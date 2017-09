Mercedes-Benz introduceert GLC F-CELL

12 september 2017 | Dit jaar presenteert Mercedes-Benz als stap op weg naar emissievrij rijden de preproductieversie van de nieuwe GLC F-CELL. Zijn EQ Power-aandrijflijn is uniek, omdat hij brandstofceltechnologie combineert met accutechniek in de vorm van een plug-in hybrid. Hij is snel bij te tanken en heeft dankzij zijn 4,4 kg aan waterstof een NEDC-actieradius van 437 km. Door zijn grote lithium-ion-accu komt daar nog 49 km (NEDC) aan range bij. In totaal is de aandrijflijn van de GLC F-CELL 147 kW sterk.

De GLC F-CELL die op de IAA wordt onthuld, is het eerste voertuig ter wereld met een brandstofcel en een lithium-ion-accu als extra bron van energie die extern, via plug-in technologie, kan worden opgeladen. De twee energiebronnen werken op een slimme manier samen en zorgen ervoor dat de GLC F-CELL een uiterst bruikbare auto is geworden, met een grote actieradius, een vermogen van 147 kW / 200 pk, de nieuwste generatie assistentiesystemen en een korte oplaadtijd.

Tijdens de ontwikkeling van de GLC F-CELL hebben de engineers van Mercedes-Benz nauw samengewerkt met het 'competence network' van Daimler. In vergelijking met de B-Klasse F-CELL (brandstofverbruik gecombineerd: 0,97 kg Hâ''/100 km / CO2-uitstoot gecombineerd: 0 g/km) die sinds 2010 op de markt is, is de aandrijflijn van de GLC F-CELL ongeveer 40 procent krachtiger geworden. Ook is het brandstofcelsysteem zo'n 30 procent compacter gemaakt dan voorheen en past het voor de eerste keer helemaal onder de motorkap, waar het op de normale steunen van een brandstofmotor is gemonteerd. Bovendien is er 90 procent minder platina gebruikt in de brandstofcel van de GLC F-CELL. Daardoor is het systeem minder duur geworden bij gelijkblijvende prestaties.

De lithium-ion-accu in het gepresenteerde preproductiemodel heeft een brutocapaciteit van 13,8 kWh en functioneert als energiebron voor de elektromotor. Hij kan ook extern via plug-in technologie worden opgeladen. Net als de motor is de accu ruimtebesparend achterin de GLC F-CELL ondergebracht. Er is een 7,2 kW-lader aan boord die de auto via een stopcontact, wallbox of openbaar oplaadstation kan opladen. De oplaadtijd is ongeveer anderhalf uur als de volledige capaciteit van de oplader wordt gebruikt.

In de voertuigbodem zijn twee waterstoftanks ondergebracht. Deze kunnen ongeveer 4,4 kg waterstof opslaan en zijn ingekapseld in koolstofvezel. Dankzij de wereldwijd gestandaardiseerde 700 bar-tanktechnologie is het mogelijk om de GLC F-CELL in slechts 3 minuten weer vol te tanken met waterstof.

De GLC F-CELL wordt aangedreven door een asynchrone motor met een vermogen van 147 kW / 200 pk en een koppel van 350 Nm. Aangezien de elektroaandrijving geen aandrijfas nodig heeft, is er tussen de assen van de GLC F-CELL ruimte voor een waterstoftank. De tweede tank is weggewerkt onder de achterbank van de SUV.

Wat bagageruimte en inzittendencomfort betreft biedt de elektrische SUV volop gebruiksgemak. Het enige verschil met de GLC is de kleine verhoging in de bagageruimte (bekend uit de GLC plug-in hybrid) en de iets hoger achterbank, waaronder een van de waterstoftanks schuilgaat. Net als elke andere GLC heeft de GLC F-CELL standaard airconditioning met preconditionering en verwarmbare stoelen en buitenspiegels. Bij lagere temperaturen maakt hij gebruik van de restwarmte van de brandstofcel om de energiebalans in de auto te optimaliseren.

Het uiteindelijk productiemodel zal, net als de preproductieauto's, worden uitgerust met schroefveren op de vooras en luchtvering met niveauregeling op de achteras. Hierdoor treedt er geen verandering op in de veerkarakteristiek.

Daimler werkt systematisch aan de serieproductie van de GLC F-CELL, niet alleen met een testvloot, maar ook door nieuwe, marktspecifieke verkoopconcepten te evalueren, waaronder een huurmogelijkheid. Net zoals de conventionele GLC wordt de GLC F-CELL in Bremen gebouwd.

Tijdens de ontwikkeling en productie van de auto heeft Daimler kunnen profiteren van zijn wereldwijde 'competence network'. De brandstofcel werd bijvoorbeeld in Vancouver (Canada) ontwikkeld, waar Daimler samen met Ford de joint venture Automotive Fuel Cell Cooperation (AFCC) is gestart. De productie ervan vindt bij het nabijgelegen Mercedes-Benz Fuel Cell (MBFC) plaats. Het brandstofcelsysteem en de tanks voor de opslag van waterstof zijn ontworpen door NuCellSys, een dochteronderneming van Daimler uit Kirchheim/Nabern in Baden-Württemberg. Assemblage van het brandstofcelsysteem en de waterstoftanks gebeurt respectievelijk in de Daimler-fabrieken in Untertürkheim en Mannheim. De lithium-ion-accu tot slot komt van Daimler-dochteronderneming ACCUMOTIVE in Kamenz, Saksen.

Daimler heeft samen met zijn partners in de joint venture H2 Mobility al concrete plannen opgesteld. Het aantal waterstoftankstations in Duitsland moet tegen het einde van het jaar op honderd liggen. Tegen 2023 zal dat netwerk uitgebreid zijn tot zo'n vierhonderd stations. Soortgelijke projecten zijn in gang gezet in de rest van Europa, in de VS en in Japan.