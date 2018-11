Mercedes-Benz levert GLC F-FCell aan klanten

16 november 2018 | Mercedes-Benz realiseert een mijlpaal op de weg naar emissievrij rijden met de aflevering van de eerste GLC F-CELL modellen aan klanten in Duitsland. De GLC F-CELL beschikt zowel over brandstofcel- als elektro-aandrijving via een accu die met plug-in technologie extern kan worden opgeladen. Naast diverse nationale en regionale ministeries, Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) en H2 Mobility, behoort ook Deutsche Bahn (de Duitse spoorwegen) tot de eerste klanten in Duitsland. Meer auto's worden dit jaar nog afgeleverd, onder andere aan bedrijven als Air Liquide, Shell, Linde AG en aan de steden Stuttgart en Hamburg. Andere bedrijven en particulieren in Duitsland kunnen vanaf het voorjaar van 2019 eveneens kennismaken met de GLC F-CELL via Mercedes-Benz Rent.

De GLC F-CELL is een unieke plug-in hybrid die zowel op elektriciteit uit het stopcontact als op elektriciteit gewonnen uit waterstof kan rijden. De SUV is een volledig elektrische auto die geschikt is voor dagelijks gebruik en tijdens het rijden in het geheel geen CO2-emissies uitstoot. Het samenspel tussen accu en brandstofcel, de grote actieradius en de korte 'tankstops' maken van de GLC F-CELL een auto met een grote praktische, dagelijkse bruikbaarheid. Twee met koolstofvezel omhulde tanks in de voertuigbodem hebben een capaciteit van 4,4 kg waterstof. Dankzij de 700 bar tanktechnologie zijn de tanks in slechts 3 minuten gevuld, even snel als het tanken van een auto met conventionele verbrandingsmotor. Met een waterstofverbruik van circa 1 kg/100 km heeft de GLC F-CELL een actieradius op waterstof van circa 430 km in de NEDC-cyclus; in de hybride stand komt daar nog eens maximaal 51 km bij op een volgeladen accu. Tegelijkertijd zorgt een vermogen van 155 kW voor rijdynamiek.

De plug-in brandstofcelaandrijving combineert de voordelen van beide emissievrije aandrijfconcepten en past dankzij een intelligente bedrijfsstrategie het gebruik van beide energiebronnen, mede beïnvloed door het gekozen rijprogramma ECO, COMFORT of SPORT, aan de rijsituatie aan. De GLC F-CELL kent vier bedrijfsmodi:

HYBRID: de auto haalt zijn energie uit beide bronnen. De brandstofcel draait in zijn efficiƫntste modus en de accu vangt pieken in de vraag naar kracht op.

F-CELL: het oplaadniveau van de hoogspanningsaccu wordt constant gehouden door de energie uit de brandstofcel. De auto rijdt uitsluitend op waterstof. Deze modus is ideaal voor rustig cruisen op lange afstanden.

BATTERY: de GLC F-CELL rijdt volledig elektrisch op energie uit de hoogspanningsaccu. Het brandstofcelsysteem is uitgeschakeld. Deze modus is ideaal voor korte afstanden.

CHARGE: het opladen van de hoogspanningsaccu heeft hier prioriteit, bijvoorbeeld voor een maximale totale actieradius alvorens er weer waterstof wordt getankt, of om vermogensreserves te creƫren.

In alle bedrijfsmodi voorziet het systeem in een recuperatiefunctie die de mogelijkheid biedt om energie terug te winnen tijdens het afremmen of 'zeilen' en deze op te slaan in de accu.

Vanwege de nieuwe technologie en het feit dat het netwerk aan waterstofstations nu pas wordt uitgebouwd, is de marktintroductie van de GLC F-CELL voorbehouden aan bepaalde grootstedelijke regio's. Bovenal ligt de focus daarbij op grote Duitse steden die nu al beschikken over een relatief grote dekking van waterstofstations. Voorbeelden zijn Stuttgart, Düsseldorf, Berlijn, Hamburg, Frankfurt, München en Keulen. Als gevolg daarvan wordt de SUV bij de marktintroductie successievelijk afgeleverd aan bepaalde klanten in Duitsland. De GLC F-CELL wordt uitsluitend in de vorm van een full-service huurauto geleverd. Daarbij is onderhoud en reparatie inbegrepen, evenals een uitgebreid garantiepakket gedurende de gehele huurperiode.

Vanaf het voorjaar van 2019 kunnen ook andere bedrijven en particulieren kennismaken met de nieuwe brandstofceltechnologie. Dat kan door een auto te huren bij een van de zeven GLC F-CELL vestigingen van Mercedes-Benz Rent in Duitsland. Via de Premium Car Rental service van Mercedes-Benz is de GLC F-CELL zowel voor een korte als voor een langere periode te huren.

Een infrastructuur met een volledige dekking is essentieel voor het succes van elektromobiliteit in Duitsland. Het uitbreiden van zowel het aantal oplaadstations als het aantal waterstofstations heeft grote prioriteit. Of het nu thuis is, op het werk, onderweg of tijdens het winkelen: nu al zijn er verschillende manieren om elektroauto's van stroom te voorzien. Ook op het gebied van waterstofinfrastructuur worden er continu grote stappen gemaakt. Samen met de partners in de H2 Mobility joint venture heeft Daimler voor Duitsland een actieplan opgesteld. Tegen eind 2019 zal het huidige netwerk van 50 waterstofstations al zijn uitgebreid tot ongeveer 100 locaties. Het langetermijndoel van de partners is een netwerk van 400 waterstofstations. Vergelijkbare infrastructuurprojecten zijn er in Europa, de VS en Japan.

Daimler maakt deel uit van Hydrogen Mobility Europe (H2ME), waarin met steun van FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) de belangrijkste Europese initiatieven op het gebied van waterstofmobiliteit - in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië - worden gecombineerd. Via H2ME promoot de FCH JU de expansie van een grootschalig netwerk van waterstofstations en de ontwikkeling van brandstofcelauto's als de GLC F-CELL, met als achterliggend doel het realiseren van emissievrij rijden in heel Europa. Daimler AG wordt financieel ondersteund door de FCH JU in het kader van de subsidieovereenkomsten nr. 671438. De Joint Undertaking wordt ondersteund door het EU-programma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie, door Hydrogen Europe en door Hydrogen Europe Research.

Onderzoekers van Daimler werken al sinds de jaren '80 aan de brandstofceltechnologie. In 1994 presenteerde Mercedes-Benz met de NECAR 1 zijn eerste brandstofcelauto aan het grote publiek. Vele andere modellen volgden. Tot dusver hebben de brandstofcelauto's van Mercedes-Benz in totaal al meer dan 18 miljoen kilometer afgelegd, wat de marktrijpheid van dit aandrijfconcept onderstreept.