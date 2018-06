Autotest | De C-Klasse is sinds de introductie van het model in 1982 hét succesnummer van Mercedes-Benz. De C-Klasse wordt verkocht in 120 landen en wereldwijd is 1 op de 5 verkochte auto's van Mercedes-Benz een C-Klasse. Om dat succes voort te kunnen zetten, wordt de C-Klasse continu vernieuwd. Voor modeljaar 2018 werd de C-Klasse op niet minder dan 6.500 punten verbeterd. Wat is daar in de praktijk van te merken?

Het succes van de C-Klasse is mede te danken aan de vele verschijningsvormen. De C-Klasse is er als sedan, stationcar, coupé en cabriolet. Die zijn op hun beurt verkrijgbaar in verschillende stijlen, zoals een vertrouwde Classic, verfijnde Avantgarde, luxe Exclusive en sportieve AMG-Line. Voorheen zaten de verschillen tussen deze stijlen slechts in de aankleding, maar voortaan verschilt zelfs het plaatwerk. Zo heeft iedere uitvoering nu een unieke voorbumper en grille. De vernieuwde C-Klasse beschikt over LED-koplampen en biedt de keuze uit 27 verschillende velgen, inclusief exemplaren met een aerodynamisch ontwerp, die het verbruik verlagen.

Uitrusting

Het uiterlijk trekt de aandacht, maar het zijn de kwaliteiten die uiteindelijk bepalend zijn voor het verkoopsucces. Deze vijfde generatie van de C-Klasse is nu 4 jaar op de markt en in die tijd is de nadruk in de autowereld steeds meer komen te liggen op infotainment en zelfrijdende functies. Daarom zijn deze functies van de grotere E-Klasse en S-Klasse overgebracht op de C-Klasse. Toch is de C-Klasse daarmee niet voorzien van de meest geavanceerde techniek die Mercedes-Benz in huis heeft. Die is namelijk te vinden in de kleine en jonge A-Klasse. Echter, de techniek van de A-Klasse verschilt zo sterk van de andere systemen, dat het inbouwen in een bestaand model te ingrijpend zou zijn.

En... ook met de iets minder vooruitstrevende techniek van de E-Klasse en S-Klasse wint de C-Klasse aan comfort en veiligheid. Dat begint al met de bediening: op het stuurwiel zijn twee aanraakgevoelige paneeltjes te vinden (vergelijkbaar met de "touchpad" op een laptop) waarmee alle functies zijn te bedienen zonder de handen van het stuurwiel te halen. Alle informatie die betrekking heeft op het rijden is te vinden in een beeldscherm achter het stuurwiel, dat de ouderwetse snelheidsmeter en toerenteller vervangt. De gebruiker kiest zelf waar welke informatie verschijnt en dat draagt er aan bij dat de bestuurder zich helemaal thuisvoelt in de auto.

Alle functies met betrekking tot audio, communicatie en navigatie worden bediend via het centrale beeldscherm op het dashboard. In vergelijking met het vorige infotainment-systeem, en in vergelijking met soortgelijke systemen van andere merken, overtuigt Mercedes-Benz met prachtig verzorgde "graphics" (bij gebrek aan een Nederlands woord) en logische bediening. Als vanouds is een hoogwaardig audiosysteem leverbaar van specialist Burmester, waarmee ook de echte hifi-liefhebber wordt verwend.

De grootste aanwinst zijn de semi-zelfrijdende functies, genaamd "Intelligent Drive". Voortaan kan iedere C-Klasse zelf gasgeven, remmen en sturen. Let op de term "semi-zelfrijdend", het betreft hier namelijk geen volledig zelfrijdende auto. De wetgever staat niet nog niet toe dat auto's geheel zelfstandig rijden en bovendien is de techniek van Mercedes-Benz hier nog niet helemaal klaar voor. In de praktijk assisteert de elektronica de bestuurder door een duwtje in de juiste richting te geven. Omgekeerd houdt de auto juist in bij gevaar en stuurt de auto voorzichtig tegen als de chauffeur richting gevaar stuurt. Het tegensturen is niet altijd gewenst, omdat bijvoorbeeld voor het oprijden van een spitsstrook een doorgetrokken streep moet worden overschreden en dan geeft de computer steevast een ruk aan te stuur. Het automatisch inhouden voor kruispunten of scherpe bochten is juist zeer prettig, omdat het is alsof de auto echt meedenkt met de bestuurder. Al deze functies maken het rijden met de vernieuwde C-Klasse merkbaar comfortabeler en veiliger.

Motoren

Voor modeljaar 2018 zijn de motoren ook verfijnd. Voor deze test is gereden met drie verschillende motoren, te beginnen met de "C220d". Deze dieselmotor heeft een kleinere inhoud dan voorheen (was 2.143 cc, is nu 1.950 cc), maar desondanks is het vermogen toegenomen van 170 pk naar 194 pk. Dankzij geavanceerde technieken, zoals getrapte verbrandingskommen in de zuigers en speciale cilinderwandcoating voor lagere wrijving, is het verbruik juist afgenomen.

Omdat de C220d al bij een laag toerental veel koppel levert, en vanwege het "volle" geluid, geeft deze motor een groots gevoel. Steeds kan met een minimale beweging van de rechtervoet veel worden bereikt. Daarom voelt deze middelzware dieselmotor sneller dan hij eigenlijk is.

Het verschil met de grotere "C300d" zit daarom niet in de rust, maar in de daadkracht. De 300d is goed voor 241 pk en wanneer meer vermogen wordt gevraagd, reageert de grotere motor alerter en is daadwerkelijk meer sprintkracht beschikbaar. Ook op (zeer) hoge snelheid op de Duitse Autobahn is de C300d een echte mannetjesputter; 180 km/u is wandeltempo. Wel valt op dat de geluid van de rijwind in alle uitvoeringen van de C-Klasse plotseling sterk toeneemt bij snelheden boven de 160 km/u. Omdat de C300d standaard beschikt over "4Matic" vierwielaandrijving, kan onder alle omstandigheden ongestraft gas worden gegeven en accelereert de auto altijd lijnrecht en zonder wielspin.

Tenslotte is gereden met de "C300"; een 2.0 liter viercilinder benzinemotor die de prestaties van zescilindermotoren van weleer evenaart. De C300 zorgt voor nog meer rust in het interieur en mede vanwege de perfect afgestemde verhoudingen van de negentraps automaat geeft deze motor nog meer rust dan de diesels.

Weggedrag

De C-Klasse is niet alleen verkrijgbaar in vele gedaanten en met vele motoren, er is ook de keuze tussen diverse onderstellen. Standaard biedt de C-Klasse zowel comfort als sportiviteit en wat Autozine betreft is het standaardonderstel voor dagelijks gebruik de beste keuze.

Maar... wie op zoek is naar een meer uitgesproken karakter kan kiezen voor een sportonderstel of zelfs voor een variabel onderstel. Met "Air Body Control" is de C-Klasse bij sportief rijden nog communicatiever omdat de veerwegen korter en stugger worden. Meer nog dan een sterke motor, geeft dit onderstel de C-Klasse de grootsheid die hoort bij een Mercedes-Benz.

Conclusie

In de regel zorgt een facelift ervoor dat een bestaand model wordt verjongd en zo weer enkele jaren mee kan. Echter, anno 2018 onderscheiden de nieuwste modellen zich minder met de rijeigenschappen en vooral met "slimme" functies. Dankzij een nieuw infotainment-systeem en semi-zelfrijdende functies is de C-Klasse nu minstens zo vooruitstrevend als concurrerende modellen van recentere datum.

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Mercedes-Benz ook nog eens kans gezien om de motoren en de vormgeving aan te passen. Deze verjongingskuur maakt de C-Klasse niet alleen moderner, maar geeft zelfs het idee met een compleet nieuwe auto te maken te hebben.