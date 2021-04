Mercedes-Benz introduceert EQB

18 april 2021 | Mercedes-Benz introduceert de EQB. Deze elektrisch aangedreven zevenzitter biedt de nieuwe EQB plaats aan uiteenlopende gezinssamenstellingen en transportbehoeften. Daarmee neemt hij een uitzonderlijke positie in, niet alleen in het compacte segment, maar vooral onder de elektroauto's. De twee zitplaatsen op de derde zitrij kunnen worden gebruikt door personen tot 1,65 meter lang, en ook kinderzitjes kunnen daar worden bevestigd. De nieuwe EQB maakt zijn debuut tijdens de autoshow Auto Shanghai 2021 (21 tot 28 april). De marktintroductie in China is gepland voor dit jaar. In Europa komt de internationale versie van de EQB, geproduceerd in Kecskemét, Hongarije, eind dit jaar op de markt. De marktintroductie in de VS vindt plaats in 2022.

In China start de nieuwe EQB als compleet uitgerust topmodel met AMG Line en een vermogen van 215 kW / 292 pk. In Europa kunnen klanten vanaf de verkoopstart kiezen uit verschillende modellen met voorwiel- en vierwielaandrijving en verschillende vermogensniveaus, waarvan enkele met meer dan 200 kW / 272 pk. De bruikbare capaciteit van de accu's in Europa bedraagt 66,5 kWh. Deze accu's worden geproduceerd in de Daimler-fabrieken in Kamenz (Duitsland) en Jawor (Polen). Er is ook een versie met extra grote actieradius gepland.

De nieuwe EQB (lengte/breedte/hoogte: 4.684/1.834 Zonder buitenspiegels./1.667 Specificatie voor vijfzitter. mm) verrijkt de compacte line-up van Mercedes-Benz en is nauw verwant aan met name twee modellen: de EQA, waarmee het model de geavanceerde aandrijftechnologie deelt, en de compacte SUV GLB. Aan dat model ontleent de EQB zijn lange wielbasis (2.829 mm), het variabele interieur en de derde zitrij met twee extra afzonderlijke zitplaatsen.

De hoofdruimte op de eerste zitrij bedraagt 1.035 mm, op de tweede zitrij van de vijfzitter 979 mm. Met 87 mm is de knieruimte achterin de vijfzitter comfortabel. Het bagageruimtevolume van 495-1.710 of 465-1.620 liter (cijfers voor respectievelijk vijf- en zevenzitter) heeft het niveau van dat van een compacte estate. De achterbankleuning op de tweede zitrij kan standaard meertraps in hoek worden versteld, optioneel is deze rij 140 mm in lengterichting te verschuiven. Zo kan de bagageruimte tot 190 liter worden vergroot en op een veelzijdige manier worden gebruikt.

Als optie (standaard in China) beschikt de EQB over een derde zitrij met twee extra afzonderlijke zitplaatsen. De zitplaatsen bieden personen tot een lengte van 1,65 meter ruimte. Tot de veiligheidsuitrustingen behoren uittrekbare hoofdsteunen, veiligheidsgordels met gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers op alle buitenste zitplaatsen en windowbags die ook de passagiers op de derde zitrij beschermen. Op de tweede en derde zitrij kunnen in totaal vier kinderzitjes worden bevestigd, plus nog één op de voorpassagiersstoel. Om de bagageruimte te vergroten, kunnen de stoelen van de derde zitrij in de bagageruimtebodem worden verzonken.

Het model heeft de voor Mercedes-EQ kenmerkende Black Panel-grille met geïntegreerde Mercedes-Benz ster. Een ander onderscheidend designkenmerk van de volledig elektrische Mercedes-EQ modellen is de lichtband voor en achter. Een horizontale glasvezelstrip verbindt de dagrijverlichtingsunits van de volledige led-koplampen en zorgt zowel overdag als 's nachts voor een hoge mate van herkenbaarheid. Blauwe kleuraccenten in de koplampen versterken de Mercedes-EQ uitstraling.

Het grote dashboard heeft een uitsparing in het bestuurders- en voorpassagiersgedeelte. Voor de bestuurder bevindt zich de widescreen cockpit, met bediening en weergave via MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Het interieur heeft een robuust karakter door buisvormige elementen in aluminiumlook. Deze bevinden zich als handgrepen in de portieren, op de middenconsole en in het combi-instrument aan voorpassagierszijde.

Afhankelijk van de Line geven in het interieur het spectaculair van achteren verlicht sierdeel en de roségoudkleurige accenten op de luchtuitstroomopeningen, stoelen en voertuigsleutel hints naar het elektrische karakter van de EQB. De instrumenten, met hun specifiek op elektroauto's afgestemde aanduidingen, grijpen terug op dezelfde kleurstelling met roségoudkleurige en blauwe accenten.

De EQB biedt een lage luchtweerstand met een Cw-waarde vanaf 0,28. Het frontale oppervlak A bedraagt in totaal 2,53 m2. Tot de belangrijkste aerodynamische maatregelen behoren het aan de bovenkant volledig gesloten koelluchtregelsysteem, de stromingsgeoptimaliseerde voor- en achterskirt, de zeer gladde, vrijwel volledig gesloten voertuigbodem, speciaal geoptimaliseerde aerovelgen en daarop aangepaste voor- en achterspoilers.

De ECO assistent biedt een recuperatieproces dat voor de specifieke situatie is geoptimaliseerd. Het integreert navigatiegegevens, verkeersbordenherkenning en informatie van de voertuigsensoren in zijn efficiëntiestrategie. Anticiperend rijden bespaart energie met als resultaat een grotere actieradius.

De standaard navigatie met Electric Intelligence draagt bij aan de bediening van de EQB in het dagelijks verkeer. Het systeem berekent de snelste route naar de bestemming, rekening houdend met het maximale laadvermogen van de accu en de duur van mogelijke laadstops. Op basis van voortdurende actieradius-simulaties houdt het systeem rekening met eventueel noodzakelijke laadstops en met tal van andere factoren, zoals de topografie en het weer. Het systeem kan ook dynamisch reageren op veranderingen in bijvoorbeeld verkeerssituaties of de persoonlijke rijstijl. Bovendien zorgt navigatie met Electric Intelligence ervoor dat de HV-accu vóór een geplande laadstop op een optimale laadtemperatuur wordt gebracht, als dat nodig is.

De EQB kan thuis of bij openbare laadstations met behulp van de boordlader worden geladen met wisselstroom (AC) tot 11 kW. De laadtijd die nodig is voor een volledige lading hangt af van de beschikbare infrastructuur en de landspecifieke voertuiguitrusting. Het laden aan een Mercedes-Benz wallbox gaat aanzienlijk sneller dan aan een stopcontact thuis.

Laden gaat sneller met gelijkstroom (DC) bij snellaadstations. Afhankelijk van de SoC (State of Charge) en de temperatuur van de HV-accu laadt de EQB aan een geschikt laadstation met een vermogen tot 100 kW. De laadtijd bedraagt dan iets meer dan 30 minuten van 10-80 procent SoC. Voor AC- en DC-laden is de EQB in Europa en de VS standaard uitgerust met een CCS-connector (Combined Charging Systems) in de rechter zijwand. In China wordt een landspecifieke laadoplossing gebruikt met aansluitingen rechts en links in de zijwand, en kunnen ook de laadtijden afwijken van de Europese versie.

De EQB beschikt over rijassistentiesystemen met coöperatieve bestuurdersondersteuning. De actieve spoorassistent en de actieve remassistent zijn standaard ingebouwd. In veel kritieke situaties kan de actieve remassistent een aanrijding voorkomen of de ernst ervan beperken door autonoom te remmen. Het systeem is ook in staat om te remmen voor stilstaande voertuigen en overstekende voetgangers bij typische stadssnelheden. De uitgebreide functies van het rijassistentiepakket omvatten bijvoorbeeld de afslagfunctie, de noodrijbaanfunctie, de uitstapwaarschuwingsfunctie die de bestuurder waarschuwt voor passerende fietsers of voertuigen, en een waarschuwing wanneer voetgangers in de buurt van een zebrapad worden gedetecteerd.

Voortbouwend op de robuuste carrosseriestructuur van de GLB, werd de carrosserie van de EQB aangepast aan de speciale vereisten van een elektroauto. De accu bevindt zich in een frame van geëxtrudeerde profielen. Dit neemt een structurele functie op zich die tot nu toe werd vervuld door de dwarsbalken in de voertuigbodem. Een accubescherming aan de voorzijde van de accu voorkomt dat de energieopslagunit wordt doorboord door vreemde voorwerpen.

De productie van de EQB zal in 2021 starten in twee fabrieken die deel uitmaken van het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz Cars: in de Hongaarse fabriek in Kecskemét voor de wereldmarkt en in de Duits-Chinese joint venture BBAC in Beijing voor de lokale markt. De voorbereidingen, met inbegrip van de kwalificatie van het personeel en de verbouwingswerkzaamheden, zijn reeds van start gegaan. De compacte SUV EQB wordt het eerste volledig elektrische productiemodel uit Hongarije en zal een aanvulling vormen op de plug-in hybrids van de CLA Coupé en Shooting Brake. Ook de A-Klasse met plug-in hybrid aandrijving zal in de toekomst in Kecskemét worden geproduceerd, net als in de Duitse fabriek in Rastatt, waar de EQA wordt gebouwd.

De accusystemen voor de in Europa geproduceerde compacte Mercedes-EQ modellen worden geleverd door de Mercedes-Benz dochteronderneming Accumotive in Kamenz en door de accufabriek in Jawor, Polen. Beide fabrieken zijn zo ontworpen dat ze van meet af aan COâ''-neutraal werken.

