Mercedes-Benz toont Concept GLB

16 april 2019 | Met de Concept GLB laat Mercedes-Benz tijdens de beurs Auto Shanghai (18 t/m 25 april 2019) zien welke SUV-concepten naast de GLA nog meer kunnen worden gerealiseerd op het platform voor compacte modellen. Waar de GLA progressief rijplezier belooft met zijn coupé-achtige lijnen, legt de Concept GLB de nadruk op ruimte en robuustheid. Het conceptvoertuig (lengte/breedte/hoogte: 4.634/1.890/1.900 inclusief vast gemonteerde dakbox mm) biedt mede door de lange wielbasis (2.829 mm) ruimte aan zeven personen. Een aantal stoere details maken duidelijk dat de Concept GLB zich ook buiten de gebaande paden thuis voelt.

De Mercedes-Benz Concept GLB is met zijn gespierde proporties een opvallende verschijning in de wereld van compacte SUV's. Door de strakke vormgeving met gereduceerde lijnen en nauwkeurige overgangen oogt het model krachtig en modern. Het robuuste front met zijn markante MULTIBEAM LED-koplampen verwijst duidelijk naar de offroad-genen, net als de korte overhang voor en achter. De lange wielbasis en de functioneel ogende greenhouse leveren een belangrijke bijdrage aan de royale interieurruimte voor zeven personen.

Het zijaanzicht wordt bepaald door de gespierd en sensueel gevormde schouderlijn, een effect dat wordt versterkt door de oplopende taillelijn. De op elkaar aansluitende portieren verhogen het instapcomfort. De beschermende delen rondom versterken de uitstraling van de verschillende componenten en benadrukken het offroad-karakter van de auto.

Tot het kleurenconcept behoort de lak designo kasjmierwit magno, aangevuld met hoogglanzend zwarte sierelementen (bijvoorbeeld de wielkastranden en de geïntegreerde dakbox) als opvallend contrast en subtiele oranje accenten in onder andere de grille en als opschrift op de buitenspiegels. De chromen bodembeschermingsplaat voor met geïntegreerde luchtinlaten benadrukken de offroad-capaciteiten. De bodembeschermingsplaat achter zet dit design voort.

Dankzij een aantal kenmerkende extra elementen beschikt het conceptvoertuig over een bijzonder robuust karakter. Aan de voor- en achterzijde is het dakframe voorzien van twee units met led-lampen die dienstdoen als omgevingsverlichting en oriëntatiehulp bij het rijden in het terrein. De zwarte dakreling eindigt in een kromming aan de voor- en achterzijde. Op het achterste gedeelte is een dakbox vast gemonteerd. De offroad-banden met grof profiel liggen om robuuste 17 inch velgen in bicolor design.

Qua design maakt het interieur van de Concept GLB duidelijk dat dit een telg is van de nieuwe reeks compacte modellen van Mercedes-Benz, maar deze showcar is voorzien van een bijzondere lederuitrusting en speciale sierdelen. En voor het eerst beschikt een compact model van Mercedes-Benz over een derde zitrij met twee extra stoelen die in de bagageruimtebodem kunnen worden verzonken om de bagageruimte te vergroten. Deze stoelen zijn veel meer dan noodstoelen, ze bieden twee middelgrote personen een zitplaats.

De rugleuning van de middelste zitrij is neer te klappen in de verhouding 40:20:40. Als hij wordt neergeklapt, ontstaat er een vlakke bagageruimtebodem. De zittingen zijn 40:60 gedeeld. De tweede zitrij is 140 mm in lengterichting verschuifbaar; 90 mm naar voren om de bagageruimte of de beenruimte voor de inzittenden helemaal achterin te vergroten en 50 mm naar achteren als er extra veel beenruimte nodig is voor een vijfzits opstelling. Ook de rugleuninghoek van de tweede zitrij kan achtvoudig worden versteld om aangepast te worden aan de ruimte- of comfortwensen. Om de toegang tot de derde zitrij te vergemakkelijken, hebben de stoelen op de tweede zitrij een EASY ENTRY-functie: als de ontgrendelingshendel bovenaan de zijkant van de rugleuning wordt bediend, klapt de rugleuning naar voren toe en kan de gehele stoel worden verschoven. In totaal kunnen er vier kinderzitjes worden geplaatst op de tweede en derde zitrij.

De stoelen, het dashboard en de portierpanelen zijn deels met nappaleder, deels met nubuckleder bekleed, waarbij 'kastanjebruin' de belangrijkste kleur is. In lijn met de accenten van het exterieur zijn op enkele plaatsen oranje sierstrepen en siernaden aangebracht. De middenbanen van de voorstoelen zijn voorzien van twee parallelle rijen perforaties in het geweven nubuck, waardoor de oranjekleurige stoffen laag eronder zichtbaar wordt. Deze loopt van de voorzijde van de zitting tot de bovenkant van de geïntegreerde hoofdsteun. De houten sierdelen op het dashboard en de middenconsole zijn uitgevoerd in openporig walnotenhout. Deze walnoten panelen zijn voorzien van een generfde honingraatstructuur die naar de randen toe uitvloeit. De pedalen in de beenruimte zijn voorzien van een hoogglans metalen rand met decoratieve inzetstukken van hetzelfde materiaal in dezelfde honingraatstructuur.

De basisarchitectuur van het dashboard komt overeen met die van de B-Klasse, met een widescreen cockpit die op de bestuurder is gericht en displays die worden bediend via Mercedes-Benz User Experience; MBUX. Nieuw zijn de offroad-achtige buiselementen van gefreesd aluminium aan de onderkant van het dashboard. Deze geven de dashboarddrager een robuuste, krachtige uitstraling met een zekere funfactor. Onder de drie ronde luchtuitstroomopeningen bevindt zich het bewust analoog aandoende bedieningspaneel van de airconditioning. De knoppen zien eruit alsof ze uit een aluminium cilinder zijn gefreesd.

De Concept GLB wordt aangedreven door de M 260 viercilinder benzinemotor die is gekoppeld aan de 8G-DCT transmissie met dubbele koppeling, met een maximumvermogen van 165 kW/224 pk en een maximumkoppel van 350 Nm. Het motorblok van gegoten aluminium met cilindervoeringen van gegoten metaal beschikken over CONICSHAPE-technologie, dat intern bekendstaat als 'conisch honen'. Om de wrijving en het brandstofverbruik te verlagen, is de cilinderboring verbreed aan de onderkant van de cilindervoeringen. De hieruit resulterende conische vorm vertoont overeenkomsten met de voorzijde van een trompet.

Een olie met lage frictie alsmede geoptimaliseerde zuigerringen verminderen eveneens de frictieverliezen. In verband met het hogere specifieke vermogen zijn de zuigers voorzien van koelkanalen. Dit zorgt tevens voor een efficiëntere verbranding. De balansassen die voor een verfijnde motorloop zorgen, zijn geplaatst in de onderkant van het carter. Voor nog meer comfort is er een centrifugale penduledemper in de aandrijflijn geplaatst.

In de vierkleps aluminium cilinderkop is ook CAMTRONIC geïntegreerd; een variabele kleptiming die tweetraps verstelling van de kleplifthoogte aan de inlaatzijde van het kleppensysteem mogelijk maakt. In het deellastgebied maakt dat een beperktere kleplift mogelijk zodat er minder lucht richting de verbrandingskamer gaat, waar hoge gascyclusverliezen worden voorkomen. Bij een zwaardere motorbelasting schakelt het systeem over naar de hogere kleplifthoogte, zodat de motor zijn volledige vermogen kan leveren.

De Concept GLB is voorzien van de permanente vierwielaandrijving 4MATIC, met volledig variabele koppelverdeling. Deze 4x4-setup stelt de bestuurder in staat om met behulp van de DYNAMIC SELECT-schakelaar de afstelling van 4MATIC te beïnvloeden. Drie instelbare modi zijn beschikbaar voor de afstelling van de 4x4-koppeling, hoewel het systeem in elke modus flexibel reageert op de rijsituatie. Onder normale rijomstandigheden zorgt het rijprogramma 'ECO/Comfort' voor een 80:20 verdeling (vooras:achteras), in 'Sport' voor 70:30. In de offroad-modus doet de 4x4-koppeling dienst als sperdifferentieel tussen de assen met een basisverdeling van 50:50.

Tot de 4MATIC-componenten behoren een wegrijkoppeling aan de achteras, die geïntegreerd is in de geautomatiseerde transmissie met dubbele koppeling, en het sperdifferentieel aan de achteras met geïntegreerde meerplaten-koppeling. Deze wordt elektromechanisch geregeld. Via een kroonwiel en een 'ball ramp' oefent een elektromotor een axiale kracht uit op de koppeling om de platen te openen of te sluiten. Het sperdifferentieel aan de achteras compenseert de verschillende paden/rotatiesnelheden van de achterwielen. De voordelen van deze regeling: een bediening die niet toerentalafhankelijk is over het gehele inschakelingsbereik, bij stilstand reeds automatische bediening van de koppeling en een betere efficiëntie dankzij het ball ramp-concept.

Dit is niet de eerste keer dat een compact SUV-concept zijn werelddebuut beleeft tijdens de Auto Shanghai: op 18 april 2013 trok de Mercedes-Benz Concept GLA de belangstelling van het grote publiek. Als sportieve, coupé-achtige evolutie in deze voertuigklasse sloeg de showcar een nieuwe weg in het segment van compacte SUV's in. Het model combineerde een sportief karakter met de allround eigenschappen van een robuust vrijetijdsvoertuig. De GLA werd eind november 2013 leverbaar en de aflevering begon in maart 2014.