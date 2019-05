Vernieuwde Mercedes-Benz GLC vanaf nu te bestellen

1 mei 2019 | Vanaf het komende modeljaar beschikken de Mercedes-Benz GLC en GLC Coupé over een markanter design, het intuïtief bedienbare infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) en moderne rijassistentiesystemen. De consumentenadviesprijzen inclusief BTW, BPM en kosten rijklaarmaken beginnen bij 66.429 euro voor de GLC 200 d 4MATIC (brandstofverbruik gecombineerd: 5,4-5,2 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 144-137 g/km) en 69.212 eyri voor de GLC Coupé 200 d 4MATIC (brandstofverbruik gecombineerd: 5,5-5,2 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 145-137 g/km)1 De GLC en GLC Coupé kunnen vanaf nu worden besteld en staan in juli 2019 in de dealershowroom.

De GLC en de GLC Coupé worden uitgerust met de nieuwe generatie viercilinder benzine- en dieselmotoren van Mercedes-Benz. De dieselmotor OM 654 vervangt de OM 651 van de voorganger. Deze motor is er in twee vermogensvarianten: de GLC 200 d 4MATIC (120 kW/163 pk; brandstofverbruik gecombineerd: 5,4-5,2 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 144-137 g/km) en de GLC 220 d 4MATIC (143 kW/194 pk; brandstofverbruik gecombineerd: 5,4-5,2 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 144-137 g/km). De nieuwe motor voldoet reeds aan de Euro 6d-norm (RDE/Real Driving Emissions Step 2). De Euro 6d-norm wordt verplicht vanaf januari 2020 voor nieuwe modellen en een jaar later voor alle modellen. Dit wordt onder meer gerealiseerd met een SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) met ASC-katalysator (Ammonia Slip Catalyst) in het uitlaatkanaal.

MULTIBEAM LED-koplampen zijn leverbaar als alternatief voor de standaard led-koplampen. Deze maken een snelle en nauwkeurige elektronische aanpassing van de koplampen aan de rijsituatie mogelijk, waaronder automatisch dimmen van het grootlicht.

Het DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel is voor het eerst optioneel leverbaar voor de GLC, met een traploos verstelbare demping op de voor- en achteras. De dempers worden individueel aangestuurd voor elk wiel afzonderlijk aan de hand van het gekozen rijprogramma, de rijsituatie, de gereden snelheid en de staat van het wegdek.

De nieuwe GLC en GLC Coupé beschikken over de nieuwste rijassistentiesystemen die de bestuurder ondersteunen. Het rijassistentiepakket omvat de volgende systemen: actieve afstandsassistent DISTRONIC, actieve stuurassistent, actieve remassistent, uitwijk-stuurassistent, actieve spoorassistent, actieve dodehoekassistent en PRE-SAFE PLUS. Als er botsingsgevaar dreigt, kan PRE-SAFE PLUS het achteropkomend verkeer waarschuwen door de noodknipperlichten achter met een hoge frequentie te laten knipperen. Verder worden de veiligheidsgordels aangespannen en de remmen van de stilstaande auto vastgezet, om het risico op letsel door de naar voren schietende auto te beperken.

De aanhangwagenassistent ondersteunt de bestuurder bij het rijden met een aanhanger. Het systeem maakt gebruik van sensoren in de kogelkop en een magnetische ring om de hoek te meten tussen de trekkende auto en de aanhanger. De aanhangwagenassistent is leverbaar in combinatie met elektrisch bediende trekhaak met ESP®-aanhangwagenstabilisatie, MBUX infotainmentsysteem en parkeerpakket met 360°-camera. De 360°-camera biedt een beter zicht rondom tijdens het parkeren en manoeuvreren alsmede een virtueel vogelperspectief. Een extra zoommodus maakt het benaderen en aankoppelen van de aanhanger eenvoudiger.

Met het parkeerpakket met 360°-camera zorgen de actieve parkeerasssistent en de parkeerassistent PARKTRONIC ervoor dat zowel het zoeken naar een parkeerplek als het in- en uitparkeren wordt vereenvoudigd. De 360°-camera toont beelden van de omgeving aan alle zijden van de auto en deze worden weergegeven op het mediadisplay.

De GLC en GLC Coupé zijn leverbaar met het ENERGIZING-pakket, dat verschillende comfortsystemen in de auto bundelt. Over het algemeen gebruikt het ENERGIZING-comfortprogramma de functies van de airconditioning en de stoelen (verwarming, ventilatie en massagefunctie) alsmede de verlichting en de muziek. Het maakt een specifieke wellness-setup mogelijk die is afgestemd op de stemming en behoeften van de inzittenden.

Met het ENERGIZING-pakket plus kunnen de GLC en GLC Coupé de inzittenden niet alleen verwennen maar ook gericht energie geven. Dit pakket omvat extra ENERGIZING-programma's en multicontourstoelen voor de bestuurder en voorpassagier met massagefunctie, stoelventilatie-/verwarming voor de bestuurder en voorpassagier, AIR BALANCE-pakket voor parfumering, ionisatie en reinigen van de lucht alsmede sfeerverlichting en programmaspecifieke lichtstemmingen. De bij het ENERGIZING pakket plus inbegrepen ENERGIZING COACH adviseert een programma op basis van de situatie en de persoon. Als er een Garmin® Wearable wordt gedragen, wordt er rekening gehouden met zaken als het stressniveau en de slaapkwaliteit. iger zijn.

Het infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) heeft een nieuw tijdperk in Mercedes me-connectiviteit ingeluid. Een unieke eigenschap van dit systeem is zijn vermogen om te leren met behulp van kunstmatige intelligentie. MBUX kan volledig op de wensen en voorkeuren van de gebruiker worden afgestemd. De GLC en GLC Coupé zijn standaard voorzien van extra MBUX-functies. Hiertoe behoren personalisering via profielen, voorspellende functies, LINGUATRONIC spraakbediening met natuurlijke taalherkenning, die wordt ingeschakeld met het commando "Hey Mercedes", wifi-hotspot en internetradio.

MBUX is modulair opgebouwd, waardoor er rekening kan worden gehouden met de wensen van de klanten. MBUX kan bijvoorbeeld worden aangevuld met: