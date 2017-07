Mercedes-Benz introduceert X-Klasse

18 juli 2017 | Mercedes-Benz introduceert de X-Klasse. De traditionele eigenschappen van een middelgrote pick-up worden aangevuld met typische Mercedes-Benz eigenschappen als rijdynamiek, comfort, design, veiligheid, connectiviteit en uitgebreide individualiseringsmogelijkheden. In Nederland bedraagt de vanafprijs van de Mercedes-Benz X-Klasse 38.480 euro exclusief BTW/BPM. De prijzen van de overige uitvoeringen worden in aanloop naar de marktintroductie in november 2017 bekendgemaakt.

De X-Klasse beschikt over een uniek design en wordt leverbaar in drie modelvarianten voor verschillende leef- en werkwerelden:

De basisvariant X-Klasse PURE is een robuuste uitvoering die gericht is op functionaliteit. Hij voldoet aan alle eisen die aan een 'werkpaard' worden gesteld. Tegelijkertijd biedt het model qua comfort en design alles wat nodig is voor representatieve klantbezoeken en privé-activiteiten.

De X-Klasse PROGRESSIVE is gericht op mensen die een stijlvolle maar tegelijkertijd robuuste pick-up zoeken; die dienstdoet als visitekaartje voor hun bedrijf en tegelijkertijd als comfortabele en representatieve gezinsauto.

De X-Klasse POWER is de high-end uitrustingsvariant. Deze is gericht op kopers die bijzonder veel waarde hechten aan design, prestaties en comfort. De X-Klasse POWER is bedoeld voor inzet in een stedelijke omgeving en bij sport en hobby-activiteiten die naast de gebaande paden plaatsvinden.

Bij de marktintroductie is de X-Klasse leverbaar met twee viercilindermotoren. De common-rail-dieselmotor met een cilinderinhoud van 2,3 liter is leverbaar in twee vermogensvarianten. In de X220d zorgt een enkele turbo voor een vermogen van 120 kW/163 pk en de X250d beschikt dankzij twee turbo's over een vermogen van 140 kW/190 pk. Beide dieselmodellen worden zowel geleverd met uitsluitend achterwielaandrijving als met inschakelbare vierwielaandrijving. Voor de krachtoverbrenging zorgt een handgeschakelde zesversnellingsbak. Voor de 140 kW/190 pk sterke modellen X250d en X250d 4MATIC is tegen meerprijs een 7-traps automaat leverbaar.

Halverwege 2018 volgt een V6-dieselmotor. Hij levert een vermogen van 190 kW/258 pk en een maximaal koppel van 550 newtonmeter. Het topmodel van de X-Klasse beschikt standaard over de permanente vierwielaandrijving 4MATIC en de 7-traps automaat 7G-TRONIC PLUS met stuurwielpaddles en ECO start-stopsysteem. Bovendien is deze uitvoering voorzien van het DYNAMIC SELECT-systeem. Er is keuze uit vijf rijprogramma's: Comfort, ECO, Sport, Manuell en Offroad. Hiermee kunnen de karakteristiek van de motor, de schakelpunten van de automaat en het ECO start-stopsysteem worden aangepast.

De inschakelbare vierwielaandrijving 4MATIC waarover de dieselmodellen X220d 4MATIC en X250d 4MATIC beschikken, zorgt ervoor dat de auto in elk terrein uit de voeten kan. Met dit systeem kunnen de voorwielen elektrisch worden in- en uitgeschakeld als de omstandigheden daarom vragen. Halverwege 2018 voorziet Mercedes-Benz zijn pick-up ook van permanente vierwielaandrijving. De permanente vierwielaandrijving 4MATIC wordt uitsluitend geleverd in combinatie met de zescilindermotor. In het terrein zorgen beide 4MATIC-varianten dankzij een lage gearing en een optioneel sperdifferentieel op de achteras voor een indrukwekkende grip. Standaard zijn alle modellen met vierwielaandrijving voorzien van de bergafdaalhulp DSR (Downhill Speed Regulation).

Met 1.632 millimeter voor en 1.625 millimeter achter biedt de X-Klasse een grotere spoorbreedte dan sommige concurrenten. Dat creëert een optimale basis voor een goede stabiliteit en hogere bochtsnelheden. Ook de wielbasis is ten opzichte van andere middelgrote pick-ups langer: 3.150 millimeter. Daarbij levert Mercedes-Benz standaard grote, van binnenuit geventileerde schijfremmen op beide assen. Op de vooras worden schijven met een diameter van 32 centimeter toegepast en op de achteras hebben deze een diameter van 30,8 centimeter.

Het Comfort-onderstel behoort op alle Europese markten tot de standaarduitrusting. Het biedt een bodemspeling van 202 millimeter. Tegen meerprijs is een met 20 millimeter verhoogd onderstel verkrijgbaar.

Net als de spoiler aan de voorkant is ook de vormgeving van de achterbumper bij elke uitvoering anders: bij de PURE is deze zwart van kleur, bij de PROGRESSIVE in carrosseriekleur uitgevoerd. De POWER is voorzien van een verchroomde bumper, die voor een bijzonder hoogwaardige uitstraling zorgt. Voor een comfortabele toegang tot de laadbak bij in- en uitlaatladen zorgt het in de bumper geïntegreerde opstap. Als de standaard achterklepopening met een hoek van maximaal 90 graden niet volstaat, kan de achterbumper bij de X-Klasse desgewenst achterwege worden gelaten. Dan kan de achterklep tot een hoek van maximaal 180 graden worden geopend.

De laadbak is zo vormgegeven dat er ook tussen de wielkasten overdwars een europallet kan worden geplaatst. In het derde remlicht bevinden zich LED-lampen die de gehele laadbak verlichten. De verlichting wordt automatisch uitgeschakeld zodra de auto op contact wordt gezet. Een 12 volt-aansluiting voor bijvoorbeeld een compressor behoort eveneens tot de standaarduitrusting.

Comfort was het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het interieur. De comfortstoelen voor de bestuurder en de bijrijder zijn in lengte en hoogte verstelbaar en beschikken over verstelbare rugleuningen. Ook hebben ze een ergonomische en functionele vorm. De X-Klasse POWER beschikt standaard over elektrisch verstelbare stoelen en een elektrisch bediende lendensteun die in twee richtingen kan worden versteld. De driezits achterbank zorgt voor een comfortabele zithoogte en de bank beschikt over versterkte zijwangen voor een optimale zijdelingse steun op de buitenste zitplaatsen. Deze zitplaatsen zijn bovendien standaard voorzien van bevestigingspunten voor een i-Size/ISOFIX-kinderzitje.

De X-Klasse POWER is standaard voorzien van lederlook ARTICO/ microvezel DINAMICA met contrasterend sierstiksel in de kleur alpacagrijs. Tegen meerprijs is zwart leder met alpacagrijs sierstiksel alsmede leder in de kleur notenbruin met zwart sierstiksel verkrijgbaar. De sierstiksels in contrasterende kleur zorgen ervoor dat de stoelen nog hoogwaardiger ogen. Met exclusieve sierstiksels zijn ook de interieurdelen afgewerkt die zijn bekleed met lederlook ARTICO, te weten de bovenzijde van het dashboard, de armsteunen en de randen van de portierbekleding. Daardoor oogt het gehele interieur nog hoogwaardiger. Voor de hemelbekleding is er voor het eerst in dit segment keuze uit twee varianten: stof macchiatobeige en stof zwart. Bij de X-Klasse POWER zijn bovendien de A-stijlen bekleed met stof in dezelfde kleur.

De pick-up met de ster beschikt standaard over een comfort- en veiligheidsuitrusting die in dit segment buitengewoon zijn. Voor een maximale bescherming van de inzittenden zorgt onder meer de bijzonder stevige carrosserie met een zeer solide inzittendencompartiment en een structuur waarvan de voor- en achterzijde door middel van gerichte deformatie energie kan verwerken. Tot de standaard passieve veiligheidsvoorzieningen behoren zeven airbags en het i-Size-bevestigingssysteem voor twee kinderzitjes. De bestuurder en de bijrijder beschikken over een tweetraps airbag. Voor actieve veiligheid zorgen de standaard Active Brake Assist, Lane Keeping Assist en de Traffic Sign Assist, die zowel meer veiligheid als meer comfort bieden. Daarnaast zijn Trailer Stability Assist, een bandenspanningscontrolesysteem, een cruise control en LED-koplampen die dankzij zes leds per koplampunit de grootste lichtopbrengst in hun segment leveren verkrijgbaar. Tegen meerprijs zijn een achteruitrijcamera en een 360 graden-camera leverbaar.

De X-Klasse is de eerste middelgrote pick-up die over een communicatiemodule met vaste simkaart beschikt. Zodoende is het mogelijk om gebruik te maken van de Mercedes me connect diensten en via de smartphone toegang te krijgen tot de auto. Zo kunnen bestuurders van een X-Klasse in 21 Europese landen bijvoorbeeld handige informatie zoals het brandstofniveau en de bandenspanning opvragen alsmede de locatie van de geparkeerde of rijdende X-Klasse. Met de Mercedes me-app is bovendien deur tot deur-navigatie mogelijk. Tot de Mercedes me connect diensten horen ook het Mercedes-Benz noodoproepsysteem en de basisdiensten pech-, ongeval- en onderhoudsmanagement en de autodiagnose op afstand.

Daarnaast doen tal van bedienings- en assistentiesystemen die bekend zijn van de personenwagenmodellen van Mercedes-Benz hun intrede in het segment van middelgrote pick-ups. Dit geldt onder meer voor het multifunctionele touchpad en het volledig geïntegreerde multimediasysteem COMAND Online met navigatie met harde schijf, de spraakgestuurde bediening LINGUATRONIC en internettoegang via de smartphone.

De pick-up met ster zal in samenwerking met Renault-Nissan Alliance geproduceerd gaan worden. De productie voor de Europese, Australische en Zuid-Afrikaanse markt zal in 2017 van start gaan in de Nissan-fabriek in Barcelona, Spanje. De X-Klasse voor de Latijns-Amerikaanse markten zal vanaf 2018 gebouwd gaan worden in de Renault-fabriek in Cordoba, Argentinië.