Autotest | Op zoek naar een ruime, praktische auto? Dan zijn een stationcar of een MPV de meest voor de hand liggende keuzes. Het zijn echter ook auto's die uitstralen dat alles om functionaliteit draait en minder om plezier. Er is gelukkig een uitzondering: de CLA Shooting Brake van Mercedes-Benz.

Sinds enkele jaren heeft Mercedes-Benz een aantal modellen die speciaal zijn gericht op jongere klanten. Die modellen hebben een minder conventionele vormgeving en hebben een iets vriendelijker prijskaartje dan de traditionele modellen van Mercedes-Benz.

Het instapmodel van die jonge generatie is de A-Klasse: een compacte hatchback die alle luxe en verfijning biedt die van een Mercedes-Benz verwacht mag worden. Voor wie liever iets bijzonders rijdt, is er de CLA. Dat is een sedan met de lijnen van een coupé op basis van de A-Klasse.

Als ook dat niet ver genoeg gaat, dan is er de CLA Shooting Brake. De Shooting Brake heeft de basisvorm van een stationcar, maar het vloeiende lijnenspel en de lage daklijn van een coupé. Daarmee toont Mercedes-Benz lef, want de Shooting Brake is een zeldzaamheid in de autowereld. Sterker nog: terwijl de A-Klasse en CLA wereldwijd worden aangeboden, is de CLA Shooting Brake in veel minder landen te koop. In sommige werelddelen wordt een model met zo'n uitgesproken vormgeving simpelweg niet op prijs gesteld.

Tweede generatie

In West-Europa valt de Shooting Brake wél in de smaak en dat is waarom Mercedes-Benz nu de tweede generatie van deze extra ruime CLA introduceert. Bij deze tweede generatie zijn de lijnen gladder en subtieler, wat een modernere uitstraling geeft. De neus is juist scherp met een zeer zelfverzekerde blik.

Zoals het hoort bij een coupé, heeft de CLA Shooting Brake "stijlloze zijruiten". Dat wijst niet op een gebrek aan goede smaak, maar juist het omgekeerde. Om de zijruiten zitten geen geleidingsrails die het lijnenspel van de auto verstoren. De achterklep opent inclusief de achterruit en daarom is de bagageruimte zeer goed toegankelijk; handig bij het laden van grote voorwerpen. De bagageruimte meet 505 liter en dat is vergelijkbaar met compacte stationcars.

Ondanks het feit dat de CLA is gebaseerd op de Mercedes-Benz A-Klasse, is het gevoel in het interieur anders. De zithouding, de materialen (donkere hemelbekleding) en de hoek waaronder de voorruit ligt zorgen ervoor dat de CLA het geborgen gevoel van een coupé geeft. De ruimte voorin is goed. De (been)ruimte achterin is alleen voldoende wanneer de bestuurder en bijrijder de stoelen iets naar voren schuiven.

Uitrusting

De grootste attractie van de CLA (en alle andere nieuwe modellen van Mercedes-Benz) is "MBUX". Dit staat voor een digitale cockpit met beeldschermen van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard. Hierop verschijnen alle gegevens die van belang zijn voor de bestuurder, waarbij hij/zij vrij is om te kiezen hoe en waar informatie wordt getoond. MBUX kan worden bediend vanaf het stuurwiel, vanaf de middentunnel, door het beeldscherm aan te raken of door tegen het systeem te spreken. Voor dat laatste hoeven geen vaste commando's te worden geleerd, MBUX verstaat willekeurig geformuleerde volzinnen.

Met het oog op de toekomst is de CLA uitgerust met USB-C aansluitingen, iets wat op het moment van schrijven juist onhandig is en de bestuurder verplicht verloopkabels te gebruiken.

Naast de gebruikelijke functies voor audio, communicatie en navigatie biedt de CLA ook semi-zelfrijdende functies. De computer assisteert de bestuurder bij het remmen, sturen en gasgeven. Daarbij is Mercedes-Benz minder subtiel dan andere merken. Wanneer de Mercedes-rijder iets verkeerd doet, kan de computer een flinke ruk aan het stuurwiel geven om dit te corrigeren. Dit is effectiever dan de subtiele hints van andere merken, maar kan ook voor verrassingen zorgen (bijvoorbeeld wanneer het nodig is om even buiten de lijntjes te rijden om hinder te voorkomen).

„De CLA is veel meer dan een A-Klasse met een ander koetswerk“

Weggedrag

De CLA is veel meer dan een A-Klasse met een ander koetswerk. De CLA heeft een grotere spoorbreedte en een sportiever afgestemd onderstel dan de auto waarop hij gebaseerd is. En dat is in de praktijk duidelijk merkbaar!

De CLA heeft niet alleen de afmetingen van een auto uit het D-segment (Mercedes-Benz C-Klasse, Audi A4, BMW 3-Serie), maar rijdt ook zo. De CLA voelt groots en stabiel. Daarbij is de besturing licht, maar exact. Het onderstel is niet uitgesproken zacht of stug, maar precies goed onder alle omstandigheden. Op slecht wegdek is de CLA comfortabel, terwijl de reactie op het stuurwiel scherp is en sportief rijden de nodige voldoening geeft. Ook in dit opzicht vult de CLA daarom de ruimte tussen de A-Klasse en de C-Klasse.

CLA 200

De CLA Shooting Brake is leverbaar met dezelfde motoren als de Mercedes-Benz A-Klasse. Op het moment van schrijven zijn dat vier benzine- en drie dieselmotoren. Elektrische of hybride aandrijving staan (vooralsnog) niet op het programma.

Voor deze test is gereden met de "CLA 200". Deze is voorzien van een 1.3 liter viercilinder benzinemotor die 163 pk / 250 Nm overbrengt op de voorwielen. Een 7-traps automaat met dubbele koppeling is standaard. Zoals gebruikelijk bij Mercedes-Benz wordt de automaat bediend met een kleine hendel aan de stuurkolom en dat werkt in de praktijk heel prettig.

Ondanks de wat bescheiden motorinhoud zijn de prestaties alles behalve bescheiden. De CLA 200 reageert gretig op het gaspedaal en ook op snelheid is altijd de nodige reserve beschikbaar. Een sprint van bijvoorbeeld 70 naar 100 km/u wordt meer dan vlot uitgevoerd. Net zo makkelijk laat de CLA 200 zich kalm en statig rijden, waarbij de kleine motor de souplesse van een veel grotere krachtbron heeft.

Conclusie

Mercedes-Benz introduceert de tweede generatie van de CLA Shooting Brake. Opnieuw combineert de Shooting Brake het lijnenspel van een coupé met de ruimte van een (compacte) stationcar. Ondanks de bijzondere vormgeving is de bagageruimte gemiddeld groot voor een auto van deze omvang. Bovendien is die bagageruimte dankzij een enorme achterklep uitstekend bereikbaar. De ruimte op de achterbank is wel minder dan gebruikelijk.

Dankzij de vormgeving, de gebruikte materialen en de rijke uitrusting overtuigt de CLA niet alleen als bijzondere auto, maar ook als "premium" product. Het digitale dashboard van Mercedes-Benz is meer dan alleen een technisch hoogstandje. Dankzij de eenvoudige bediening zijn de vele functies eenvoudig te bedienen en wordt er dus ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt.

De rijeigenschappen van de CLA 200 zijn prima. De CLA voelt grootser en dynamischer dan de A-Klasse waarop hij is gebaseerd. Daarom vormt de CLA ook een mooie brug tussen het compacte en het zakelijke segment.