgedrag van de CLA.

De cw-waarde van 0,26 is iets hoger dan die van de Coupé (0,23), waarvan de taps toelopende achterzijde automatisch voor wat minder luchtweerstand zorgt. De ontwikkelaars hebben zich niet alleen gericht op de aerodynamische weerstand, maar ook op het reduceren van het windgeruis.

De CLA Shooting Brake beschikt over de nieuwste rijassistentiesystemen met ondersteuning van de bestuurder. Met zijn functies uit de S-Klasse biedt dit model de hoogste mate van actieve veiligheid in zijn segment. Dankzij verbeterde camera- en radarsystemen kan hij tot wel 500 meter ver kijken en in bepaalde situaties semi-autonoom rijden, bijvoorbeeld door de snelheid voor bochten, kruisingen en rotondes aan te passen met de actieve afstandsassistent DISTRONIC die gebruikmaakt van kaarten en navigatiegegevens. Een nieuwe functie van de actieve stuurassistent is de intuïtieve actieve rijbaanwisselassistent. Indien de actieve parkeerassistent met PARKTRONIC aan boord is, beschikt de CLA ook over de functie uitgebreid automatisch optrekken files op snelwegen.

De topmotor in de CLA Shooting Brake wordt de viercilinder benzinemotor in de CLA 250 (165 kW/225 pk, 350 Nm), die de voorwielen aandrijft via een 7G-DCT automatische transmissie met dubbele koppeling (brandstofverbruik gecombineerd: 6,5-6,2 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 149-143 g/km). De 2,0-liter benzinemotor met directe inspuiting is standaard voorzien van een benzinepartikelfilter. Als het nieuwe model in september 2019 wordt geïntroduceerd, zal er een uitgebreide reeks benzine- en dieselmotoren leverbaar zijn, met een handgeschakelde of automatische transmissie met dubbele koppeling en met voorwiel- of vierwielaandrijving 4MATIC.