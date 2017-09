Mercedes-Benz onthult EQA

12 september 2017 | De Mercedes-Benz Concept EQA, die tijdens de IAA Frankfurt (14 t/m 24 september 2017) is te bewonderen, laat zien hoe de EQ-strategie kan worden toegepast in het compacte segment. Doordat de elektrische atleet zowel op de voor- als achteras over een elektromotor beschikt, heeft het model een systeemvermogen van meer dan 200 kW. De rijkarakteristiek kan worden aangepast doordat de permanente vierwielaandrijving desgewenst al het koppel aan de achterwielen afgeeft. De unieke virtuele grille van de Concept EQA laat zien welk rijprogramma er is geselecteerd.

Tegelijkertijd is de Concept EQA een voorbeeld van de consequente doorontwikkeling van de designtaal 'sensuele puurheid': aanzienlijk gereduceerde lijnen. Een voorbeeld van de nieuwe elektro-esthetiek is de lichttechnologie met laservezels. Bij deze techniek wordt een laser-geactiveerd medium omhuld door een glasvezelkabel. De opvallende, spiraalvormige lichtsignatuur is een verwijzing naar de elektrische aandrijflijn. Zijn design refereert aan de koperkleurige spoelen van een elektromotor en het lichtbeeld naar elektro-impulsen.

Twee elektromotoren, met een systeemvermogen dat kan worden verhoogd naar meer dan 200 kW dankzij modulaire accucomponenten, en permanente vierwielaandrijving zorgen voor een hoge rijdynamiek. De twee rijprogramma's 'Sport' en 'Sport Plus' bieden keuze uit individuele rij-instellingen, met een afwijkende koppelverdeling over de voor- en achteras.

Het black panel aan de voorzijde doet dienst als virtuele grille waarvan het uiterlijk varieert al naargelang het geselecteerde rijprogramma. In het rijprogramma 'Sport' wordt een vleugel met vlammen weergegeven, terwijl in het rijprogramma 'Sport Plus' verticale spijlen in de stijl van de Panamericana-grille worden getoond.

Mede dankzij de slimme bedieningsstrategie van Mercedes-Benz beschikt de Concept EQA over een actieradius van circa 400 kilometer, afhankelijk van de accucapaciteit. De lithium-ion-accu met pouch-cellen wordt geleverd door Daimler-divisie Deutsche ACCUMOTIVE. Dankzij het modulaire design hebben de innovatieve accusystemen een modelspecifieke totale capaciteit van ruim 60 kWh.

De Concept EQA kan worden opgeladen via inductie of wallbox en is ook geschikt voor snelladen. Voor openbare oplaadstations wordt ingezet op 'seamless charging': deze op 'Mercedes me' gebaseerde service maakt het eenvoudig voor de klant om op te laden en te betalen bij uiteenlopende oplaadstations.

EQ biedt een omvangrijk ecosysteem op het gebied van elektromobiliteit. Dit ecosysteem omvat producten, services, technologieën en innovaties. Het spectrum loopt uiteen van elektroauto's en wallboxen tot oplaadservices en energieopslagunits voor thuis. De afkorting EQ staat voor 'Electric Intelligence' en is afgeleid van de Mercedes-Benz merkwaarden 'Emotion and Intelligence'. Het nieuwe merk omvat alle belangrijke aspecten voor op de klant gefocuste elektromobiliteit. De toekomstige modellen belichamen het wezenlijke van moderne elektromobiliteit: de combinatie van een emotioneel en intelligent design, buitengewoon rijplezier, veel praktisch gebruiksgemak en een maximale veiligheid, kenmerken die alle voertuigen van de uitvinder van de automobiel gemeen hebben.

Het eerste seriemodel van het nieuwe EQ-productmerk, de EQC, wordt vanaf 2019 geproduceerd in de Mercedes-Benz fabriek in Bremen. Het model is gebaseerd op de Concept EQ die vorig jaar was te bewonderen tijdens de Autosalon Parijs.