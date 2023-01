Mercedes-Benz CLA aangepast voor modeljaar 2023

Op zoek naar een Mercedes-Benz CLA 220?

De blikvanger in het interieur is het vrijstaande dubbele beeldscherm, met standaard een 7 inch en een 10,25 inch display. Twee 10,25 inch displays in widescreenlook zijn optioneel leverbaar. Het stuurwiel van de huidige generatie is standaard bekleed met nappaleder. Als alternatief is het multifunctionele sportstuur voor het eerst ook leverbaar in lederlook ARTICO. De nieuwe sierdelen in donkere carbonlook, bruin openporig lindehout of bruin microvezel MICROCUT (alleen AMG Line) kleden het interieur meer aan. Voor de AMG Line is voor het eerst ook het verwarmde stuurwiel leverbaar.

Ook de comfortstoelen behoren tot de standaarduitrusting van de CLA Coupé en CLA Shooting Brake. Ze zijn standaard bekleed met een combinatie van lederlook ARTICO en 3D-reliëfstof in zwart. Optioneel zijn ze ook leverbaar in saliegrijs. De uitrustingslijn Progressive biedt keuze uit drie interieurkleuren: zwart, macchiatobeige en saliegrijs. Bij de AMG Line is de standaard stoelbekleding in lederlook ARTICO/microvezel MICROCUT nu ook leverbaar in de kleur bahiabruin. In totaal zijn er vijf bekledingskleuren beschikbaar voor de AMG Line: zwart, bahiabruin, saliegrijs, titaangrijs parel/zwart en, voor het eerst, red pepper/zwart.

De stoffen bekleding van de comfortstoel bestaat uit 100 procent gerecycled materiaal. Bij de lederlook ARTICO/microvezel MICROCUT stoelbekleding is deze verhouding 65 procent in het zitoppervlak en 85 procent in de stof aan de onderzijde. Het gebruik van gerecyclede materialen is een belangrijke maatregel op weg naar CO2-neutraliteit. Al aan het eind van dit decennium wil Mercedes-Benz de CO2-emissie per personenwagen in het gamma van nieuwe modellen over de gehele levenscyclus minimaal hebben gehalveerd ten opzichte van 2020. Vanaf 2039 moet zowel het personen- als bestelwagengamma CO2-neutraal zijn in de gehele waardeketen.

Uitgebreide uitrusting en vereenvoudigde aanbodstructuur

Mercedes-Benz heeft de standaarduitrusting opgewaardeerd en de aanbodstructuur nauwkeuriger afgestemd op de specifieke wensen van klanten. Zo omvat de standaarduitvoering van de beide nieuwe CLA-modellen naast het lederen stuurwiel en de led-koplampen tevens een grootlichtassistent, een achteruitrijcamera en het USB-pakket. Vanaf de uitrustingslijn Progressive zijn ook het parkeerpakket en het spiegelpakket standaard aan boord, evenals de EASY PACK-achterklep voor de CLA Shooting Brake.

Andere functionele uitrustingen zijn gebundeld in pakketten die zijn samengesteld op basis van de vraag van klanten. Wat betreft designuitrustingen zoals lakken, bekledingen, sierdelen en velgen kunnen klanten hun CLA tot in detail naar smaak personaliseren.

MBUX van de nieuwste generatie en Burmester met Dolby Atmos

De CLA Coupé en CLA Shooting Brake zijn voorzien van de nieuwste generatie MBUX met nieuwe weergavestijlen: 'Klassiek' geeft alle relevante bestuurdersnformatie weer, 'Sportief' maakt indruk met de dynamische toerenteller en 'Subtiel' beperkt zich tot de meest essentiële zaken. Samen met de drie modi (Navigatie, Assistentie, Service) en de zeven kleurwerelden kunnen het combi-instrument en het centrale display tot in detail worden afgestemd op de wensen van de bestuurder en de situatie. Het centrale display biedt alle voorgaande functies zoals navigatie, media, telefoon, voertuig, etc. en kan als touchscreen comfortabel worden bediend.

Het herziene telematicasysteem kenmerkt zich door een nieuw design en verbeterde prestaties. Nieuw is de connectiviteit met smartphones via Apple CarPlay of Android Auto Wireless. Voor meer connectiviteitsmogelijkheden beschikken de CLA Coupé en CLA Shooting Brake over een extra USB-C-aansluiting en een grotere USB-oplaadcapaciteit. Alle USB-aansluitingen zijn nu verlicht.

De spraakassistent "Hey Mercedes" is door de activering van online services in de Mercedes me-app beter in staat om de dialoog aan te gaan en om te leren. Bepaalde acties kunnen nu ook zonder het commando "Hey Mercedes" worden geactiveerd. De MBUX spraakassistent kan ook uitleg geven over voertuigfuncties. De nieuwe audioreisgids 'Tourguide', die in eerste instantie alleen in Duitsland beschikbaar is, voegt een functie toe aan de reisinformatie van de MBUX spraakassistent van Mercedes me. Wanneer het spraakcommando "Hey Mercedes, start Tourguide" wordt gegeven, leest het infotainmentsysteem MBUX interessante feiten voor over bezienswaardigheden langs de route. Het systeem reageert op de ongeveer 3.400 bruine informatieborden langs de Duitse snelwegen.

In combinatie met de nieuwste MBUX beschikt het optionele Burmester surround sound system, een Dolby Atmos audio-weergave. Met Dolby Atmos kunnen subtiele audio-elementen of objecten in een 3D-klankwereld worden geplaatst en worden aangepast aan elke afspeelomgeving.

De nieuwe CLA-modellen leggen de lat ook hoger op het gebied van veiligheidsassistentie. Met het opgewaardeerde rijassistentiepakket wordt de spoorassistent bijvoorbeeld comfortabeler aangestuurd met de actieve stuurbediening. De nieuwe generatie parkeerpakket ondersteunt inparkeren in de lengterichting en biedt 360°-visualisatie voor camera-ondersteund parkeren met behulp van 3D-beelden.

Geëlektrificeerde aandrijflijnen

Alle benzinemotoren van de CLA-modellen zijn geëlektrificeerd. Het betreft viercilinders die standaard zijn gekoppeld aan een zeven- of achttraps DCT-automaat. De mild hybrids zijn uitgerust met een extra 48V-boordnet dat de souplesse bij het wegrijden ondersteunt met 10 kW extra vermogen. De nieuwe riemaangedreven startdynamo zorgt voor meer comfort en verbetert zo de beleving van de bestuurder. Het systeem maakt bijvoorbeeld het starten van de motor met weinig trillingen en geluid mogelijk, en hetzelfde geldt bij het uitrollen ('zeilen') met uitgeschakelde verbrandingsmotor.

Tijdens het remmen en accelereren recupereert de startdynamo elektrische energie, waarmee het 12V-boordnet en de 48V-accu worden aangedreven. Deze energie kan de verbrandingsmotor vervolgens tijdens het accelereren gebruiken. De nieuwe ECO Score 3.0 motiveert bestuurders tot een brandstofbesparende rijstijl door middel van een gedifferentieerde evaluatie van de verschillende rijfasen.

Meer vermogen voor plug-in hybrids

Een andere stap maken de nieuwe modellen CLA Coupé en CLA Shooting Brake met plug-in hybride aandrijving. De verbeterde HV-accu biedt een hogere bruikbare energie-inhoud, wat resulteert in een grotere elektrische actieradius. Het vermogen van de elektromotor is met 5 kW is toegenomen naar 80 kW.

Voor het laden zijn nog steeds drie opties beschikbaar: naast de standaard 3,7 kW-mogelijkheid kan de accu nu ook met wisselstroom worden geladen en wel met maximaal 11 kW in plaats van 7,4 kW zoals tot nu toe het geval was. De nieuwe CLA-modellen blijven ook de mogelijkheid bieden om de accu met gelijkstroom op te laden, met maximaal 22 kW. Van 10 tot 80 procent laden met gelijkstroom duurt onder ideale omstandigheden circa 25 minuten.