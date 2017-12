Mercedes-Benz G-Klasse ondergaat facelift

13 december 2017 | De Mercedes-Benz G-Klasse heeft een facelift ondergaan voor modeljaar 2018. Met een compleet nieuw interieur en tal van nieuwe voorzieningen heeft de G-Klasse nu zijn grootste transformatie ondergaan in bijna veertig jaar tijd, zowel in technisch als esthetisch opzicht.

Bij het instappen valt direct op dat uiterlijke stijlelementen ook in het interieur terugkomen. De vorm van de ronde koplampen bijvoorbeeld wordt weerspiegeld in de ronde luchtuitstroomopeningen aan weerszijden van het dashboard. Of het design van de typerende richtingaanwijzers, dat ook terugkomt in de vorm van de luidsprekers.

Andere bekende kenmerken van de G-Klasse zijn onder meer de handgreep voor de voorpassagier en de prominent zichtbare, chromen schakelaars voor de sperdifferentiëlen. Beide zaken zijn vernieuwd, maar tegelijkertijd behouden als kenmerkende accenten.

Het infotainmentsysteem is te bedienen zonder de handen van het stuur te hoeven halen. De aanraakgevoelige touch control-buttons op het stuurwiel reageren net als het screen van een smartphone op wisbewegingen. Dankzij haptische impulsen en extra feedback via de luidsprekers kan de bestuurder het touchpad gebruiken en tegelijkertijd zijn ogen op de weg houden. De sneltoetsen vóór de controller, voor veelgebruikte functies, en het optionele bedieningspaneel voor de rijassistentiesystemen boven de ronde lichtschakelaar zijn aanvullende mogelijkheden om gegevens in te voeren. De bestuurder zit dicht op de voorruit en heeft vanachter het stuurwiel een prima zicht rondom.

Net als in de nieuwe E-Klasse en S-Klasse is als optie een alternatief combi-instrument leverbaar in de vorm van een groot glazen display met virtuele klokken, direct in het blikveld van de bestuurder, en een centraal scherm bovenin de middenconsole. Twee 12,3 inch displays lopen optisch in elkaar over en vormen een widescreen cockpit achter een doorlopend afdekglas. Bestuurders kunnen voor de displays kiezen uit drie verschillende weergavestijlen: 'Classic', 'Sport' en 'Progressive'. Daarnaast is het mogelijk om zelf relevante informatie op basis van persoonlijke voorkeuren te selecteren.

De opbergmogelijkheden zijn uitgebreid, waardoor de G-Klasse nu over tal van nieuwe opbergvakken beschikt. Onder de middenarmsteun bevindt zich bijvoorbeeld een verlicht vak voor kleine zaken. Een draadloos oplaadpunt kan hier als optie worden ondergebracht. Vóór het touchpad in de middenconsole is ruimte voor twee uitneembare bekerhouders en een klein opbergvakje. De achterportieren bieden elk plaats aan een 1-literfles. De achterbank is voorzien van een vrijstaande rugleuning, voor maximale flexibiliteit en een beter zicht door de achterzijruiten.

Het standaard audiosysteem bevat zeven luidsprekers. Het Burmester surround sound system met zestien luidsprekers en een 590 watt versterker met Digital Sound Processing is als optie leverbaar.

De nieuwe afmetingen van de nu grotere G-Klasse komen niet alleen de bestuurder ten goede, maar ook de passagiers op de tweede zitrij. Een overzicht van de belangrijkste afmetingen:

Beenruimte - voor + 38 mm

Beenruimte - achter + 150 mm

Schouderbreedte - voor + 38 mm

Schouderbreedte - achter + 27 mm

Elleboogruimte - voor + 68 mm

Elleboogruimte - achter + 56 mm

De achterbank kan in een verhouding van 60, 40 of 100 procent worden neergeklapt. De stoelen in de G-Klasse hebben standaard tal van comfortfuncties, zoals de memoryfunctie op de bestuurdersstoel, stoelverwarming voor en achter evenals comforthoofdsteunen voor. Het rijcomfort kan nog verder worden vergroot met actieve multicontourstoelen (optie). Deze zijn inclusief massagefunctie, stoelventilatie en extra snelle stoelverwarming. Eveneens inbegrepen is een elektrisch verstelbare lendensteun voor de bestuurder en voorpassagier. De zijkanten van de actieve multicontourstoelen bevatten geïntegreerde luchtkamers die op basis van de rijdynamiek continu worden gevuld of geleegd, voor een betere zitpositie van de bestuurder en voorpassagier en voor meer zijdelingse ondersteuning in bochten.

Inzittenden nemen in de nieuwe G-Klasse standaard plaats op stoelen bekleed met leder Lugano in zwart, notenbruin of macchiatobeige. Daarnaast is er keuze uit twee uitrustingspakketten: het exclusiefpakket interieur en het exclusiefpakket interieur plus. Het exclusiefpakket interieur is er in zeven kleuren. Drie ervan zijn elegante combinaties van zwart nappaleder met een van de designo manufaktur kleuren platinawit, yachtblauw of classicrood. Het pakket herbergt tevens een zwarte designo interieurhemel in microvezel DINAMICA en luchtuitstroomopeningen in silvershadow. Het exclusiefpakket interieur plus biedt extra in nappaleder uitgevoerde bekledingselementen, waaronder de portieren, delen van de middenconsole, het combi-instrument en de gehele bekleding. Een bijzonder voorziening van dit pakket is de stoelbekleding met ruitdessin. Bij dit pakket is er keuze uit de designo kleuren zwart, espressobruin en classicrood. Voor het eerst is het ook mogelijk om een lichtgekleurd interieur te bestellen, waarbij alle beklede delen - van vloerbekleding tot interieurhemel - in macchiatobeige zijn uitgevoerd.

De sportieve AMG Line kan met alle drie varianten worden gecombineerd. In dit geval wordt de zwarte stoelbekleding voorzien van rode contrastsiernaden op de stoelen, het combi-instrument, de portieren en de middenconsole, inclusief rode veiligheidsgordels. Het is een look die perfect past bij het sportstuur met afgevlakte onderzijde, dat nu voor het eerst in de G-Klasse wordt geleverd.