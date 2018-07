Mercedes-Benz A-Klasse nu ook als sedan

26 juli 2018 | Eind 2018 komt de A-Klasse Limousine op de markt. Het vierdeurs model biedt alle vertrouwde A-Klasse voordelen, zoals moderne, zuinige motoren, een hoog veiligheidsniveau dankzij moderne rijassistentiesystemen met S-Klasse functies en het intuïtief te bedienen en lerende infotainmentsysteem MBUX - Mercedes-Benz User Experience. Met een cw-waarde van 0,22 en een frontaal oppervlak van 2,19 m2 heeft de nieuwe A-Klasse Limousine de laagste luchtweerstand van alle actuele serieauto's, waarmee hij het wereldrecord van de CLA Coupé verdedigt.

De nieuwe A-Klasse Limousine zal worden gebouwd in Aguascalientes/Mexico en Rastatt/Duitsland en werd ontwikkeld in Sindelfingen/Duitsland. Het nieuwe model wordt voor het eerst aan het grote publiek voorgesteld tijdens de Autosalon van Parijs (4 t/m 14 oktober 2018). Mercedes-Benz presenteerde in april 2018 reeds de A-Klasse L Limousine tijdens de beurs Auto China in Beijing. Dit model met langere wielbasis werd exclusief ontwikkeld voor de Chinese markt en wordt ook uitsluitend daar geproduceerd.

De A-Klasse Limousine belooft veel praktisch gebruiksgemak. Hiertoe behoren een bovengemiddelde schouder-, elleboog- en hoofdruimte plus een eenvoudige toegang tot het achtercompartiment. De bagageruimte heeft een volume van 420 liter en is toegespitst op een maximaal praktisch gebruiksgemak. De klepopening is erg groot met een breedte van 950 mm en een diagonale afstand van 462 mm tussen het slot en de onderzijde van de achteruit. Dit maakt het in- en uitladen van grote voorwerpen eenvoudiger.

De goede aerodynamische proporties spelen een cruciale rol bij het realiseren van een laag brandstofverbruik onder praktijkomstandigheden. Tal van details werden geoptimaliseerd aan de hand van verschillende computerloops, CAE-simulaties (computer aided engineering) en metingen in de windtunnel in Sindelfingen. Tot de maatregelen behoren een omvangrijk afdichtconcept (met bijvoorbeeld afdichtrubbers rond de koplampen) en een bijna volledige bekleding van de onderzijde, die bestaat uit de motorruimte, bodemplaat, delen van de achteras, diffusor en andere componenten. De spoilers bij de voor- en achterwielen werden geoptimaliseerd om de lucht zo effectief mogelijk rond de wielen te leiden. Ook de velgen en banden werden aerodynamisch geoptimaliseerd. In sommige landen is een tweedelig jaloeziesysteem achter de grille leverbaar, dat de luchtstroom door de motorruimte minimaliseert.

Tot de standaarduitrustingen behoren het infotainmentsysteem MBUX - Mercedes-Benz User Experience - met touchscreen, alsmede rijassistentiesystemen van de nieuwste generatie, zoals de actieve remassistent en de actieve spoorassistent. Daarnaast kan de A-Klasse Limousine worden gepersonaliseerd met de uitrustingslijnen Style Plus, Progressive en AMG Line, het nightpakket en andere opties. Een van de opties is het KEYLESS GO-comfortpakket met HANDS-FREE ACCESS. De comfortfunctie HANDS-FREE ACCESS maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het kofferdeksel handsfree en volledig automatisch te openen door middel van een voetbeweging onder de achterbumper.

De volgende motoren zijn leverbaar bij de marktintroductie van de A-Klasse Limousine:

A200 (120 kW/163 pk, 250 Nm); met 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling (gecombineerd brandstofverbruik 5,4-5,2 l/100 km of 18,5-19,2 km/l, gecombineerde CO2-emissie 124-119 g/km)

A180 d (85 kW/116 pk, 260 Nm); met 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling (gecombineerd brandstofverbruik 4,3-4,0 l/100 km of 23,3-25,0 km/l, gecombineerde CO2-emissie 113-107 g/km).

Er zijn verschillende onderstellen leverbaar voor de nieuwe A-Klasse, afhankelijk van de motorvariant en de voorkeur van de bestuurder. Het velgprogramma loopt uiteen van 16 tot 19 inch. De vooras van de nieuwe AKlasse is voorzien van McPherson-veerpoten. De krachtiger gemotoriseerde versies en modellen met 4MATIC, adaptief verstelbare demping of grotere velgen zijn voorzien van een complexe achteras met vier draagarmen. De andere modellen beschikken over een torsieas met een geoptimaliseerd gewicht.

De productie van de nieuwe A-Klasse Limousine start reeds dit jaar in Aguascalientes. De fabriek in Centraal-Mexico vormt een uitbreiding van het productienetwerk voor de compacte modellen van Mercedes-Benz Cars, waardoor dit netwerk voortaan vijf locaties op drie continenten omvat.

De productie van de nieuwe A-Klasse Limousine in de Mercedes-Benz fabriek in het Duitse Rastatt zal in 2019 van start gaan. Rastatt is de hoofdfabriek voor de compacte modellen in het wereldwijde productienetwerk. Deze fabriek is verantwoordelijk voor de wereldwijde productiecontrole alsmede voor het kwaliteits- en leveranciersmanagement. De fabriek speelt tevens een ondersteunende rol bij het opstarten van de productie in andere fabrieken, bijvoorbeeld door middel van het trainen van personeel. De nieuwe A-Klasse, die deel uitmaakt van de nieuwe generatie compacte modellen, rolt sinds april van de band in Rastatt.