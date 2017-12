Mercedes-Benz CLS

Mercedes-Benz prijst nieuwe CLS

12 december 2017 | Mercedes-Benz maakt de prijzen van de nieuwe CLS bekend. De derde generatie van het origineel is per direct te bestellen, vanaf 93.242 euro inclusief afleverkosten. De nieuwe CLS staat in maart 2018 bij de dealer. De derde generatie CLS Coupé is voor het eerst als vijfzitter leverbaar.