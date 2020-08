Mercedes-Benz E300e Estate nu te bestellen

6 augustus 2020 | Aanvullend op de eerder gecommuniceerde prijzen van de vernieuwde E-Klasse voor modeljaar 2020 maakt Mercedes-Benz nu ook de prijs van de E300e Estate (brandstofverbruik gecombineerd vanaf: 1,7 l/100 km; emissie gecombineerd vanaf 40 g/km) bekend. De Estate-versie van de benzine plug-in hybrid heeft een consumentenadviesprijs inclusief BTW, BPM en afleverkosten vanaf 69.506 euro. De Business Solution-variant van de E300e Estate heeft een uitgebreide standaarduitrusting en is beschikbaar voor een consumentenadviesprijs vanaf 69.395 euro.

De elektrificatie van de aandrijflijn is bij de vernieuwde E-Klasse naar een hoger plan gebracht. Zeven uitvoeringen van de E-Klasse zijn leverbaar als plug-in hybrid: diesel en benzine, Limousine en Estate, achterwiel- en vierwielaandrijving. Met de verkoopvrijgave van de E300e Estate is het plug-in modelaanbod van de nieuwe E-Klasse compleet.

De E300e Estate Business Solution is uit voorraad leverbaar en heeft standaard een uitrusting die afgestemd is op de wensen van de zakelijke rijder. Enkele kenmerkend uit de configuratie zijn: Avantgarde exterieur en interieur, 18 inch velgen, parkeerpakket inclusief 360-graden camera, MULTIBEAM LED-koplampen, augmented reality voor navigatie en URBAN GUARD PLUS.

De belangrijkste feiten met betrekking tot de aanpassing van de E-Klasse:

Een dynamischer design:

Uitrustingslijn AVANTGARDE dient voortaan als standaard exterieur.

Nieuwe koplampen (standaard volledige led-koplampen, optioneel MULTIBEAM LED-koplampen).

Nieuwe achterlichten.

Nieuwe grille en voorbumper.

All-Terrain variant lijkt optisch meer op de SUV-modellen.

Next generation rijassistentiesystemen, waaronder:

Nieuwe generatie stuurwielen met capacitieve hands-off herkenning.

Actieve afstandsassistent DISTRONIC met routegebaseerde snelheidsaanpassing.

Actieve file-assistent.

Actieve stuurassistent.

Actieve remassistent; in het rijassistentiepakket nu ook met afslagfunctie.

Actieve dodehoekassistent - nu ook met uitstapwaarschuwing.

Parkeerpakket in combinatie met 360°-camera: nieuw uitgebreid zijaanzicht en voor het eerst automatisch parkeren, niet alleen langs- en dwarsparkeren maar ook op gemarkeerde plaatsen op grote parkeerterreinen.

Meer comfort in het interieur:

Standaard twee digitale displays (2 x 10,25 inch, gecombineerd), optioneel widescreen cockpit met twee 12,3 inch displays.

MBUX met LINGUATRONIC-spraakbediening (standaard) en augmented reality voor navigatie.

MBUX-interieurassistent.

ENERGIZING-comfortprogramma met ENERGIZING COACH en 'PowerNap' (bij plug-in hybrids).

ENERGIZING-stoelkinetica.

URBAN GUARD:

