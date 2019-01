Mercedes-Benz CLA Coupe

8 januari 2019 | Mercedes-Benz onthult de tweede generatie van de CLA Coupé. Net als de A-Klasse waarop hij is gebaseerd, biedt de CLA Coupe de MBUX-interieurassistent (die gebaren herkent), augmented reality voor het navigatiesysteem, spraakbediening, nieuwe functies van het rijassistentiepakket van Intelligent Drive en de ENERGIZING COACH, die fitnesaanbevelingen voorstelt. Het design onderstreept zijn coupékarakter, met een langgerekte carrosserie en designelementen zoals de powerdomes op de motorkap en de achterste kentekenplaat, die nu in de bumper is gemonteerd.

De combinatie van frameloze portieren en een langgerekte taillelijn geeft de nieuwe CLA Coupé een karakteristiek sportief en elegant karakter. Het front helt naar voren over als een haaienneus, met daarboven een lange motorkap met twee powerdomes. Smalle koplampen, een ver naar beneden doorgetrokken motorkap en een diamond grille met geïntegreerde ster geven de auto een sportieve aanblik. De smalle, tweedelige achterlichten en de kentekenplaat in de bumper zorgen ervoor dat de achterzijde van de CLA buitengewoon breed oogt.

In vergelijking met zijn voorganger heeft de nieuwe CLA een veel langer proces van aerodynamische optimalisatie via computersimulatie doorlopen. Dat is niet alleen mogelijk door de toegenomen computerkracht, maar ook doordat de Mercedes-Benz designers meer ervaring hebben opgedaan in het zo optimaal en efficiënt mogelijk werken met simulaties. Een groot voordeel van het proces is dat het gemakkelijk is om de aerodynamische gevolgen van ontwerpwijzigingen te zien, zonder dat daarvoor een fysiek model aangepast hoeft te worden. Het resultaat: een cw-waarde van 0,23

Er is vooral veel werk gestoken in de optimalisatie van de achterbumper, grille, mistlampen (op de CLA is het diamantreliëf iets verminderd) en hoogte van de diffusor. Nieuw zijn de wielkastspoilers met hun horizontale vinnen. Die zorgen ervoor dat de lucht rondom de wielen kan stromen zonder al te veel aerodynamische verliezen. Daarbij zijn ook de lichtmetalen velgen geoptimaliseerd. Niet alleen de standaard velg/band-combinatie, maar ook de zogenoemde aerovelgen, die zijn ontworpen voor een optimale aerodynamica. De CLA is standaard uitgerust met een tweedelig grillejaloeziesysteem achter de grille die de luchtstroom richting het motorcompartiment reguleert. Nagenoeg de hele onderzijde van de auto is bekleed voor een nog lagere luchtweerstand.

Het passagiers-compartiment is iets naar achteren verplaatst en op de flanken schetsen minimalistische lijnen een gebeeldhouwd profiel dat nog interessanter wordt door het samenspel van licht en schaduw. Er loopt een subtiele schouderlijn van de voorste wielkasten naar de achterzijde van de auto, waar de wielkasten zijn uitgebouwd voor een dynamische, sportieve aanblik.

Het interieur is ontworpen volgens de thema's 'hightech' en 'jeugdige avant-garde'. Net zoals in de A-Klasse is er geen overkapping boven het dashboard, waardoor het vleugelvormige geheel zonder onderbreking van voorportier naar voorportier loopt. Het widescreen display is helemaal vrijstaand. De onderkant ervan wordt visueel gescheiden van de rest van het dashboard door middel van een 'sleuf'. Daardoor lijkt het alsof het scherm zweeft. De sfeerverlichting in het interieur versterkt die illusie. Kenmerken zijn verder de luchtuitstroomopeningen met turbine-schoepen.

Het onderstel van de nieuwe CLA moet de sportiviteit die zijn uiterlijk belooft waarmaken. Heel belangrijk daarin zijn de grotere spoorbreedte (plus 63 mm voor en plus 55 mm achter in vergelijking met zijn voorganger) en het lage zwaartepunt van de auto. De CLA is voorzien van een stille en trillingvrije multilink achteras, standaard DIRECT STEERING en hydraulische motorsteunen. Een stabilisatiestang met een grotere diameter vermindert het rollen van de carrosserie. Optioneel is de actieve, verstelbare demping leverbaar, waarmee de bestuurder kan kiezen tussen comfort of een meer sportieve instelling. Voor de CLA zijn lichtmetalen velgen leverbaar in de maten 16 tot 19 inch, met banden 205/60R16 tot 225/40R19. Het ESP is speciaal aangepast aan het rijgedrag van de CLA.

Op de CES 2019 in Las Vegas wordt de CLA geïntroduceerd als CLA 250, met een krachtige viercilinder (165 kW/225 pk, 350 Nm) en een 7G-DCT automatische transmissie met dubbele koppeling (gecombineerd verbruik: 6,3-6,1 l/100 km, gecombineerde CO2-uitstoot: 143-140 g/km). Als de CLA in mei op de markt komt, zal er een uitgebreide reeks benzine- en dieselmotoren leverbaar zijn, met een handgeschakelde of automatische transmissie en met vierwielaandrijving 4MATIC.​

Een jaar geleden zorgde MBUX, Mercedes-Benz User Experience voor opschudding tijdens de CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas. Het systeem koppelt een krachtige computer aan heldere beeldschermen, instelbare displays, een head-up kleurendisplay, een navigatiesysteem met augmented reality, software die kan leren en "Hey Mercedes", de trefwoorden voor de spraakbediening. Mercedes-Benz breidt MBUX nu uit met de MBUX-interieurassistent, die de bediening nog natuurlijker maakt. De MBUX-interieurassistent herkent gebaren, waardoor inzittenden van de CLA verschillende MBUX-functies nog gemakkelijker kunnen bedienen. Het systeem werkt zowel bij daglicht als in volledige duisternis.

De MBUX-interieurassistent reageert bovendien al als de hand van de bestuurder of voorpassagier het scherm van het infotainmentsysteem of het touchpad op de middenconsole nadert. De individuele elementen van het actieve menu lichten dan al op. Daarbij kan de MBUX-interieurassistent herkennen of het de bestuurder of de voorpassagier is die een verzoek doet. Het weet dan bijvoorbeeld van welke stoel de massagefunctie moet worden ingeschakeld.

De MBUX-interieurassistent kent ook een persoonlijke favorietenfunctie. Die is te activeren door een hand boven de middenconsole te houden met de wijs- en middelvinger in een V-vorm. Op die manier kan ieder commando worden opgeslagen als favoriet. Een voorbeeld daarvan is het commando: "navigeer naar huis". Omdat de MBUX-interieurassistent kan herkennen wie het systeem bedient, kunnen de bestuurder en de voorpassagier verschillende favoriete commando's aan hetzelfde handgebaar koppelen.

Er zijn ook nog andere functies die intuïtief bediend kunnen worden zonder dat de inzittenden daarvoor allerlei gebaren hoeven te oefenen. In het donker kunnen de leeslampjes bijvoorbeeld worden ingeschakeld door even met de hand naar de binnenspiegel te reiken. Als de bestuurder in het donker naar iets op de voorpassagiersstoel grijpt, gaat automatisch het licht aan die kant aan. Beweegt de bestuurder weer terug, dan gaat het lampje ook weer uit.

Het ENERGIZING-comfortprogramma koppelt diverse comfortsystemen aan elkaar. Helemaal nieuw zijn de aanbevelingen van de ENERGIZING COACH in het ENERGIZING-pakket plus. Het ENERGIZING-comfortprogramma gebruikt de airconditioning, de stoelen (verwarming, ventilatie, massagefuncties), de verlichting en het audiosysteem om een wellnessomgeving te creëren die is afgestemd op de stemming of de behoefte van de bestuurder.

De ENERGIZING COACH in het ENERGIZING-pakket plus is gebaseerd op een intelligent algoritme en beveelt een van de ENERGIZING-programma's aan op basis van de situatie en de persoon achter het stuur. De Mercedes-Benz vivoactive 3 Smartwatch maakte zijn werelddebuut op de CES in Las Vegas. Als de bestuurder van de CLA dat horloge of een andere wearable van Garmin draagt, zorgen gegevens over het stressniveau van de drager (de hartslag wordt op het infotainmentscherm getoond) voor betere voorstellen. Het doel van de ENERGIZING COACH is om lange en monotone ritten voor de inzittenden aangenaam en ontspannen te maken.

Uiteraard heeft de CLA de modernste assistentiesystemen aan boord. Met zijn functies uit de S-Klasse biedt de compacte Mercedes-Benz de hoogste mate van actieve veiligheid in zijn segment. Voor het eerst kan de CLA in bepaalde situaties semi-autonoom rijden. Om dit te kunnen doen, houdt de auto nauwgezet de verkeerssituatie in de gaten. Door middel van verbeterde camera- en radarsystemen kan hij tot 500 meter ver kijken. De CLA gebruikt daarbij ook de navigatiekaart en navigatiegegevens.

De actieve afstandsassistent DISTRONIC is onderdeel van het optionele rijassistentiepakket en ondersteunt de bestuurder in verschillende situaties. Het systeem past bijvoorbeeld zelf de snelheid aan als er bochten, kruisingen of rotondes naderen. Eveneens aan boord is de actieve noodstopassistent en de intuïtieve actieve rijbaanwisselassistent. Standaard op de nieuwe CLA is de verbeterde actieve remassistent. Afhankelijk van de situatie kan het systeem aanrijdingen met langzaam rijdende, stoppende of stilstaande voertuigen helpen voorkomen of de impact ervan verminderen. Het systeem remt ook voor overstekende voetgangers en fietsers.

De actieve spoorassistent (ook standaard) waarschuwt de bestuurder via kleine trillingen in het stuurwiel wanneer de rijstrook onbedoeld wordt verlaten (zonder richting aan te geven). Het systeem werkt tussen de 60 en 200 km/h. Als de auto over een doorgetrokken streep gaat, kan de actieve spoorassistent hem terugsturen met een kleine eenzijdige remingreep. In het geval van een onderbroken streep grijpt het systeem alleen in als er een aanrijding dreigt met een voertuig op de andere rijbaan (ook bij tegemoetkomend verkeer). PRE-SAFE PLUS herkent wanneer er een botsing van achteren dreigt, bijvoorbeeld bij een stoplicht. Het systeem kan dan de remmen vastzetten om ervoor te zorgen dat de auto niet naar voren schiet als hij wordt aangereden.

Nog een voorbeeld van technologie uit een hogere klasse zijn de optionele MULTIBEAM LED-koplampen. Die passen zich snel en precies aan de verkeerssituatie aan. In iedere koplamp van de CLA zitten achttien individueel regelbare leds. Het heldere licht dat ze geven lijkt op daglicht, is rustig voor de ogen en heeft een positief effect op de concentratie van de bestuurder. Er zijn ook high-performance led-koplampen te bestellen. De nieuwe CLA is standaard uitgerust met halogeenlampen met geïntegreerde led-dagrijverlichting. Led-achterlichten zijn ook leverbaar.