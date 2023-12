Mercedes-AMG introduceert CLE 53 Coupe

Een typisch visueel kenmerk van een coupé is de lange motorkap met twee powerdomes. Ook de onder een schuine hoek geplaatste voorruit en het langgerekte, naar achteren toe aflopende dak zijn coupékenmerken. Het ver naar achteren geplaatste passagierscompartiment leidt via de eveneens vlak geplaatste achterruit naar de sportief gelijnde, korte achterzijde.

Het progressief naar voren toe aflopende front ('shark nose') zorgt in combinatie met de motorkap voor een uiterlijk dat zowel sportief als elegant is. De AMG-specifieke A-vormige grille en de smalle, scherp gesneden full-led-koplampen maken een krachtige indruk. Als optie zijn DIGITAL LIGHT-koplampen met en zonder projectiefunctie leverbaar. Deze beschikken over ellipsvormige dagrijverlichting en blauwe verlichting aan de onderkant van de koplampen, wat de dynamische uitstraling versterkt.

De voorskirt is in het middengedeelte verhoogd in een A-vorm ('A-wing'). Dit zorgt voor een grote luchtinlaat en luchtstroom. Dit geldt ook voor de buitenste luchtinlaten met twee dwarslamellen.

De achterzijde wordt gekenmerkt door vloeiende oppervlakken en overgangen, plus de tweedelige led-achterlichten met driedimensionale lichtunits. De achterlichten zijn met elkaar verbonden door een donkerrood designelement. Dit benadrukt de breedte van de achterzijde. De belangrijkste elementen zijn de ronde dubbele uitlaatsierstukken, die op harmonieuze wijze zijn geïntegreerd in de achterskirt. Hun positionering in het zijgedeelte achter de wielkasten verbetert de aerodynamica, voor een gunstigere luchtstroom rond de wielkasten. De spoilerrand op de achterklep is carrosseriekleurig, maar als optie ook leverbaar in zwart als onderdeel van het AMG-optiekpakket.

Het optionele AMG-optiekpakket zet nog sportievere accenten. Het pakket omvat extra flics op de voor- en achterskirt, een forsere spoilerrand op de achterklep en een diffusorplaat tussen de uitlaatsierstukken. Voor verdere individualisering zijn er twee AMG-nightpakketten en AMG-carbonpakketten leverbaar.

Interieur

Het interieur verwelkomt de passagiers met een specifieke AMG-uitrusting, exclusieve materialen en het MBUX infotainmentsysteem van de nieuwste generatie. Blikvangers zijn het vrijstaande 12,3 inch volledig digitale bestuurdersdisplay, het 11,9 inch op de bestuurder gerichte centrale display in gebruiksvriendelijk portretformaat en de dynamische sfeerverlichting met 64 kleuren. Deze loopt desgewenst vanaf de middenconsole tot onder de buitenste luchtuitstroomopeningen. In elk portier loopt een lichtstrook langs de contourlijnen van de armleuning en de bovenkant van het portier naar het achtercompartiment.

Een ander kenmerk zijn de integraalstoelen in lederlook ARTICO /microvezel MICROCUT zwart met AMG-specifieke elementen en rode contrastsiernaden. Andere interieurkenmerken zijn rode veiligheidsgordels en sierdelen in glanzend carbon. Optioneel zijn tal van bekledingen in leder en nappaleder leverbaar. Wanneer nappaleder wordt gekozen, is het AMG-embleem in reliëf in de voorste hoofdsteunen aangebracht.

AMG Performance-stoelen zijn als optie leverbaar. Deze worden vooral gekenmerkt door sterk gecontoureerde zijwangen, die een nog betere zijdelingse ondersteuning bieden. Verticale openingen voegen visuele accenten toe, maar besparen ook gewicht en zorgen voor een betere ventilatie van de rug. Als ze zijn bekleed met nappaleder, zijn de stoelen ook geaccentueerd in een contrasterende kleur.

Zescilinder lijnmotorr

De nieuwe CLE 53 4MATIC+ maakt gebruik van een verbeterde versie van de 3,0 liter M 256 zes-in-lijn turbomotor. De doorontwikkelde generatie van de motor, die voortaan de aanduiding M 256M heeft, valt op met geoptimaliseerde verbrandingskamers met nieuw ontworpen in- en uitlaatkanalen, nieuwe zuigerveren, aangepaste inspuiting en nieuwe uitlaatgasturbo. In combinatie met de eveneens nieuwe extra elektrische compressor zorgt dit voor een verhoging van de boostdruk met 0,4 bar tot 1,5 bar en daarmee een hoger koppel van 560 Nm in continu bedrijf en 600 Nm in overboost-modus gedurende maximaal 12 seconden.

Belangrijker dan het maximumkoppel is echter de verbeterde koppelopbouw en de gemodificeerde respons van de motor. De verbeterde extra elektrische compressor heeft deze zaken volgens Mercedes-AMG naar een hoger plan gebracht. Hij kan nu over een langere periode bijna continu worden ingezet. Bestuurders zouden dit merken in het middelste toerenbereik. Daardoor kon de uitlaatgasturbo groter worden uitgevoerd voor hogere piekprestaties.

Tegelijkertijd profiteren klanten van relatieve efficiëntie van de motor. Die is verbeterd, vooral bij vollast. Ook de nieuwe geïntegreerde startdynamo (ISG) van de tweede generatie draagt bij aan de efficiëntie. Deze is nu geïntegreerd in de transmissiebehuizing. Als centraal onderdeel van het 48V-boordnet fungeert de ISG niet alleen als elektrische generator, maar neemt hij ook hybride functies over. Daartoe behoren een kortstondige boost met 17 kW (23 pk) aan vermogen en 205 Nm koppel, recuperatie, schakelen tussen belastingpunten, uitrollen en het bijna onmerkbaar opnieuw starten van de motor bij de start-stopfunctie.

De elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/h kan met het optionele AMG Driver's Package worden verhoogd tot 270 km/h. Het AMG-remsysteem is afgestemd op het vermogen en de prestaties van de CLE 53 Coupé. Op de vooras worden geperforeerde en inwendig geventileerde remschijven met een diameter van 370 x 36 mm en vaste remklauwen met vier zuigers en opschrift 'AMG' gemonteerd. Op de achteras beschikt het model over inwendig geventileerde remschijven met een diameter van 360 x 26 mm en zwevende remklauwen met één zuiger.

De 3,0 liter lijnmotor is gekoppeld aan de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie. De AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie kan handmatig worden geschakeld met de gegalvaniseerde stuurschakelpaddles links en rechts achter het stuurwiel.

AMG DYNAMIC SELECT

Met de vijf AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's 'Slippery', 'Comfort', 'Sport', 'Sport+' en 'Individual' kunnen de eigenschappen van de nieuwe 53-uitvoeringen worden beïnvloed. Belangrijke parameters zoals het reactiegedrag van de motor, de transmissie, het onderstel en de besturing worden aangepast. Ongeacht de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's kan de bestuurder met de 'M'-knop direct overschakelen naar de handmatige modus en uitsluitend schakelen met de stuurschakelpaddles. Naar behoefte kunnen ook de dempingniveaus worden geselecteerd.

De rijdynamiekregeling AMG DYNAMICS is geïntegreerd in de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's. In de niveaus 'Basic', 'Advanced' en 'Pro' beïnvloedt deze bijvoorbeeld de instellingen van het ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma) of de vierwielaandrijving. Op basis van de rijstijl van de bestuurder en sensorgegevens anticipeert de voorinstelling op het gewenste voertuiggedrag. Het aanbod varieert van stabiel tot zeer dynamisch, voor een comfortabelere of juist bijzonder sportieve rijervaring. De AMG DYNAMICS-functies kunnen ook rechtstreeks met de AMG-stuurwieltoetsen worden geselecteerd. Zowel de instelbare voertuigkarakteristieken als de uitgebreide uitrustingsopties maken een breed scala aan sportiviteit, elegantie en lifestyle mogelijk, afhankelijk van de individuele wensen van de klant.

Vierwielaandrijving

De volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ combineert een tractie voor dynamisch rijplezier met een mate van rijveiligheid onder alle omstandigheden, zowel op droog wegdek als op een natte of gladde ondergrond. De overgang van achterwielaandrijving naar vierwielaandrijving en omgekeerd vindt continu plaats, omdat de regeling is geïntegreerd in de volledige voertuigsysteemarchitectuur. De krachtverdeling wordt gedifferentieerd toegepast. Bij rustig rijden, waarbij vierwielaandrijving niet nodig is, wordt de vooras volledig ontkoppeld. Dit verhoogt de efficiëntie. Vanaf de stand ESP Sport is het rijgedrag meer op de achterwielen gericht. En in de driftmodus worden bij de nieuwe AMG CLE Coupé over het gehele snelheidsbereik uitsluitend de achterwielen aangedreven.

AMG RIDE CONTROL

Het in Affalterbach ontwikkelde AMG RIDE CONTROL-onderstel belooft meer wendbaarheid, een neutraler bochtgedrag en een betere tractie. De demping op elk wiel past zich aan de rijsituatie en het wegdek aan. Dit gebeurt met behulp van aparte kleppen voor de trek- en compressierichtingen in de dempers. Bovendien kan de demperkarakteristiek vooraf worden geselecteerd in drie niveaus: 'Comfort', 'Sport' en 'Sport+', waardoor een merkbaar onderscheid mogelijk is tussen hoog langeafstandscomfort en sportieve rijdynamiek.

AMG-parameterstuurbekrachtiging

De CLE 53 4MATIC+ Coupé heeft een drietraps AMG-parameterstuurbekrachtiging die zich aanpast aan het gekozen rijprogramma. Bij het manoeuvreren en parkeren is weinig inspanning vereist. Bij hogere snelheden krijgt de bestuurder meer feedback via de aangepaste stuurkarakteristiek, vooral in de onderstelafstellingen 'Sport' en 'Sport+'.

De standaard achterasbesturing werkt met een maximale stuurhoek van 2,5 graden. Tot deze hoek draaien de achterwielen in tegengestelde richting van de voorwielen bij snelheden tot 100 km/h (variabel en afhankelijk van de AMG DYNAMICS-instelling). Dit leidt tot een virtuele verkorting van de wielbasis en resulteert in gemakkelijker manoeuvreren, minder stuurwerk en een grotere wendbaarheid. De draaicirkel is merkbaar kleiner bij het afslaan of inparkeren. Bij snelheden boven de 100 km/h (variabel en afhankelijk van de AMG DYNAMICS-instelling) draaien de achterwielen parallel aan de voorwielen - tot een hoek van maximaal 0,7 graden. De virtuele verlenging van de wielbasis heeft een positief effect op de rijstabiliteit: de zijwaartse krachten worden sneller opgebouwd bij het veranderen van richting, waardoor het voertuig directer op stuurcommando's reageert. Het reactiegedrag van de achterasbesturing is afhankelijk van het gekozen AMG DYNAMIC SELECT rijprogramma.