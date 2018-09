Mercedes A-Klasse sedan nu te bestellen

11 september 2018 | De Mercedes-Benz A-Klasse is nu ook leverbaar als Limousine, ofwel sedan. De consumentenprijzen van het jongste lid van de compacte modelreeks van Mercedes-Benz beginnen bij 37.293 euro voor de A200 met 120 kW/163 pk en handgeschakelde versnellingsbak. De marktintroductie vindt begin 2019 plaats.

De A-Klasse Limousine is na de marktintroductie een jaar lang verkrijgbaar als 'Edition 1' met een meerprijs van € 2.577. Zowel het exterieur als het interieur van dit exclusieve speciale model is voorzien van tal van koperkleurige accenten, zoals de pins in de diamond grille. De Edition 1 krijgt 19 inch multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, koperkleurig en glansgedraaid. Daarnaast zijn uitrustingen als high-performance led-koplampen, sportstoelen met verstelbare hoofdsteunen en sfeerverlichting standaard. De Edition 1 is leverbaar met alle motoren en bepaalde lakken.

Direct bij de introductie zijn de A180 d (automaat) en de A200 leverbaar als Launch Edition. De A-Klasse Launch Edition heeft een standaarduitrusting met 17 inch lichtmetalen velgen, High Performance LED-koplampen, Advantagepakket inclusief Mercedes-Benz navigatiesysteem, 10 inch mediadisplay, parkeerassistent, spiegelpakket en het connectiviteitspakket smartphone (smartphone-integratie, voertuig set-up en voertuig monitoring via Mercedes me). De A-Klasse Launch Edition is leverbaar vanaf € 40.493 (A 200 met handgeschakelde versnellingsbak).

Tot de exterieuruitrustingen van de uitrustingslijn Style behoren: diamond grille met zwarte pins, zilverkleurige lamellen met chroomaccenten, carrosseriekleurige dorpelverbreders, verchroomde sierlijst op de taillelijn, 16 inch (A180 d en A200) of 17 inch lichtmetalen velgen (A220). Extra interieuruitrustingen van de Style zijn comfortstoelen met zitcomfortpakket, bekleding lederlook ARTICO/stof Bertrix, achterbankleuning neerklapbaar in de verhouding 40/20/40, licht- en zichtpakket en dubbele bekerhouder.

Kenmerkende exterieuruitrustingen van de uitrustingslijn Progressive zijn: diamond grille met zwarte pins, zilverkleurige lamellen met chroomaccenten, carrosseriekleurige dorpelverbreders, verchroomde sierlijst op de taillelijn en de ruitframes, zichtbare niet-functionele uitlaatsierstukken, achterskirt met chromen sierelement en 17 inch lichtmetalen velgen. Tot de interieuruitrustingen van de Progressive behoren comfortstoelen met zitcomfortpakket, bekleding lederlook ARTICO/stof Fléron, achterbankleuning neerklapbaar in de verhouding 40/20/40, multifunctioneel sportstuur leder met zwarte siernaden en zilverchromen applicatie, sierdelen carbonlook donker of carbonlook licht, licht- en zichtpakket en dubbele bekerhouder.

De uitrustingslijn AMG Line omvat in het exterieur AMG-styling bestaande uit AMG-voorskirt met chromen frontsplitter, AMG-dorpelverbreders en AMG-achterskirt met chromen sierelement en zichtbare niet-functionele uitlaatsierstukken, diamond grille met chroompins en één zilverkleurige lamel met chroomaccenten, 18 inch lichtmetalen AMG-velgen, remklauwen vóór met Mercedes-Benz logo, geperforeerde remschijven vóór (A 220), verchroomde sierlijst op de taillelijn en de ruitframes, comfortonderstel verlaagd en DIRECT STEERING. Tot de interieuruitrustingen van de AMG Line behoren sportstoelen met verstelbare hoofdsteunen en zitcomfortpakket, bekleding lederlook ARTICO/ microvezel DINAMICA en sierdelen DINAMICA of bekleding lederlook ARTICO en sierdelen dwarsgeslepen aluminium licht, achterbankleuning neerklapbaar 40/20/40, AMG-sportpedalen geborsteld rvs met rubbernoppen, zwarte vloermatten met opschrift 'AMG', driespaaks multifunctioneel sportstuur nappaleder, aan de onderzijde afgevlakt, met geperforeerd greepgedeelte en al naargelang de bekledingskleur rode of zwarte siernaden en zilverchromen applicatie, licht- en zichtpakket, keuzehendel met extra chroomelementen en al naargelang de bekleding rode of zwarte siernaden alsmede dubbele bekerhouder.

Het lederpakket is leverbaar voor de uitrustingslijnen Progressive en AMG Line. Dit pakket omvat de stoelen en de siernaden op de bovenzijde van de portieren en op het dashboard. Hierdoor wordt de lederen bekleding een bijzondere haptische ervaring. Afhankelijk van de gekozen stoelen en uitrustingslijn is er keuze uit de kleuren zwart, bahiabruin/zwart en macchiatobeige/zwart. Als alternatief is het AMG-lederpakket verkrijgbaar voor de AMG Line. De beschikbare kleurencombinaties zijn classicrood/zwart en titaangrijs pearl/zwart.

Voor optische exterieuraccenten zorgt het nightpakket, dat tevens leverbaar is voor de uitrustingslijnen Progressive en AMG Line. Het pakket omvat zwarte buitenspiegels, diamond grille met pins (al naargelang de uitrustingslijn chroomkleurig of zwart), hoogglanzend zwarte lamellen, hoogglanzend zwarte sierlijsten op de taillelijn en ruitframes en warmtewerend donkergetint glas vanaf de B-stijl. In combinatie met het Progressive exterieur met 18 inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart en glansgedraaid. In combinatie met de AMG Line met 18 inch vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart en glansgedraaid, en een hoogglanzend zwarte frontsplitter.

Een ander voorbeeld van de technologieoverdracht vanuit het hogere segment naar de compacte klasse zijn de optionele MULTIBEAM LED-koplampen. Deze maken een snelle en nauwkeurige elektronische aanpassing van de koplampafstelling aan de verkeerssituatie mogelijk. Elke koplampunit bevat achttien individueel geregelde leds. De daglichtachtige kleur van de leds is prettig voor de ogen en heeft een positief effect op de concentratie. Een andere optie zijn de high-performance led-koplampen, die een bredere lichtverdeling mogelijk maken dan de standaard halogeenkoplampen, over een daglichtachtige lichtkleur beschikken en minder energie verbruiken.

De nieuwe A-Klasse is voorzien van de nieuwste rijassistentiesystemen, die de bestuurder ondersteunen. Zo kan de A-Klasse semi-autonoom rijden in bepaalde rijsituaties. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en actieve stuurassistent helpen de bestuurder bij het aanhouden van een veilige afstand en het besturen van de auto; de snelheid wordt nu ook automatisch aangepast bij bijvoorbeeld bochten, kruispunten en rotondes.

Het rijassistentiepakket bevat de volgende systemen: actieve afstandsassistent DISTRONIC met routegebaseerde snelheidsaanpassing, actieve stuurassistent met actieve rijbaanwisselassistent en actieve noodstopassistent, actieve snelheidslimietassistent, actieve remassistent met kruispuntfunctie, uitwijk-stuurassistent, actieve dodehoekassistent en PRE-SAFE PLUS. PRE-SAFE PLUS kan een dreigende kop-staartbotsing herkennen. Bij aanhoudend botsingsgevaar kan het systeem de remmen van de stilstaande auto inschakelen voordat de kop-staartbotsing plaatsvindt, om te voorkomen dat de auto naar voren schiet als gevolg van de botsing. Dit verkleint de kans op letsel als gevolg van de heftige voorwaartse beweging.

Andere PRE-SAFE-functies maken deel uit van het rijassistentiepakket, maar zijn ook afzonderlijk leverbaar als onderdeel van het PRE-SAFE-systeem. Het PRESAFE-systeem benut de tijd voorafgaand aan een aanrijding. Tal van maatregelen verminderen de krachten die op de inzittenden worden uitgeoefend. Dit omvat ook het systeem PRE-SAFE Sound. Dit bereidt het menselijk gehoor voor op het verwachte geluid van het ongeval. Als het systeem registreert dat er een botsing dreigt, laat het audiosysteem in de auto een kort ruisgeluid horen dat een klein spiertje in het oor in beweging brengt. Dit werkt als reflex bij het horen van een hard geluid, waardoor het gehoor wordt beschermd.

Het optionele head-up display projecteert belangrijke informatie op de voorruit, waardoor de bestuurder de ogen op de weg kan houden. Ook raken de ogen van de bestuurder minder snel vermoeid, omdat ze niet steeds constant heen en weer hoeven te schakelen tussen het zicht dichtbij en veraf.

Het compleet nieuwe multimediasysteem MBUX - Mercedes-Benz User Experience heeft een nieuw tijdperk ingeluid op het gebied van Mercedes me-connectiviteit. Een unieke eigenschap van dit systeem is het vermogen om te leren met behulp van kunstmatige intelligentie. Optioneel kan MBUX op de persoonlijke wensen en voorkeuren van de gebruiker worden afgestemd. Eveneens optioneel is de intelligente spraakbediening die wordt ingeschakeld met het trefwoord "Hey Mercedes".

De MBUX-functies zijn modulair qua structuur, om aan te sluiten op de wensen van verschillende klanten en landen. Standaard beschikt dit systeem over twee 7 inch displays voor het combi-instrument en mediadisplay met touchscreen, een multifunctioneel sportstuur met touch control-buttons op de linker en rechter stuurwielspaak, usb-interface (type C) alsmede Bluetooth-aansluiting voor telefonie en audiobronnen.

MBUX augmented reality voor navigatie is een nieuwe functie waarbij de kaartweergave wordt aangevuld met augmented reality. Een videobeeld van de omgeving dat is gemaakt door de frontcamera wordt aangevuld met handige navigatie-informatie, waarbij bijvoorbeeld pijlen of huisnummers direct op het touchscreen van het mediadisplay worden weergegeven.

De individuele Mercedes me connect-services in het connectiviteitspakket navigatie bestaan onder andere uit Live Traffic Information inclusief Car-to-X Communication, kaartupdates bij de dealer of online en uitgebreide navigatieservices (zoals informatie over parkeerplaatsen en brandstofprijzen).

De sfeerverlichting omvat 64 kleuren (in combinatie met de uitrustingslijnen Style, Progressive of AMG line). De verschillende kleuren worden ingedeeld in tien kleurwerelden die voor een avantgardistische lichtweergave met spectaculaire kleurveranderingen zorgen. Optioneel worden de kleurwerelden aangepast aan de verschillende weergavestijlen van het widescreen display.

Tegelijkertijd doen comfortuitrustingen uit hogere segmenten hun intrede: voor het eerst zijn voor deze modelserie niet alleen stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier, maar ook stoelventilatie/-verwarming en multicontourstoelen met massagefunctie voor de voorstoelen leverbaar.

DYNAMIC SELECT, dat met een druk op de knop keuze biedt uit verschillende rijprogramma's, is bij de A-Klasse Limousine standaard. Voor nog meer rijplezier in combinatie met langeafstandscomfort zorgt het onderstel met adaptief verstelbare demping. Met de schakelaar op de middenconsole kan gekozen worden uit de rijprogramma's Eco, Comfort, Sport en Individual.

Prijzen (inclusief afleverkosten en btw) en modellen van de nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse Limousine: