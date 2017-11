Mercedes-Benz onthult 3e generatie CLS

29 november 2017 | Mercedes-Benz onthult de derde generatie van de CLS. De nieuwe CLS is vormgegeven volgens de nieuwe designtaal van Mercedes-Benz, die te herkennen is aan de gewelfde oppervlakken en het gereduceerde aantal lijnen. Opvallende zaken zijn de grille die aan de onderzijde open is en een licht voorover hellende voorzijde. Alle CLS-uitvoeringen beschikken over nieuwe motoren: zescilinder en viercilinder lijnmotoren, die verkrijgbaar zijn in benzine- en dieseluitvoeringen. De vierdeurs coupé komt in maart 2018 op de markt.

In 2003 creërde Mercedes-Benz de CLS, waarmee de elegantie en dynamiek van een coupé werden gecombineerd met het comfort en gebruiksgemak van een sedan. Met de derde generatie CLS bouwt Mercedes-Benz nu voort op de uitstraling en het unieke karakter: het nieuwe model beschikt over de kenmerkende CLS-genen met zijn geprononceerde taillelijn, lage ruitlijn en compacte greenhouse. Tegelijkertijd is de CLS een voorbeeld van de logische doorontwikkeling van de designtaal 'sensuele puurheid': het aantal scherpe randen en lijnen is aanzienlijk gereduceerd.

De CLS wordt geleverd met compleet nieuwe motoren. Bij de marktintroductie zijn drie zescilindermotoren leverbaar:

CLS 350 d 4MATIC (210 kW/286 pk, 600 Nm; gecombineerd brandstofverbruik 5,6 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd 148 g/km)

CLS 400 d 4MATIC (250 kW/340 pk, 700 Nm; gecombineerd brandstofverbruik 5,6 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd 148 g/km)

CLS d 450 4MATIC (270 + 16 kW/367 pk + 22 pk; gecombineerd brandstofverbruik 7,5 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd 178 g/km)1

Het sportief ogende dashboard benadrukt de breedte van de auto en de toegepaste kleurencombinatie belooft een royale ruimtebeleving. De golvende belijning in het interieur strekt zich uit van het dashboard tot de achterportieren, waarbij ze van vorm veranderen ter hoogte van de B-stijlen. Als optie is een widescreen cockpit met leverbaar, waarbij twee 12,3 inch displays met hoge resolutie achter één doorlopend afdekglas zijn geplaatst. De middenconsole met openporig of hoogglanzend hout lijkt te zweven door het opliggende sierdeel.

In de volledig digitale cockpit kan de informatiecontent door de bestuurder worden geconfigureerd en zodoende worden afgestemd op de persoonlijke voorkeuren en de rijsituatie. Als de temperatuur van de airconditioning anders wordt ingesteld, verandert de sfeerverlichting kort van kleur om te laten zien of de temperatuur is verhoogd (rood) of verlaagd (blauw).

De stoelen werden exclusief ontwikkeld voor deze modelserie. Afhankelijk van de uitrusting zijn ze voorzien van piping of van horizontale naden. De buitenste achterzitplaatsen hebben een vergelijkbare afwerking als de voorstoelen, waardoor het afzonderlijke stoelen lijken. De CLS Coupé is echter voor het eerst een vijfzitter. Als optie kan de achterbankleuning worden neergeklapt in de verhouding 40-20-40, waardoor de 520 liter grote bagageruimte kan worden uitgebreid.

Het als optie leverbare ENERGIZING-comfortprogramma koppelt tal van comfortsystemen aan elkaar. Het maakt gebruik van de functies van de airconditioning (inclusief parfumering) en de stoelen (verwarming, ventilatie, massage), de oppervlakte- en stuurwielverwarming alsmede verlichtings- en muziekstemmingen en het stelt de bestuurders in staat om een specifieke wellness set-up te kiezen die aansluit op hun stemming en voorkeuren. Dit verhoogt het gevoel van welbehagen aanzienlijk.

De nieuwe generatie CLS heeft veel gemeen met de nieuwe Sâ€'Klasse, het vlaggenschip van het merk en feitelijk van de hele auto-industrie. De CLS beschikt over de nieuwste generatie rijassistentiesystemen, waarbij het rijassistentiepakket voor route-gebaseerde ondersteuning van de bestuurder zorgt. Dankzij doorontwikkelde camera- en radarsystemen heeft de nieuwe CLS een nog beter beeld van de verkeerssituatie. Daarnaast wordt voor het eerst gebruikgemaakt van kaart- en navigatiegegevens om het rijgedrag te berekenen. In files op snelwegen en andere doorgaande wegen is het nu mogelijk om maximaal 30 seconden te stoppen, waarna de CLS automatisch weer optrekt en het vooruitrijdende verkeer volgt (in combinatie met de actieve parkeerassistent).

De nieuwe CLS heeft een voorwielophanging met vier draagarmen en een achterwielophanging met vijf draagarmen. Een dynamisch afgesteld comfortonderstel met stalen veren behoort tot de standaarduitrusting. Als optie is het DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel leverbaar met een sportieve basisafstelling en continu variabele demping aan de voor- en achteras. Er is keuze uit de rijprogramma's Comfort, Sport en Sport+. Als optie is tevens de luchtvering AIR BODY CONTROL met doorontwikkelde adaptief verstelbare demping leverbaar. De bestuurder kan kiezen uit verschillende afstellingen met behulp van de rijprogrammaschakelaar, van comfortabel tot sportief.

De derde generatie CLS beschikt over compleet nieuwe motoren. In eerste instantie gaat het om zescilinder lijnmotoren in benzine- en dieseluitvoering. Typisch voor de vierdeurs coupé is ook het brede aanbod 4MATIC-modellen.

Het vermogen van de dieselmotor loopt uiteen van 210 kW / 286 pk en 600 Nm koppel (CLS 350 d 4MATIC) tot 250 kW / 340 pk en 700 Nm koppel (CLS 400 d 4MATIC). Speciale kenmerken van deze topmotoren uit de dieselreeks zijn de getrapte verbrandingskommen, de tweevoudige uitlaatgasturbo en, voor het eerst, variabele kleptiming CAMTRONIC. De constructie wordt gekenmerkt door een combinatie van aluminium motorblok en stalen zuigers alsmede de doorontwikkelde NANOSLIDE cilindercoating. Alle componenten die relevant zijn voor de efficiënte emissieverlaging, zijn direct aan de motor bevestigd. De krachtigste motor is de zescilinder benzinemotor.

De nieuwe, consequent geëlektrificeerde zescilinder lijnmotor met EQ Boost (geïntegreerde startdynamo) en een 48V-boordnet drijft de CLS 450 4MATIC aan. De specificaties: een vermogen van 270 kW / 367 pk en een koppel van 500 Nm. Daarnaast zorgt EQ Boost kortstondig voor 250 Nm extra koppel en 16 kW / 22 pk extra vermogen. De geïntegreerde elektromotor ondersteunt als EQ Boost de verbrandingsmotor tijdens het accelereren, waardoor rijden zonder ingeschakelde verbrandingsmotor mogelijk wordt, het zogeheten zeilen. De accu wordt van stroom voorzien door middel van een bijzonder efficiënte recuperatie. Daardoor worden besparingen mogelijk die tot nu toe waren voorbehouden aan hoogvoltage hybride technologie. De nieuwe zescilinder lijnmotor levert de prestaties van een achtcilindermotor, maar dan bij een aanzienlijk lager verbruik. De CLS 450 4MATIC heeft standaard een partikelfilter.