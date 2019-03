Mercedes-Benz GLC ondergaat facelift

28 februari 2019 | De Mercedes-Benz GLC is aangepast voor modeljaar 2019. De gefacelifte GLC is herkenbaar aan het brede en sportieve front. Daarbij doet de nieuwste generatie multimediasysteem MBUX - Mercedes-Benz User Experience zijn intrede met intu├»tieve en veelzijdige bedieningsopties, zoals touch, gebaren en geoptimaliseerde spraakbediening. De rijassistentiesystemen zijn uitgebreid en aangevuld met de uitstapwaarschuwingsfunctie, noodrijbaanfunctie en file-noodstopfunctie. Ook nieuw is de aanhangwagenassistent die ondersteuning biedt bij het achteruitrijden met een aanhanger achter de auto. Vanaf de marktintroductie in de zomer van 2019 wordt de GLC voorzien van nieuwe benzine- en dieselmotoren uit de meest recente motorfamilie van Mercedes-Benz met meer vermogen en verbeterde effici├źntie.

De uitstraling is sportiever geworden, de chroomelementen lopen nu door van de voorzijde naar de achterzijde. De belijning, de gespierd ogende oppervlakken en de karakteristieke details zorgen voor een offroad-uitstraling. Het front wordt gekenmerkt door de standaard high-performance led-koplampen met fakkelvormige dagrijverlichting en de sterk geprofileerde grille met dynamisch gevormde dubbele lamel en rooster. Tot de leverbare lakken behoort nu ook grafietgrijs. Eveneens nieuw zijn vier glansgedraaide 18 en 19 inch aerovelgen met banden met een geoptimaliseerde rolweerstand.

De AMG Line benadrukt de dynamische uitstraling van de GLC op eigen wijze met de verchroomde diamond grille en de voorskirt in AMG-stijl alsmede rechthoekige uitlaatsierstukken die in de bumper zijn geintegreerd. Naast de sportstoelen met hoge zijwangen omvat deze uitrustingslijn ook 19 tot 20 inch velgen met banden die achter breder zijn dan voor (landspecifiek).

De standaard high-performance led-koplampen zijn smaller en voorzien van een meer oplopende vorm en een gewijzigde binnenstructuur: de fakkelvormige dagrijverlichting versterkt het design en garandeert een betere herkenbaarheid van de Mercedes-Benz lichtsignatuur. Als optie zijn volledige led-koplampen met MULTIBEAM-technologie verkrijgbaar.

Het atletische karakter komt ook aan de achterzijde tot uiting met de geheel nieuw vormgegeven bumper en uitlaatsierstukken. De vernieuwde full LED achterlichten zorgen eveneens voor een direct herkenbare lichtsignatuur - met de voor Mercedes-Benz kenmerkende lichtblokken in Edge-Light uitvoering met achtergrondverlichting. De vormentaal van de achterzijde onderstreept het karakter van de GLC, niet in de laatste plaats vanwege het design van de achterbumper met de uitlaateindstukken en de verchroomde bodembeschermingsplaat in SUV-design.

Het stuurwiel is leverbaar in twee uitvoeringen en compleet nieuw vormgegeven. Het spaakdesign straalt meer sportiviteit uit. Daarnaast zijn de bediening van de actieve afstandsassistent DISTRONIC en de touch control-buttons voor de regeling van het combi-instrument en het multimediasysteem alsmede de akoestische input-feedback een duidelijke verwijzing naar de toekomst.

De gebruiker bedient de telematicafuncties met gebaren met één of meerdere vingers, de zogeheten multitouch bediening, op het multifunctionele touchpad op de middenconsole. Dit is een alternatief voor de spraakbediening en biedt de mogelijkheid om letters, cijfers en speciale tekens handmatig in te voeren. Het oppervlak van het touchpad geeft niet alleen duidelijke haptische, maar ook akoestische feedback.

Het als optie leverbare ENERGIZING-comfortprogramma koppelt tal van comfortsystemen aan elkaar. Het maakt gebruik van muziek- en lichtsferen, klimaatregeling, passende muziek/video's alsmede massagefunctie, verwarming en ventilatie van de stoelen. De ENERGIZING COACH gebruikt daarbij data van de auto en de omgeving, en adviseert een programma op basis van de situatie en de persoon. Als er een Garmin wearable wordt gedragen, wordt er rekening gehouden met zaken als het stressniveau en de slaapkwaliteit om de aanbeveling nog geschikter te maken.

Er zijn vijf verschillende manieren om het infotainmentsysteem van de GLC te bedienen:

Via touchbediening op het multimediadisplay in het midden Via de touch control-buttons op het multifunctionele stuurwiel Via het multifunctionele touchpad op de middenconsole Via gebaren met de MBUX-interieurassistent Via de spraakbediening, ofwel met de spraakknop op het stuurwiel of met het trefwoord "Hey Mercedes"

De informatie die de bestuurder nodig heeft, wordt weergegeven op twee displays met hoge resolutie. Het combi-instrument beschikt optioneel over een 12,3 inch instrumentcluster. Het vrijstaande multimediadisplay in het midden is leverbaar in twee maten: 7 inch met een resolutie van 960 x 540 pixels en 10,25 inch met 1.920 x 720 pixels. De bestuurder kan kiezen uit drie weergavestijlen die aansluiten op diens gemoedstoestand of het interieur: 'Klassiek' is een doorontwikkeling van een klassiek display, 'Sport' staat voor een contrastrijke hightech look en 'Progressive' kenmerkt zich door een moderne uitstraling met een minimalistische vorm. Nieuw is de touchbediening van het multimediadisplay en de touch control-buttons op het multifunctionele stuurwiel voor de bediening van het combi-instrument en het multimediasysteem.

Een andere manier voor de bediening van het multimediasysteem is de MBUX-interieurassistent. Een camera in de dakconsole legt de bewegingen van de hand vast zodra deze zich richting het touchscreen of het touchpad op de middenconsole beweegt. Het systeem onderscheidt de gebaren van de bestuurder en de voorpassagier, waarbij het beeld op het mediadisplay verandert door individuele elementen te highlighten of te vergroten. Het leeslampje kan eveneens met een handbeweging in- of uitgeschakeld worden. Hierbij volgt het licht in de dakconsole de beweging die de bestuurder maakt, bijvoorbeeld om iets van de passagiersstoel te pakken. Daarnaast is er de mogelijk om een favoriete functie van het multimediasysteem te bedienen met een specifiek gebaar dat eerst is opgeslagen.

Een andere optie in combinatie met MBUX is de optie augmented video, die een handige aanvulling vormt op het navigatiesysteem. Een camera voor de achteruitkijkspiegel filmt de omgeving en toont automatisch op het multimediadisplay aanvullende informatie bij het videobeeld. Hiertoe behoren verkeersborden, informatie over de plekken waar men kan keren, huisnummers en namen. Dit maakt de oriëntatie, met name bij het zoeken naar een bepaald adres, aanzienlijk eenvoudiger.

Met de spraakbediening kan de bestuurder sms-berichten door het systeem laten voorlezen, de audiosystemen bedienen of voertuigfuncties zoals de airconditioning oproepen. Het systeem vereist geen opgeslagen opdrachten; de gebruiker heeft de vrijheid om bijvoorbeeld het gewenste adres of de vraag naar het weer spontaan te formuleren. Wat nu eveneens mogelijk is: de spraakbediening kan worden geactiveerd met het trefwoord "Hey Mercedes". Daarnaast kan de spraakbediening via de spraakknop op het stuurwiel worden geactiveerd.

Nieuwe uitrustingen bij de GLC zijn de standaard KEYLESS GO-startfunctie start-stopknop in turbinelook en de optie om rijassistentiesystemen te activeren via het multimediadisplay. De gebruiker selecteert en activeert de rijprogramma's met de DYNAMIC SELECT-schakelaar op de middenconsole. Het multimediadisplay toont verschillende rijprogramma's, afhankelijk van de voertuiguitrusting. De bestuurder kan kiezen uit diverse voorgeprogrammeerde en een individueel rijprogramma. Afhankelijk van de aandrijving en de onderstelvariant zijn er vijf tot zeven rijprogramma's beschikbaar. Naast 'Comfort', 'ECO', 'Sport', 'Sport+' en 'Individual' voor het afstellen van de besturing, het onderstel en de aandrijving omvat het offroad-techniekpakket de twee rijprogramma's 'Offroad' en 'Offroad+'.

De GLC zal worden uitgerust met de volgende generatie viercilinder benzine- en dieselmotoren. Het belangrijkste kenmerk van de 2,0-liter viercilindermotor M 264 van Mercedes-Benz: een hoger vermogen bij een aanzienlijk lager brandstofverbruik. In de GLC 200 en de GLC 300 vervangt de viercilindermotor M 264 de voorganger M 274, de viercilinder dieselmotor OM 654 vervangt de voorganger OM 651.

De nieuwe motorgeneratie levert een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot en vormt een consequente doorontwikkeling wat betreft verbruiksvermindering. De belangrijkste technologische componenten zijn de variabele kleptiming CAMTRONIC, die de uitlaat verwarmt zonder het verbruik te verhogen, de dubbele uitlaatgasturbo en het extra 48V-boordnet met een door een riemaangedreven startdynamo. Vooral de combinatie van een 48V- boordnet en een riemaangedreven startdynamo verhoogt de souplesse, verbetert de comfortkarakteristieken en verlaagt het brandstofverbruik aanzienlijk. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat het systeem belangrijke hybride functies zoals recupereren, boosten en 'zeilen' zonder hoogvoltagecomponenten toelaat, preciezer gezegd: boosten, recupereren tot 10 kW (in het toerentalbereik tot 2.500 t/min) en 'zeilen' bij uitgeschakelde motor.

Strengere eisen en lagere grenswaarden: de viercilinder dieselmotor OM 654 is ontworpen met het vooruitzicht op een verdere daling van verbruik en emissies alsmede lagere bedrijfskosten en een verbeterd motorvermogen.

De belangrijkste componenten voor de uitlaatgasnabehandeling zijn direct aan de motor gemonteerd, zodat de uitstoot efficiënt kan worden verminderd. Bovendien zorgen maatregelen op het gebied warmte-isolatie en doorontwikkelde coatings zoals de SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) een extra vermindering van de uitstoot. Om de stikstofoxide-emissies bij hogere belastingen verder te reduceren, is de OM 654 uitgerust met een extra SCR-katalysator, die onder de vloer is geplaatst. Als gevolg hiervan voldoet de motor nu aan de RDE-eisen (Real Drive Emissions). De viercilinder dieselmotor OM 654 wordt gecombineerd met de 4MATIC vierwielaandrijving en de 9G-TRONIC automatische transmissie, die zowel een dynamische als brandstofbesparende rijstijl ondersteunt.

Bij de facelift beschikt de GLC voor het eerst over het DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel met traploos verstelbare demping aan de voor- en achteras. Al naargelang de rijsituatie, de snelheid en het wegdek wordt de demping voor elk wiel afzonderlijk geregeld in samenspel met de motor-, transmissie- en stuurkarakteristieken. Bovendien kan het onderstel worden gecombineerd met een sportstuurbekrachtiging met een directere stuuroverbrenging. De bediening geschiedt met de DYNAMIC SELECT-schakelaar en biedt drie selecteerbare standen: in de twee modi 'Sport' en 'Sport+' is de demping straffer afgesteld, terwijl de 'Comfort'-modus voor een bijzonder comfortabele rit zorgt.

De nieuwe bediening in het offroad-techniekpakket en het al naargelang de voertuiguitrusting uitgebreide DYNAMIC SELECT-systeem beantwoordt aan de persoonlijke wensen van de bestuurder met betrekking tot het rijgedrag en het wegdek. De bestuurder kiest met de DYNAMIC SELECT-schakelaar op de middenconsole uit de twee offroad-rijprogramma's: 'Offroad' voor onverharde wegen, grind, zand en sneeuw, 'Offroad+' voor zwaar terrein met rotsachtige of steile hellingen. De 4MATIC vierwielaandrijving is compleet nieuw ontwikkeld. Het nieuwe drietraps ESP met aanzienlijk bredere spreiding biedt nu nog meer dynamiek in de rijprogramma's 'Sport' en Sport+'. De GLC bewijst dus opnieuw zijn veelzijdigheid, ook in het terrein.

In Duitsland noemt 85 procent van de klanten 'veiligheid' als meest karakteristieke eigenschap van de GLC, en naast de SUV-eigenschappen is dit te danken aan de intelligente rijassistentiesystemen. De omvang en het niveau van deze systemen zijn in het nieuwe model nog verder verbeterd en daarmee ook de ondersteuning van de bestuurder, wat veiligheid en comfort betreft.

Wanneer de actieve afstandsassistent DISTRONIC met routegebaseerde snelheidsaanpassing geactiveerd is, kan de nieuwe GLC files of langzaam rijdend verkeer herkennen en reageren op basis van de informatie van LiveTraffic Information, nog voordat de bestuurder deze verkeersopstoppping zelf opmerkt. Wanneer een file wordt gedetecteerd (en de bestuurder niet op adequate wijze reageert), verlaagt DISTRONIC uit voorzorg de snelheid naar ongeveer 100 km/h. Daar komen een verbeterde actieve spoorassistent en extra functies van de actieve noodstopassistent bij.

De actieve remassistent met file-noodstop-, afslag- en kruisingsfunctie vermindert het risico op een mogelijk ongeval bij onder andere het afslaan, wanneer de bestuurder tegemoetkomend verkeer niet zou zien. Bestaat het gevaar van een botsing met tegemoetkomend verkeer in een bocht, dan kan de GLC worden afgeremd naar een passende snelheid. Een remingreep vindt plaats als de bestuurder de intentie aangeeft om af te slaan en de auto kan tot stilstand worden afgeremd voordat de rijstrookmarkeringen worden overschreden. Tegenliggers worden gedetecteerd met behulp van langeafstandsradarsensoren aan de voorzijde en multifunctionele stereocamera's.

De actieve stuurassistent helpt de bestuurder op wegen met meerdere rijbanen zelfs bij het vormen van een noodrijbaan. Op basis van de wettelijke voorschriften gebruikt de auto voor oriëntatie de rand van de rijstrook, afhankelijk van de rijstrook, en op snelwegen onder 60 km/h de omgeving alsmede gedetecteerde rijstrookmarkeringen.

Ook wordt het inhalen vergemakkelijkt bij ingeschakelde actieve afstandsassistent DISTRONIC: wanneer de bestuurder de richtingaanwijzer bij snelheden tussen 80 en 180 km/h op meerbaanswegen activeert, kan de actieve rijstrookwisselassistent helpen bij het wisselen van rijstrook.

De uitstapwaarschuwingsfunctie vermindert het risico dat een naderend voertuig of fietser over het hoofd wordt gezien bij het openen van het portier. De uitstapwaarschuwingsfunctie is alleen actief als de auto is gestopt. Wanneer een bestuurder of passagier het portier opent en als er een voertuig nadert, geeft het systeem een zicht- en hoorbare waarschuwing. De functie blijft tot maximaal 3 minuten na het uitschakelen van de motor geactiveerd. In combinatie met de sfeerverlichting knipperen de lichten in de portiergreepuitsparing alsmede in het portiervak en het portierpaneel rood.

Optioneel is de actieve parkeerassistent leverbaar. Na het indrukken van de knop voor de actieve parkeerassistent toont het systeem alle geïdentificeerde parkeerplaatsen in de directe omgeving op het multimediascherm bij snelheden lager dan 35 km/h. De bestuurder selecteert de gewenste parkeermanoeuvre met het touchpad, het touchscreen van het multimediasysteem of het rechter bedieningspaneel van het multifunctionele stuurwiel. Het systeem ondersteunt bij het voor- en achterwaarts in- en uitparkeren in parallelle parkeerplaatsen en parkeerplaatsen die haaks op de rijbaan staan.

In combinatie met de dodehoekassistent kan de parkeerassistent PARKTRONIC de bestuurder waarschuwen voor kruisend verkeer bij het achteruitrijden uit parkeerplaatsen en indien nodig ook automatisch remmen. De parkeerassistent PARKTRONIC geeft een zicht- en hoorbare waarschuwing voor obstakels die worden gedetecteerd door middel van zes ultrasoonsensoren in elke bumper. Deze obstakels kunnen zich voor, opzij of achter de auto bevinden en worden gedetecteerd bij snelheden tot ongeveer 10 km/h.

Een andere functie is de optionele aanhangwagenassistent, die de bestuurder ondersteunt bij het achterwaars manoeuvreren. Het systeem maakt gebruik van sensoren in de kogelkop en een magneetring om de hoek tussen de auto en de aanhangwagen te meten. De 360°-camera biedt een beter zicht rondom bij het parkeren en manoeuvreren, evenals een virtuele blik vanuit vogelvluchtperspectief. Een extra zoommodus vergemakkelijkt het naderen en aankoppelen van de aanhangwagen, het beeld op het multimediadisplay heeft een nieuwe animatie en de beeldkwaliteit is aanzienlijk verbeterd.

Car-to-X Communication ondersteunt de bestuurder door de bestuurder te voorzien van up-to-date informatie en waarschuwingen over gevaarlijke situaties op de weg. De op radioverkeer gebaseerde uitwisseling tussen voertuigen en de verkeersinfrastructuur informeert de bestuurder zicht- en/of hoorbaar over mogelijke gevaren.

De genoemde cijfers met betrekking tot brandstofverbruik en CO2-emissie zijn voorlopige cijfers die zijn vastgesteld door de technische dienst voor het certificatieproces volgens de WLTP-testprocedure en vertaald naar NEDC-cijfers. Er is nog geen EU-typegoedkeuring of een conformiteitscertificaat met officiële cijfers beschikbaar. Er kunnen verschillen zijn tussen de opgegeven waarden en de officiële cijfers. De genoemde cijfers werden vastgesteld volgens de voorgeschreven meetmethode. Dit zijn de NEDC CO2-cijfers volgens Art. 2 No. 1 Implementing Regulation (EU) 2017/1153. Het brandstofverbruik werd berekend aan de hand van deze cijfers.