Mercedes-Benz moderniseert GLC 43

18 juli 2019 | Mercedes-AMG tilt met tal van maatregelen zijn modellen GLC 43 4MATIC SUV en Coupé naar een hoger plan. Met de AMG-grille, het nieuwe lichtdesign, de expressieve voorskirt en de breed ogende achterzijde met dubbele ronde uitlaatsierstukken zijn de SUV-instapmodellen van Mercedes-AMG zichtbaar moderner geworden. De 3,0 liter V6-biturbomotor levert nu 287 kW (390 pk) en daarmee 17 kW (23 pk) meer dan voorheen. In combinatie met de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie, de AMG Performance 4MATIC-vierwielaandrijving (die de nadruk op de achterwielen legt) en de rijdynamiekregeling AMG DYNAMICS zijn de rijervaring en de dynamiek verbeterd. De nieuwste versie van het MBUX infotainmentsysteem met AMG-specifieke functies en weergaven en het innovatieve bedieningsconcept dragen bij aan het praktisch gebruiksgemak.

De SUV en de Coupé profiteren van een verhoging van het vermogen van de 3,0 liter V6-motor met 17 kW (23 pk) tot 287 kW (390 pk). Het maximumkoppel van 520 Nm is beschikbaar van 2.500 tot 4.500 t/min. Het hoge vermogen is onder meer te danken aan software-aanpassingen. De grotere turbo's zijn dicht bij de motor geplaatst en reageren bijzonder snel. Dit zorgt voor overtuigende prestaties: de SUV en Coupé accelereren van 0 naar 100 km/h in 4,9 seconden. De topsnelheid wordt elektronisch begrensd bij 250 km/h. De AMG-motor is te herkennen aan de motorafdekplaat met rode aluminium accenten en opschrift 'AMG'.

Dankzij de AMG-grille met de verticale, verchroomde lamellen wordt al snel duidelijk dat deze GLC's uit Affalterbach komen. De nieuw vormgegeven, smallere high-performance led-koplampen met fakkellook voor de dagrijverlichting onderstrepen het expressieve karakter van het front. De matzwarte vinnen aan de luchtinlaten bevatten sierelementen in silver shadow en zorgen voor een sterkere optische uitstraling.

Van opzij vallen de geprononceerde dorpelverbreders op, die de SUV en Coupé visueel verlagen en het model langer later ogen. Ook de aerodynamisch geoptimaliseerde lichtmetalen AMG-velgen, standaard in de maat 19 inch en voorzien van het opschrift 'AMG', springen direct in het oog. Vijf andere velgvarianten van 19 tot 21 inch zijn als optie leverbaar. De opvallende achterzijde heeft eveneens een markante uitstraling met zijn brede achterskirt, diffusor en twee ronde dubbele uitlaatsierstukken. Net als aan de voorzijde bieden de nieuw ontworpen led-achterlichten een onmiskenbare lichtsignatuur.

In het interieur wordt de sportieve vormentaal van het exterieur voortgezet en wordt de dynamische uitstraling van de nieuwe GLC 43 4MATIC versterkt. De midsize SUV wordt standaard geleverd met sportstoelen die de bestuurder en de voorpassagier een betere zijdelingse ondersteuning bieden. De stoelbekleding in ARTICO lederlook/microvezel DINAMICA zwart is afgewerkt met rode siernaden. Sierdelen in dwarsgeslepen aluminium benadrukken de sportieve uitstraling. De nieuwe uitrustingsvarianten leder cranberry/zwart en leder magmagrijs/zwart bieden extra individualiseringsmogelijkheden.

De nieuwste versie van het infotainmentsysteem MBUX speelt een grote rol in het dagelijks gebruiksgemak en zorgt voor een nauwere band tussen auto, bestuurder en passagiers. Touchpad, touch control-buttons op het stuurwiel, touchscreen, spraak- of gebarenbediening kunnen worden gebruikt om het infotainment-systeem te bedienen. De spraakbediening wordt geactiveerd met het trefwoord "Hey Mercedes". Dankzij kunstmatige intelligentie herkent en begrijpt MBUX vele zinnen op het gebied van infotainment en voertuigfuncties, zelfs als ze indirect worden uitgedrukt.

Bij de GLC 43 4MATIC SUV en Coupé zijn er vijf rijprogramma's beschikbaar: 'Slippery', 'Comfort', 'Sport', 'Sport+' en 'Individual'. Hiermee kan het rijgedrag met een druk op de knop meer op de persoonlijke wensen worden afgestemd. Belangrijke parameters zoals de respons van motor, transmissie, onderstel en besturing worden gewijzigd. De programma's zijn nu gekoppeld aan de rijdynamiekregeling AMG DYNAMICS, waardoor het rijgedrag nog nauwkeuriger kan worden aangepast aan de verschillende wensen en rijomstandigheden.

Bij de Performance-SUV omvat de verzamelnaam AMG DYNAMICS de rijfuncties 'Basic' en 'Advanced', die automatisch worden geselecteerd aan de hand van het overeenkomstige rijprogramma. Parameters die relevant zijn voor het rijgedrag, zoals de afstelling van het geheel nieuw ontwikkelde ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma), worden op een intelligente manier aangepast aan de hand van het gekozen rijprogramma. Hierbij blijft het ESP volledig actief, terwijl er een grotere spreiding op het gebied van rijdynamiek is. De bestuurder kan kiezen uit de afstellingen 'Stable' en 'Agile'.

'Basic' is gekoppeld aan de rijprogramma's 'Slippery' en 'Comfort'. In dit geval vertoont de GLC 43 4MATIC een zeer stabiel rijgedrag met een hoge mate van gierdemping.

'Advanced' is ingeschakeld in het programma's 'Sport'. De GLC 43 4MATIC behoudt een neutrale balans. De beperktere mate van gierdemping, de directe stuuroverbrenging en de verbeterde souplesse helpen bij dynamische manoeuvres, zoals bij het rijden op bochtige landweggetjes.

De GLC 43 4MATIC maakt gebruik van de beproefde automatische transmissie AMG SPEEDSHIFT TCT 9G (TCT = Torque-Clutch Transmission), die speciaal is ontworpen voor een dynamische rijervaring. Hij is afgestemd op de motor en belooft het voor AMG kenmerkende snelle optrekken en snel schakelen, automatisch of handmatig via de stuurschakelpaddles. Modelspecifieke software zorgt voor korte schakeltijden.

De mogelijkheid om meerdere versnellingen terug te schakelen maakt snelle tussensprints mogelijk, terwijl de tussengasfunctie in de rijprogramma's 'Sport' en 'Sport+' de rijervaring intenser maakt. Bovendien maakt gedefinieerde motormanipulatie het mogelijk om sneller te schakelen dan in de andere modi. In alle rijprogramma's wordt in de eerste versnelling gestart om te allen tijde een dynamische rijervaring te garanderen.

De standaard vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC onderscheidt zich door een koppelverdeling van 31 procent op de vooras en 69 procent op de achteras. Deze configuratie belooft een verbeterde rijdynamiek en een hogere dwarsacceleratie op de weg, evenals een verbeterde tractie bij het accelereren. De eentraps verdeelbak van de vierwielaandrijving is als een apart systeem op de flens van de transmissie gemonteerd.

Het AMG RIDE CONTROL+-onderstel combineert de voordelen van meerdere onderstellen in één. Hij is gebaseerd op de luchtvering AIR BODY CONTROL met AMG-specifiek adaptief dempingssysteem ADS PLUS en garandeert zowel de sportieve rijdynamiek alsook het langeafstandscomfort dat typerend is voor het merk.

De meerkamer-luchtvering biedt een zeer brede spreiding tussen een comfortabele en sportieve opstelling en past zich aan de belading aan. Dankzij de pneumatische niveauregeling rondom heeft de auto een constant niveau, onafhankelijk van de lading. Bij hoge snelheden wordt de auto verlaagd om de luchtweerstand te verminderen en de stabiliteit verder te verhogen.

De adaptief verstelbare demping AMG RIDE CONTROL+ behoort tot de standaarduitrusting. Dit volautomatische, elektronisch geregelde systeem past de demping van elk wiel traploos aan de rijomstandigheden aan. Dit verbetert de rijveiligheid en het afrolcomfort. De instelling van de demping wordt voor elk wiel afzonderlijk geregeld en is afhankelijk van de rijstijl, het wegdek en de gekozen onderstelmodus. Dit betekent dat de optimale afstelling altijd kan worden gekozen op basis van informatie zoals acceleratie of rijsnelheid. Via een schakelaar in de middenconsole kan de bestuurder de drie verschillende dempermodi 'Comfort', 'Sport' en 'Sport+' selecteren en zo het rijgedrag beïnvloeden; van comfortabel tot sportief.

De elektromechanische sportparameterstuurbekrachtiging heeft een variabele overbrenging. Bij hoge snelheden neemt de stuurbekrachtiging af, bij lagere snelheden neemt deze gestaag toe. Dit betekent dat er relatief weinig kracht nodig is om bij lage snelheden te sturen, terwijl de optimale controle over de auto bij hoge snelheden behouden blijft. De stuurbekrachtiging wordt aangepast op de AMG DYNAMICS-modi. 'Advanced' geeft meer feedback over de rijstatus.