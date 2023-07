Mercedes-Benz introduceert CLE

Een lange wielbasis, een ver naar voren geplaatste en sterk hellende A-stijl, een korte overhang voor, een iets langere overhang achter, een geprononceerde schouderpartij en grote velgen; deze proporties hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad en ze zijn onlosmakelijk verbonden met het merk Mercedes-Benz. De nieuwe CLE Coupé combineert ze met de moderne designtaal van Mercedes-Benz. In lijn met de Mercedes-Benz designfilosofie van sensuele puurheid is het resultaat een sculptuur vol kracht en dynamiek die vanuit elk perspectief een statement belichaamt.

Het progressief naar voren hellende front ('shark nose') met een ver naar beneden doorgetrokken motorkap, smalle led-koplampen met een uniek design en de nieuw ontworpen driedimensionale grille zorgen voor een atletische en toch uiterst elegante uitstraling. De sterk gecontoureerde powerdomes op de lange motorkap verwijzen naar de krachtige motoren met maximaal zes cilinders. En profil structureert een markante karakterlijn het volume. Deze karakterlijn loopt van de koplamp tot de buitenspiegel en van het achterlicht naar de portiergreep. De gespierde achterzijde wordt gekenmerkt door vloeiende oppervlakken, naadloze overgangen en tweedelige led-achterlichten met driedimensionale lichtunits.

Met een lengte van 4.850 mm, een breedte van 1.860 mm en een hoogte van 1.428 mm is het nieuwe tweedeurs model de grootste coupé in het middenklassesegment. Met zijn maatconcept, in het bijzonder de 25 mm langere wielbasis, biedt de CLE Coupé beduidend meer ruimte dan de C-Klasse Coupé. Met name de achterpassagiers profiteren van 10 mm meer hoofdruimte, 19 mm meer schouder- en elleboogruimte en 72 mm meer knieruimte. De bagageruimte biedt 60 liter meer inhoud en er passen drie golftassen in.

Blikvangers in het interieur zijn het vrijstaande, volledig digitale 12,3 inch combi-instrument, het op de bestuurder gerichte 11,9 inch centrale display in staand formaat en de dynamische sfeerverlichting met 64 kleuren. Deze kan desgewenst vanaf de middenconsole doorlopen tot onder de buitenste luchtuitstroomopeningen. In elk van de portieren loopt een lichtstrook langs de contouren van de armleuning en de bovenkant van de portieren naar achteren toe. Een ander kenmerk zijn de exclusief voor de CLE ontwikkelde voorstoelen in integraaldesign. In combinatie met het optionele Burmester 3D-surround sound system beschikken ze elk over twee luidsprekers ter hoogte van de hoofdsteunen en creëren zo een bijzonder individuele en intense muziekbeleving met Dolby Atmos en Spatial Audio dicht bij de oren.

Vor eerst bij Mercedes-Benz worden de voorstoelen niet ontgrendeld met een hendel, maar met een elegante lus van nappaleder. Deze bevindt zich aan de bovenrand van de rugleuning.

De CLE Coupé neemt tal van digitale innovaties over van de nieuwe E-Klasse. Met de nieuwe elektronica-architectuur en de derde generatie van het MBUX infotainmentsysteem is het de intelligentste coupé van het merk. Het model biedt een interactieve entertainmentervaring met apps van derden en een nieuw niveau van personalisering met geautomatiseerde comfortfuncties (routines).

Alle motoren zijn mild hybrids met een geïntegreerde startdynamo en een 48V-boordnet. Er is keuze uit viercilinders en als topmotor een 3,0 liter zes-in-lijn benzinemotor (voorlopige waarden Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC: brandstofverbruik gecombineerd (WLTP): 8,6-7,8 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd (WLTP): 196-176 g/km).

Het onderstel is 15 mm verlaagd. Het optionele DYNAMIC BODY CONTROL met continu verstelbare demping op de voor- en achteras in combinatie met achterasbesturing, beide onderdeel van het techniekpakket, belooft comfortabel. De stuurhoek is maximaal 2,5 graden. Dit verkleint de draaicirkel met 50 cm. Ondanks zijn grotere afmetingen heeft de CLE Coupé met achterwielaandrijving een kleinere draaicirkel dan de C-Klasse Coupé (10,7 in plaats van 11,2 meter).

Tal van rijassistentiesystemen, waarvan sommige zijn doorontwikkeld, bieden een situatiespecifieke ondersteuning en zorgen daarmee voor meer veiligheid. De standaarduitrusting omvat ATTENTION ASSIST, de actieve remassistent, de actieve spoorassistent, de snelheidslimietassistent en het parkeerpakket met achteruitrijcamera. In West-Europa behoort de actieve afstandsassistent DISTRONIC ook tot de standaarduitrusting.