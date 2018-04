Mercedes-AMG C63 krijgt nieuwe opties

3 april 2018 | De Mercedes-AMG C-Klasse C63 biedt nu als sedan, Estate, Coupé en Cabriolet meer dynamiek en een moderner interieur met meer individualiseringsmogelijkheden. De AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie met natte wegrijkoppeling zorgt voor nog snellere schakelreacties. De 4,0-liter V8-biturbomotor is leverbaar in twee vermogensvarianten met 350 kW/476 pk of 375 kW/510 pk. De topsnelheid van de C63 S Limousine en Coupé bedraagt 290 km/h. Voor nog meer rijplezier zorgen ook de rijprogramma's, waarmee het karakter van de achtcilindermotor nadrukkelijker aan de persoonlijke voorkeuren kan worden aangepast. Het exterieur van de nieuwe C63 is aangescherpt: de AMG-grille benadrukt de merkidentiteit en de krachtige uitstraling. Het interieur heeft nu een volledig digitaal combi-instrument met AMG-displays en de nieuwe generatie AMG stuurwielen.

De rijdynamiek is voor een belangrijk deel te danken aan het nieuw afgestelde stalen AMG RIDE CONTROL-onderstel met adaptief verstelbare demping, het elektronisch geregelde sperdifferentieel op de achteras dat nu bij alle C63-varianten standaard is, en de dynamische motorsteunen, die bij alle C63 S-modellen standaard is.

Het exterieur van de nieuwe C63 onderstreept de merkidentiteit van de performance-modellen met de AMG-grille met verticale lamellen in hoogglanzend chroom. Met een nieuw vormgegeven dwarsvin in de buitenste luchtinlaten benadrukt de voorskirt in A-wing design de breedte van de auto.

Van opzij vallen naast de dorpelverbreders ook de nieuwe, aerodynamisch geoptimaliseerde lichtmetalen AMG-velgen op. De speciaal vormgegeven buitenste aeroringen en de geometrie van de spaken, die is geoptimaliseerd in de windtunnel, zorgen voor een betere luchtstroming rondom de wielen en daardoor voor meer aerodynamische efficiëntie. Daarbij bereikten de ontwikkelaars de optimale mix van aerodynamica, gewicht en remkoeling, voor een maximale performance en een optimale efficiëntie.

Er is keuze uit twee aerodynamisch geoptimaliseerde velgen voor de C63: de standaarduitvoering is uitgerust met 18 inch tienspaaks aerovelgen, tantalgrijs en glansgedraaid. Standaard bij de S-varianten en als optie leverbaar voor de standaarduitvoering zijn 19 inch vijf-dubbelspaaks velgen, eveneens tantalgrijs en glansgedraaid.

Ook de achterzijde straalt, met twee dubbele uitlaatsierstukken in hoogglanzend chroom, kracht uit, wat nog eens wordt versterkt door de nieuwe, expressievere diffusor. De S-variant heeft daarnaast een diffusorpaneel. De achterskirt met zijdelingse air curtain-look verbetert de karakteristiek van de luchtstroom aan de achterzijde, wat ook geldt voor de spoilerrand op het kofferdeksel (Estate: dakspoiler) in carrosseriekleur.

Het AMG-aerodynamicapakket (optie) voor de C63 Coupé zet nog meer sportieve accenten: de expressievere frontsplitter, de spoilerrand op het kofferdeksel met geïntegreerde 'gurney flap' (tegenflap), de bredere inzetstukken in de dorpelverbreders, de flics in de achterbumper en het expressievere diffusor-inzetstuk zijn uitgevoerd in hoogglanzend zwart.

Het interieur benadrukt het dynamische karakter van de nieuwe C63 met tal van details. Standaard is de klassiek-sportieve uitrusting met stoelbekleding in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart, in combinatie met sierdelen in pianolaklook zwart/dwarsgeslepen aluminium licht.

Nieuwe opties voor alle vier de carrosserievarianten zijn sierdelen openporig eikenhout antraciet, openporig walnotenhout alsmede de combinatie van sierdelen dwarsgeslepen aluminium licht in de portieren en openporig essenhout zwart op de middenconsole. Als optie leverbaar: sierdelen AMG-carbon/dwarsgeslpen aluminium licht en sierdelen AMG-glasvezel matzilver.

Bij de bekledingen zijn als optie leverbaar: nappaleder zwart, zwart met grijze accenten, red pepper/zwart, platinawit pearl/zwart en, als nieuwe keuzemogelijkheid, magmagrijs/zwart met gele contrastsiernaden. Voor de Limousine en Estate is uit het designo programma een combinatie leverbaar met ruitdessin in zadelbruin/zwart en platinawit pearl/zwart.

De AMG Performance-stoelen (optie) bieden zijdelingse ondersteuning voor een sportieve rijstijl dankzij het speciale design van de zijwangen van de zitting en rugleuning. Als optie kunnen de zijwangen op de vorm van het lichaam worden afgesteld met behulp van ingebouwde luchtkussens. De Performance-stoelen verlenen het interieur door hun geïntegreerde hoofdsteunen een sportieve, karakteristieke uitstraling. De stoelen zijn niet alleen verwarmbaar, maar zijn in combinatie met de lederen bekleding ook voorzien van drietraps ventilatie. Voor de Cabriolet is de hoofdruimteverwarming AIRSCARF standaard. De AMG Performance-stoelen kunnen worden afgewerkt met alle bekledingen.

Via het touchpad en de controller, de touch control-buttons op het stuurwiel of via spraakbediening: het bedieningsconcept van de C63 is veelzijdig en flexibel. Alle opties hebben tot doel de bediening zo comfortabel en snel mogelijk en passend bij de actuele situatie te kunnen doorvoeren. Ook veelzijdig is de weergave van het volledig digitale combi-instrument (standaard) met een beeldschermdiagonaal van 31,2 cm (12,3 inch), dat met de drie voor AMG kenmerkende weergavestijlen 'klassiek', 'sportief' en 'supersport' voor een directe beleving van de voertuigfuncties zorgt.

Via het specifieke AMG-menu kan de bestuurder talrijke extra gegevens oproepen:

Warm-up: de olietemperatuur in de motor en transmissie plus de laaddruk worden weergegeven als Boost-display

Set-up: de status van systemen als aandrijving, onderstel, AMG Dynamics, uitlaat, ESP, transmissie

G-Force: weergave van de G-krachten, waarbij de maximumwaarden kunnen worden opgeslagen

Race Timer: handmatige stopwatch voor rondetijden en kleurenweergave van de snelste en langzaamste ronden, plus de gemiddelde snelheid en afstand

Met AMG TRACK PACE wordt in het combi-instrument in plaats van de 'Race Timer' het 'AMG TRACK PACE' menu weergegeven, met visualiseringen van circuits, sector- en rondetijden

Er is tevens een specifieke AMG TRACK PACE-weergave in het head-up display (optie) met circuit-graphic, bochten, rempunten, gemiddelde snelheid en actuele tijden

Engine Data: motorkoppel/vermogen in een diagramweergave plus de turbodruk als Boost-display

Daarnaast worden digitaal de snelheid en ingeschakelde versnelling weergegeven. De handmatige transmissiemodus wordt weergegeven door een gele 'M' en, net als in de Formule 1, een oproep tot opschakelen wanneer de toerentalgrens wordt bereikt.

De visualiseringen in het centrale mediadisplay maken het mogelijk om ook andere voertuigfuncties beter te beleven, onder andere door middel van geanimeerde weergave van de rijassistentie-, voertuig- en communicatiesystemen. Het 26,0 cm (10,25 inch) mediadisplay met een resolutie van 1920x720 pixels, in combinatie met het COMAND Online infotainmenstysteem, is standaard.

Nieuw zijn de geïntegreerde touch control-buttons op het stuurwiel. Daarmee kunnen de functies van het combi-instrument (links) en het multimediasysteem (rechts) door middel van horizontale en verticale wisbewegingen van de vingers intuïtief worden bediend. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de cruisecontrol worden in de linker bedieningsvelden ingesteld. In de rechter bedieningsvelden bevinden zich de activering van de spraakbediening, de telefoon en de regeling van het volume, de titelselectie en andere functies van het multimediasysteem. Nieuw is dat het Performance-stuurwiel is voorzien van extra functies. Hiertoe behoren een ronde draaischakelaar met geïntegreerd display onder de rechter stuurwielspaak alsmede twee verticaal gepositioneerde kleurendisplaytoetsen onder de linker stuurwielspaak.

De AMG-rijprogramma's kunnen via de draaischakelaar worden ingeschakeld. Het geselecteerde rijprogramma wordt weergegeven op het lcd-kleurendisplay dat in de draaischakelaar is geïntegreerd.Met de twee vrij configureerbare displaytoetsen en de extra schakelaars kunnen andere AMG-functies direct op het stuurwiel worden aangestuurd. Hierdoor kan de bestuurder zijn aandacht volledig bij het rijden houden, hij hoeft zijn handen niet van het stuur te halen. De gewenste functie kan worden weergegeven op het andere lcd-display en met de bijbehorende tipschakelaar kan d e bestuurder de functie bedienen. De twee AMG-functies die de bestuurder het meest gebruikt, kunnen op deze manier worden ingesteld en de instellingen kunnen met één vinger worden gewijzigd.

De C63 wordt voor het eerst geleverd met de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie, die de ontwikkelaars van Mercedes-AMG speciaal hebben afgesteld voor een dynamische rijbeleving. Een natte wegrijkoppeling neemt nog altijd de plaats in van de koppelomvormer. Dit bespaart gewicht en optimaliseert de respons op gaspedaalbewegingen, met name tijdens het accelereren en lastwisselingen. Meervoudig terugschakelen maakt snelle tussensprints mogelijk, terwijl de tussengasfunctie in de rijprogramma's 'Sport' en 'Sport+' voor een nog emotionelere rijbeleving zorgt. Bovendien maken gerichte ingrepen in de ontsteking nog sneller schakelen dan in de andere standen mogelijk. In alle rijprogramma's wordt in de eerste versnelling weggereden, wat onder alle omstandigheden een dynamische rijbeleving garandeert.

Via een aparte toets in de middenconsole kan de modus 'handmatig' worden gekozen. Het schakelpatroon richt zich naar het gekozen rijprogramma en het op- of terugschakelen kan nu via de stuurschakelpaddles plaatsvinden. Bovendien blijft de transmissie in de gekozen versnelling en schakelt niet automatisch op wanneer het toerental van de motor de begrenzer bereikt. Afhankelijk van de motorisering zijn er maximaal zes rijprogramma's beschikbaar: 'Gladheid', 'Comfort', 'Sport', 'Sport+', 'RACE' en 'Individual'. Deze niveaus kunnen worden ingesteld met de tuimelschakelaar in de middenconsole en worden opgeslagen in het nieuwe rijprogrammamenu AMG DYNAMICS, waarmee het rijgedrag van de C63 nog exacter kan worden afgesteld op de wensen en rijomstandigheden.

De verzamelnaam AMG DYNAMICS omvat de rijfuncties 'Basic', 'Advanced', 'Pro' en 'Master', die automatisch worden geselecteerd aan de hand van het overeenkomstige rijprogramma. Parameters die relevant zijn voor het rijgedrag, zoals de respons van de motor en het onderstel of de instelling van het geheel nieuw ontwikkelde ESP, worden op een eigen manier aangepast aan de hand van het gekozen rijprogramma. Het spectrum loopt uiteen van veiligheidsgericht tot zeer dynamisch. De 'Master' modus, die deel uitmaakt van het RACE-rijprogramma, zorgt voor een maximale dynamiek en deze modus maakt optimaal gebruik van het grote rijdynamische potentieel van de nieuwe C63 - bijvoorbeeld door middel van hogere gierverhoudingen en een snellere respons van het gaspedaal, de schakeling of het elektronisch geregelde sperdifferentieel op de achteras. Onafhankelijk van de rijprogramma's kan de bestuurder net als voorheen direct een handmatige schakelmodus, het favoriete onderstelniveau of de uitlaat instellen en regelen met de displaytoetsen in de middenconsole.

AMG TRACK PACE, de virtuele race-ingenieur voor het vastleggen van data bij het rijden op afgesloten circuits, biedt toegang tot nog meer functies en meer precisie. AMG TRACK PACE kan als optie bij het COMAND Online infotainmentsysteem worden besteld en is standaard bij de C63 S. Wanneer de functie geactiveerd is, worden meer dan tachtig voertuigspecifieke gegevens (bijvoorbeeld snelheid en acceleratie) tien keer per seconde vastgelegd. Aangevuld met de weergave van ronde- en sectortijden en de relevante afwijking van de referentietijd. Omdat bepaalde elementen daarbij tijdens de weergave in het groen of in het rood oplichten, kan de bestuurder vanuit een ooghoek zonder het aflezen van de cijfers herkennen of hij op het moment sneller of langzamer dan de snelste tijd is. Aan de hand van de data kunnen de rijprestaties worden geanalyseerd en verbeterd. Bovendien kunnen acceleratie- en vertragingswaarden (bijvoorbeeld 0-100 km/h, ¼ mijl, 100-0 km/h) worden gemeten en opgeslagen. Dankzij een nieuw ontwikkeld algoritme, dat de positie van de auto zo nauwkeurig mogelijk bepaalt, herkent AMG TRACK PACE zelfs wanneer de baan wordt verlaten of afgesneden. Naast de GPS-gegevens worden daarvoor de in de auto aanwezige sensoren (acceleratie, giersensor, stuuruitslag, omwentelingen van de wielen) gebruikt.

De weergave van de gegevens vindt plaats via het multimediadisplay, het combi-instrument en het head-up display. Bekende circuits als de Nürburgring zitten al in het systeem. Bovendien is het mogelijk om eigen circuits vast te leggen. Bij de kaartweergave kan worden overgeschakeld van 2D naar 3D en de kaarten kunnen online worden geactualiseerd.

Met zijn instelbare elektronisch geregelde dempingssysteem belooft het stalen AMG RIDE CONTROL-onderstel van de C63 zowel sportieve rijdynamiek als hoog langeafstandscomfort. De basis hiervoor wordt gelegd door de viervoudig geleide vooras en de multilink-achteras. De voor AMG specifieke kinematica en elastokinematica met nieuw ontwikkelde componenten leidt tot een zeer hoge casterstijfheid bij het snel nemen van bochten. De axiale verbinding van de remmen met de vooras ondersteunt het soepele en precieze rijgedrag.

De adaptief verstelbare demping is standaard. Dit volautomatisch functionerende elektronisch geregelde systeem past de demping van elk wiel continu naar behoefte aan. Daardoor worden de veiligheid tijdens het rijden en het afrolcomfort verbeterd. De afstelling van de demping wordt voor elk wiel afzonderlijk geregeld en is afhankelijk van de rijstijl, de toestand van het wegdek en de gekozen afstelling van het onderstel. Zo kan op basis van tal van gegevens, zoals de acceleratie of de rijsnelheid, steeds het punt voor optimale werking worden gekozen. Via een schakelaar op de middenconsole kan de bestuurder de drie verschillende demperkarakteristieken 'Comfort', 'Sport' en 'Sport+' kiezen en daarmee de rij-indruk individueel beïnvloeden, van comfortabel tot sportief.

Voor extra grip en dynamiek zijn de Mercedes-AMG C63 en de C63 S uitgerust met een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras. Dit beperkt het doorslippen van het binnenste wiel in bochten, zonder ingrepen via het remsysteem. Dankzij de verbeterde tractie is de bestuurder in staat sneller uit bochten te accelereren. Ook blijft de auto stabieler bij remmen onder hoge snelheden en heeft hij meer grip bij acceleratie vanuit stilstand. Het grootste voordeel van het elektronisch sperdifferentieel op de achteras is dat het nog gevoeliger is en nog sneller reageert, wat de dynamische grenzen van de auto opnieuw verlegt.

Bij hoge snelheden neemt de mate van parameterstuurbekrachtiging af, bij lagere snelheden neemt deze constant toe. Zo is er voor het sturen bij lagere snelheden in verhouding minder kracht nodig, terwijl bij hoge snelheden de best mogelijke controle over het voertuig behouden blijft. De mate van stuurbekrachtiging is afhankelijk van de gekozen afstelling van het onderstel, te weten de modi 'Comfort' en 'Sport'.

Alle vier de carrosserievarianten zijn leverbaar als standaarduitvoering en als S-model: de beproefde 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor levert een vermogen van 350 kW/476 pk of 375 kW/510 pk, terwijl het maximumkoppel 650 of 700 Nm bedraagt. Afhankelijk van de carrosserievariant accelereert de C63 S van 0-100 km/h in 3,9 seconden, de C63 in 4,0 seconden. De topsnelheid is 290 km/h voor de C63 S en 250 km/h voor de C63 (beide elektronisch begrensd).

De 4,0 liter achtcilinder biturbomotor wordt al toegepast in tal van AMG Performance-modellen. Kenmerkende eigenschap: de twee turboladers zijn niet aan de buitenkant, maar tussen de cilinderbanken in V-opstelling gemonteerd. Specialisten noemen deze constructie 'hot inside V'. De belangrijkste voordelen van deze constructie zijn de compacte motor en de optimale respons. De straalgerichte directe benzine-inspuiting zorgt voor een schone en efficiënte verbranding met een hoge mate van thermodynamische efficiëntie. De snel werkende piëzo-injectoren maken meervoudige inspuitingen mogelijk, on demand en met de grootst mogelijke precisie.

Het grote koelsysteem zorgt ervoor dat de motor ook bij extreme belasting - bijvoorbeeld op het circuit - optimaal presteert. Hetzelfde geldt voor de stromingsgeoptimaliseerde cilinderkoppen, die zijn gemaakt van een speciale, hittebestendige legering. Continue verstelling van de inlaat- en uitlaatnokkenassen verbetert de vermogensafgifte en de efficiëntie. Het zorgt voor een uitstekende gaspedaalrespons en verbetert de laadcyclus bij elk toerental. Een oliepomp met een variabele aansturing draagt eveneens bij aan een laag brandstofverbruik.

De typische V8-motorsound is een ander belangrijk kenmerk van de AMG-rijervaring. De C63 is standaard voorzien van een Performance-uitlaat met drie inschakelbare uitlaatkleppen. Het systeem wordt automatisch kenveldgestuurd geregeld via de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma's, het vermogen dat door de bestuurder wordt aangesproken en het toerental. De motorsound loopt uiteen van bescheiden en geschikt voor lange afstanden tot pittig en emotioneel. De uitlaat is zo ontworpen dat de wettelijk toegestane geluidswaarden worden aangehouden, ongeacht de stand van de klep.

De krachtiger gemotoriseerde C63 S is voorzien van dynamische motorsteunen. Deze beperken de natuurlijke tegenstellingen tussen comfort en rijdynamiek. Deze stijfheid van de dynamische steunen is ogenblikkelijk aan te passen aan de rijomstandigheden en wensen. Zachte motorsteunen verbeteren het comfort, omdat ze meer geluiden en vibraties absorberen. Stijvere steunen komen de wendbaarheid en handling ten goede. De dynamische motorsteunen vergroten de precisie van de auto bij een sportieve rijstijl, waardoor bijvoorbeeld de stuurrespons en feedback nog directer zijn. De bestuurder profiteert van een nauwkeurig rijgevoel: minimale gewichtsverplaatsingen zorgen ervoor dat er minder hoeft te worden gecorrigeerd bij het insturen van bochten.

Als optie is het ENERGIZING-comfortprogramma leverbaar voor de nieuwe C63. Dit programma combineert verschillende comfortsystemen in de auto en maakt gericht gebruik van functies van de airconditioning en de stoelen (verwarming, ventilatie) alsmede licht- en muziekstemmingen. Afhankelijk van de stemming of de behoefte van de klant zorgt het programma voor een speciale wellness-setup, waardoor het welzijn en de fitheid toenemen.