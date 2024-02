Mercedes-AMG maakt prijs CLE 53 bekend

Tot de standaarduitrusting behoren het AMG RIDE CONTROL-onderstel met adaptief verstelbare demping en actieve achterasbesturing, het parkeerpakket met achteruitrijcamera, het AMG Performance-stuurwiel in nappaleder en het PRE-SAFE-systeem.

De coupé wordt standaard geleverd met 19 inch tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen. Ze zijn aerodynamisch geoptimaliseerd, matzwart en glansgedraaid. De velgen voor meten 9,5 J x 19 met banden 265/40 R19, achter 11,0 J x 19 met banden 295/35 R19. Optioneel zijn 20 inch lichtmetalen velgen leverbaar in verschillende kleurvarianten.

Een kenmerk van het interieur zijn de voorste integraalstoelen in lederlook ARTICO/microvezel MICROCUT zwart met AMG-specifieke graphics en rode contrastsiernaden. Andere interieurkenmerken zijn rode veiligheidsgordels en sierdelen in hoogglanzend carbon. Er zijn talrijke bekledingen in leder en nappaleder leverbaar, waarbij het AMG-embleem in reliëf in de voorste hoofdsteunen is aangebracht.

Opties

Voor extra sensatie bundelt het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket diverse sportieve uitrustingsdetails. Het pakket bevat het aanvullende rijprogramma 'RACE' met driftmodus en Racestart-functie alsmede het AMG Performance-stuurwiel in microvezel MICROCUT. De rode remklauwen voor en achter met opschrift 'AMG' onderstrepen optisch het sportieve karakter. De actieve motorsteunen zorgen ervoor dat de verbinding tussen aandrijflijn en carrosserie een breed spectrum tussen comfortabel en sportief biedt, afhankelijk van de situatie.

Talrijke andere opties bieden veel individualiseringsmogelijkheden voor uiteenlopende klantwensen, waaronder: