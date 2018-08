Mercedes-AMG maakt prijs GT 4-deurs bekend

8 augustus 2018 | De V8-versies van de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé kunnen vanaf nu worden besteld. Laat in de herfst staan de auto's bij de dealers. Met een vermogen van 430 kW / 585 pk voor de AMG GT63 4MATIC+ en 470 kW / 639 pk voor de AMG GT63S 4MATIC+ beschikken beide uitvoeringen over krachtige motoren die rijdynamiek en rijprestaties van niveau garanderen. De GT63 kost 212.533 euro, de GT63S verwisselt voor 226.301 euro van eigenaar. De nieuwe AMG GT-modellen beschikken als verdere, zelfstandig door Mercedes-AMG ontwikkelde modelreeks over een uniek design, volop comfort en uitmuntende sportwagentechniek, gecombineerd met een atletische, vierdeurs Fastback-configuratie.

Tot de standaarduitrusting behoren onder andere de volledig variabele vierwielaandrijving 4MATIC+, de snel schakelende transmissie AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, de actieve achterasbesturing en het elektronisch geregelde sperdifferentieel op de achteras. Net als bij de tweedeurs AMG GT vormen de actieve aerodynamica met het luchtgeleidingssysteem AIRPANEL in de voorskirt en de uitschuifbare achterspoiler de basis voor de aerodynamische kenmerken van de nieuwe vierdeurs Coupé.

Het AMG Performance-stuurwiel met de nieuwe AMG-stuurwieltoetsen, de AMG-sportstoelen in nappaleder en de volledig digitale widescreen cockpit met AMG-combi-instrument en de nieuwe weergavestijl 'Supersport' benadrukken het dynamische karakter. MULTIBEAM LED-koplampen, het EASY PACK-kofferdeksel, het Burmester surround sound system en de sfeerverlichting in 64 kleuren verhogen het dagelijks comfort.

De symbiose tussen een hoog niveau van individualisering en sportwagentechnologie, die de nadruk nog meer legt op de wensen van veeleisende klanten, wordt ook zichtbaar door de ruime keuze aan uitrustingspakketten en afzonderlijke opties. Deze is uniek in dit segment en omvat bijvoorbeeld drie verschillende configuraties voor de achterbank. Standaard zijn er achterin twee afzonderlijke stoelen aan boord.

Ter gelegenheid van de verkoopstart van de nieuwe AMG GT 4-Door Coupé biedt Mercedes-AMG gedurende een gelimiteerde periode van twaalf maanden de Edition 1 aan. Deze benadrukt het sportieve aspect van het exterieur, versterkt de hoogwaardigheid in het interieur en biedt daarmee nog meer exclusiviteit. Het AMG-aerodynamicapakket met grotere frontsplitter en geïntegreerde flics in de voorskirt, de verder geoptimaliseerde diffusor en de vaste achterspoiler zijn uniek ten opzichte van de concurrentie. Samen met de folie onderstrepen ze de link met de racerij. In combinatie met de 21 inch kruisspaaks gesmede AMG-velgen trekken de lakken designo grafietgrijs magno, diamantwit bright of grafietgrijs metallic direct de aandacht.

Het interieur wordt door de AMG Performance-stoelen in nappaleder Exclusief magmagrijs/zwart met gele contrastsiernaden nóg sportiever en exclusiever. Het AMG Performance-stuurwiel in microvezel DINAMICA met gele contrastsiernaden en de AMG-sierdelen in mat carbon zijn ook blikvangers.

De Edition 1 is uitsluitend leverbaar op basis van het topmodel, de AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-Door Coupé met 4,0 liter V8-biturbomotor in zijn krachtigste versie.