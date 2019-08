Vooruitblik | Willen we elektrisch rijden of moeten we elektrisch rijden? Feit is, we gaan elektrisch rijden. Onder het label "EQ" brengt Mercedes-Benz de komende jaren elektrisch aangedreven uitvoeringen van alle bestaande modellen uit. Mercedes-Benz begon met het meest gevraagde type auto: een SUV. Het tweede model in de EQ-reeks is een bijzondere: een bestelwagen genaamd "EQV". Een logische keuze?

Aan de foto's is al te zien: dit verslag is niet het resultaat van een proefrit, maar van een presentatie. Volgens Mercedes-Benz is de EQV zo belangrijk, dat de pers werd uitgenodigd voor een presentatie nog voordat het model daadwerkelijk in productie gaat. De getoonde auto is een handgemaakt prototype dat nog niet aan alle specificaties voldoet, maar wel een goed beeld geeft van het uiteindelijke product.

Waarom elektrisch

Er zijn verschillende redenen om als tweede EQ-model voor een busje te kiezen, zowel rationele als emotionele. Een bedrijfswagen wordt voornamelijk met het verstand ofwel de rekenmachine gekozen. Daarom eerst de rationele redenen. Een elektrische auto is in het gebruik veel voordeliger dan een auto met verbrandingsmotor. Zeker bij een bedrijfswagen, die in de regel intensief wordt gebruikt, is de meerprijs voor elektrische aandrijving daarom snel terugverdiend. Daarbij willen veel bedrijven verduurzamen en een elektrische bedrijfswagen is dan een logische stap.

Wanneer het gaat om de rijeigenschappen biedt een elektrische auto ook voordelen. Een elektrische auto is stil, soepel en snel. Een busje zoals de EQV wordt in de regel ingezet als luxe taxi en dan wordt dergelijk comfort op prijsgesteld.

Tenslotte is er de timing: de V-Klasse heeft recent een facelift ondergaan. Het interieur werd nog weelderiger met chiquere materialen en nog meer luxe. De actieve veiligheid (ongelukken voorkomen) werd verbeterd met de komst van semi-zelfrijdende functies. En... onderhuids werd ruimte gemaakt voor elektrische aandrijving! Dat maakte de komst van EQV, de elektrisch aangedreven V-Klasse, mogelijk.

Techniek

De V-Klasse heeft de motor voorin en de aandrijving op de achterwielen. Een elektromotor is veel kleiner dan een verbrandingsmotor, waardoor veel ruimte onder de motorkap overblijft. Bovendien heeft de EQV voorwielaandrijving, zodat de lange as naar de achterwielen komt te vervallen. De ruimte die bij de V-Klasse met verbrandingsmotor wordt gebruikt voor de versnellingsbak (overbodig op een elektrische auto) en aandrijfas, worden bij de EQV gebruikt voor batterijen. De ruimte onder de EQV biedt plaats aan een 100 kWh lithium ion batterij (afkomstig uit de EQC). Volgens de WLTP norm kan de EQV daarmee 406 km afleggen tot een volgende oplaadsessie.

Om het energieverbruik te beperken is de topsnelheid begrensd tot 160 km/u. Bovendien helpt de elektronica om wanneer mogelijk energie terug te winnen. Zodra de EQV een bocht, een gevaarlijke verkeerssituatie, of een zone met een lagere maximumsnelheid nadert, laat de computer automatisch het "gas" los en wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. Ook bij het snel naderen voor een voorligger remt de EQV zelf om energie terug te winnen.

Eerder introduceerde Mercedes-Benz al een elektrisch aangedreven versie van de Vito. In de basis zijn de Vito en de V-Klasse gelijk, waarbij de Vito een echte bedrijfswagen is (grijs kenteken, geen achterbank) en de V-Klasse bedoeld is voor personenvervoer. De Vito heeft een kleinere batterij (afkomstig uit de S-Klasse plug-in hybrid), een minder krachtige elektromotor en geen mogelijkheid tot snelladen. Daarmee is de Vito beperkter in het gebruik, maar veel voordeliger in aanschaf.

„Een elektrische auto is sneller, comfortabeler en als bonus ook nog eens voordeliger per kilometer dan een auto met verbrandingsmotor“

Ruimte

Omdat de batterijen in de bodem zijn verwerkt, biedt de EQV evenveel ruimte als de V-Klasse. En die ruimte is enorm! Voorin zitten de bestuurder en bijrijder op royaal bemeten stoelen en geeft de hoge zitpositie een machtig en comfortabel gevoel. Achterin zijn naar keuze grote, draaibare fauteuils of twee achterbanken met ieder drie zitplaatsen leverbaar. In beide gevallen zijn de hoofd- en beenruimte achterin riant en zitten ook lange volwassenen prima. En waar een MPV alleen ruimte biedt voor personen, heeft de EQV ook nog eens ruimte voor de bagage van alle inzittenden.

Met de facelift voor modeljaar 2019 biedt de V-Klasse alle veiligheidssystemen van de andere modellen van Mercedes-Benz. De EQV gaat echter nog een stap verder! De EQV is ook voorzien van "MBUX". Bij andere modellen van Mercedes-Benz staat dit voor een geheel digitaal dashboard, maar bij de EQV staat het voor alleen een uiterst modern infotainment-systeem. Toch de EQV heeft analoge klokken en een traditioneel dashboard met knoppen en hendels. Met MBUX kunnen functies voor audio, communicatie en navigatie worden bediend. Dat kan door een keuze te maken uit een menu op het 10 inch beeldscherm, maar ook door tegen het systeem te praten. Een zogenaamde "slimme assistent" begrijpt volzinnen en kan functies van de auto bedienen of informatie van Internet raadplegen.

Zo kan MBUX helpen bij het vinden van laadpunten. De EQV kan opladen met een snelheid van maximaal 100 kW (van 10% tot 80% laden kost ongeveer een uur). De laadaansluiting zit links voorop de neus. De technici van Mercedes-Benz weten dat dit niet de meest handige of veilige locatie is, maar voor de EQV was het het beste alternatief. Aan de zijkant van de auto was geen ruimte omdat de schuifdeuren ruimte nodig hebben om te openen. Aan de achterkant van de auto was geen plaatwerk te vinden dat stevig genoeg is om de druk van een CCS-stekker te weerstaan (zo'n 30 kg bij aansluiten) en daarom was de neus het enige alternatief.

De EQV is in principe klaar voor productie, maar net als andere merken wordt ook Mercedes-Benz beperkt door de beschikbaarheid van accu's. Vooralsnog worden alle beschikbare accu's ingezet voor de productie van de EQC. Volgens planning is de EQV vanaf eind 2020 leverbaa. Dan volgt ook een eerste verslag op basis van een proefrit.

Conclusie

Eigenlijk gaf de titel het al weg: "gewoon logisch" is dubbelop. Wat logisch is, wordt alsvanzelf ook gewoon. En elektrisch rijden is in alle opzichten een logische keuze. Een elektrische auto is sneller, comfortabeler en als bonus ook nog eens voordeliger per kilometer dan een auto met verbrandingsmotor.

Bij een gewone personenauto zijn dat al belangrijke voordelen, maar voor een bedrijfswagen telt de lage kilometerprijs nog meer. Juist een bedrijfswagen wordt puur rationeel gekozen en een elektrische bus is daarom een logische keuze voor het bedrijfsleven. En omdat een bedrijfswagen in de regel intensief wordt gebruikt, betekent de EQV ook nog eens winst voor het milieu. Kortom, het is een logische keuze dat het tweede model van EQ de EQV is.