Autotest | De vierdeurs coupé is een uitvinding van Mercedes-Benz. Nadat het merk in 2003 verraste met de eerste generatie van de CLS, volgden andere autofabrikanten gaandeweg met hun fraai gelijnde versies van grote zakenauto's. Mercedes-Benz bleef echter de uitvinder en de trendsetter. Welk nieuws biedt de derde generatie van de CLS?

Het belangrijkste nieuws is: de derde generatie van de Mercedes-Benz CLS ziet er nog beter uit. De lage neus, vlak liggende achterruit en natuurlijk de sierlijke lijn over het passagierscompartiment geven het vierdeurs koetswerk de uitstraling van een coupé. Net als voorheen is de CLS gebaseerd op de Mercedes-Benz E-Klasse. De vormgevers wisten met subtiele aanpassingen en vloeiende lijnen tot een nog meer harmonieus eindresultaat te komen dan voorheen. Die vloeiende lijnen zorgen ook voor een gunstige stroomlijn (0.26 CD) en dat maakt de CLS stiller én efficiënter.

Binnenin geeft de CLS het gevoel van een coupé met de lage zit en de stoelen die meer liggen dan zitten. De stoelen zijn niet afkomstig uit een ander model van Mercedes-Benz, maar speciaal voor de CLS ontwikkeld. Wanneer wordt gekozen voor een donkere bekleding (inclusief de hemel!) is het geborgen coupé-gevoel compleet. De vorige generaties van de CLS waren vierzitters, deze derde generatie heeft drie zitplaatsen achterin en biedt daarmee ruimte aan totaal vijf personen. Houd er wel rekening mee dat door de lage daklijn minder hoofdruimte achterin resteert dan in de E-Klasse.

Uitrusting

Het dashboard wordt gedomineerd door een enorm beeldscherm dat loopt van achter het stuurwiel tot midden op het dashboard. Op het linker deel (achter het stuurwiel) verschijnt informatie voor de bestuurder, zoals de snelheid en het verbruik. Op het rechter deel verschijnen gegevens van het navigatiesysteem, het klimaatcontrolesysteem en het infotainmentsysteem. Dat laatste is optioneel voorzien van een audiosysteem van specialist Burmester dat glashelder klinkt, maar op hoog volume te veel dreunt.

Wanneer wordt gekozen voor het "Energizing"-systeem, kan met een druk op de knop de stemming in het interieur worden bepaald. Het klimaatcontrolesysteem, de parfumeur, de sfeerverlichting, de massagefunctie van de stoelen, de toonregeling en zelfs de afstemming van het onderstel worden allemaal gebundeld om tot een rustgevende of bijvoorbeeld een energieke ambiance te komen.

De bestuurder kan de meeste functies bedienen met twee aanraakgevoelige paneeltjes op het stuurwiel; vergelijkbaar met de "touchpad" waarmee op een laptop de muispijl wordt bestuurd. Logischerwijs bedient het linker paneel de functies op het linker deel van het beeldscherm en het rechter paneel het rechter deel. Een groot voordeel van een beeldscherm boven analoge klokken is, dat de bestuurder zelf kiest welke informatie in welke vorm wordt getoond.

In de praktijk werken alle functies voorbeeldig, maar het is storend dat de kleinere en voordeligere Mercedes-Benz A-Klasse over een nog krachtiger systeem beschikt. De CLS is namelijk gebaseerd op de oudere E-Klasse en die heeft een minder geavanceerde technische basis dan de nieuwere A-Klasse. Het inbouwen van het computersysteem van de A-Klasse zou te ingrijpend zijn voor de CLS.

„Met de derde generatie van de CLS is Mercedes-Benz met de tijd meegegaan als het gaat om de motoren en de uitrusting“

Motor

Achter de schermen werkt Mercedes-Benz al enige tijd aan het submerk "EQ". Onder die naam lanceert Mercedes-Benz binnen afzienbare tijd een compleet aanbod van elektrische auto's. Een voorloper van de EQ-techniek is nu al te vinden in de CLS. Wanneer wordt gekozen voor een benzinemotor, dan is deze voorzien van een "uitgeklede hybride aandrijving". Tijdens het remmen zet de dynamo bewegingsenergie om in elektriciteit; zoals heel veel auto's tegenwoordig doen. Wanneer de CLS tot stilstand komt, wordt de motor uitgeschakeld om brandstof te besparen. Zodra het gaspedaal weer wordt ingetrapt start de motor met de "gratis" elektriciteit die eerder tijdens het remmen is opgewekt. Ook dit is al jaren gangbare techniek.

De CLS gaat nu een stapje verder door de startmotor (22 pk / 250 Nm sterk) ook tijdens het rijden te gebruiken om een "duwtje" in de rug te geven wanneer de benzinemotor hard moet werken en dus veel zou verbruiken. Ook kan de CLS de motor uitschakelen op de snelweg wanneer het gas wordt losgelaten. De automatische versnellingsbak kiest dan voor "neutraal" om zo lang mogelijk uit te blijven rollen, terwijl de motor wordt uitgeschakeld. Wanneer toch aandrijving nodig is, zorgt de startmotor daar in eerste instantie voor. Pas wanneer meer vermogen nodig is, start de benzinemotor weer.

Volgens Mercedes-Benz zou de "CLS 450 4Matic" hiermee de prestaties van een achtcilinder leveren tegen het verbruik van een zescilinder. En in de praktijk wordt die belofte absoluut waargemaakt. Bij kalm rijden is de zescilinder fluisterstil en zo soepel dat nooit iets te merken is van schakelen of toeren maken. Wanneer meer gas wordt gegeven, heeft de elektronica enige bedenktijd nodig en presteert de 450 goed, terwijl het motorgeluid bescheiden blijft. Wanneer volgas wordt gegeven, neemt de elektronica wederom enige bedenktijd, klinkt een duidelijke zescilinder grom en is de 450 met zijn 367 pk / 500 Nm (plus de hulp van de "startmotor") razendsnel en ronduit spectaculair. Desondanks bleef het testverbruik beperkt tot 7.1 liter per 100 km. Dat is niet alleen zuinig voor een auto als deze, maar is zelfs lager dan het door Mercedes-Benz opgegeven verbruik van 7.5 liter per 100 km.

Weggedrag

Het weggedrag van de CLS wordt bepaald door het gekozen onderstel. Met "Dynamic Body Control" ligt de nadruk op sportiviteit. De testauto is voorzien van "Air Body Control", waarmee de bestuurder kan kiezen voor een sportief, gewoon of comfortabel weggedrag. In de gewone en comfortabele modus is het karakter van de CLS vergelijkbaar met dat van de E-Klasse: goedmoedig en rustgevend. Dat laatste is mede te danken aan de standaard aanwezige "4Matic" vierwielaandrijving, waardoor straffeloos op ieder moment gas kan worden gegeven, ongeacht de weersomstandigheden.

In de sportieve stand is de CLS niet agressief of opdringerig, maar "luistert" de auto simpelweg beter naar commando's van de bestuurder en worden deze sneller opgevolgd. In de sportieve stand is het daarom makkelijker om hard te rijden, maar de CLS verandert niet opeens in een sportwagen. En ondanks de welhaast verpletterende prestaties, behoudt de CLS altijd de waardigheid die hoort bij een Mercedes-Benz.

Conclusie

Is de derde generatie van de uitvinder van de vierdeurs coupé automatisch de beste in zijn soort? Het antwoord op die vraag is puur persoonlijk. Een auto zoals deze wordt gekocht met het gevoel en ieder merk heeft een eigen imago en spreekt daarmee een eigen doelgroep aan. Met de derde generatie van de CLS is Mercedes-Benz met de tijd meegegaan als het gaat om de motoren en de uitrusting (infotainment en semi-zelfrijdende functies). Bovendien is het uiterlijk verder verfijnd en geeft de nieuwe CLS het gevoel dat dit is hoe de vierdeurs coupé bedoeld was. In dat opzicht is de CLS nog altijd een echte trendsetter.