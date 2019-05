Autotest | Enkele jaren geleden introduceerde Mercedes-Benz nieuwe modellen om een jongere doelgroep aan te kunnen spreken. Met succes, want de verkoopcijfers van die nieuwe modellen liegen er niet om. Maar... voor sommigen is de enige echte Mercedes-Benz een sedan en dan is de C-Klasse het instapmodel. Om ook een traditionele Mercedes-Benz bereikbaar te maken voor een grotere doelgroep is er nu de A-Klasse Limousine.

Werp een blik op de Mercedes-Benz A-Klasse Limousine en het is duidelijk dat alleen de naam duidt op een instapmodel. Als het gaat om de uitstraling en de afmetingen, dan doet deze kleinste sedan nauwelijks onder voor de andere modellen. De A-Klasse sedan is slechts 2 cm korter dan de C-Klasse sedan en zelfs beduidend groter dan voorgaande generaties van de C-Klasse.

Het verschil zit in de wielbasis. Die is geringer dan die van de C-Klasse en dat vertaalt zich direct in heel andere binnenmaten. De ruimte voorin is goed. De ruimte achterin is voldoende, maar om echt comfortabel achterin te kunnen zitten moeten de bestuurder en bijrijder iets inschikken. De bagageruimte is met 420 liter een stuk kleiner dan die van de C-Klasse en ook iets minder groot dan het handjevol concurrenten in dit segment.

Uitrusting

De A-Klasse Limousine overtreft zowel de andere modellen van Mercedes-Benz als zijn concurrenten als het gaat om de uitrusting. De A-Klasse is namelijk als eerste model van Mercedes-Benz voorzien van "MBUX". Dit staat voor een dashboard dat vrijwel geheel bestaat uit beeldschermen, waarbij de bestuurder zelf kiest welke functies hoe en waar worden bediend. Bovendien laten functies zich niet alleen bedienen via het scherm, maar ook met gesproken commando's. Die commando's bestaan niet uit vaste termen; MBUX begrijpt volzinnen.

Dat beperkt zich niet alleen tot de bediening van de auto. Hoeveel MBUX begrijpt, is afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een Internet-verbinding. Zonder Internet snapt MBUX alleen commando's die direct betrekking hebben op het autorijden ("zet de verwarming hoger", "schakel het beeldscherm uit"). Met Internet is MBUX een slimme assistent die ook kan informeren over het weer, aandelenkoersen en nog heel veel meer.

Iedere A-Klasse kan even rijk worden aangekleed als de grotere modellen van Mercedes-Benz. De testauto is relatief eenvoudig zonder semi-zelfrijdende functies, hoogwaardig audiosysteem, massage-stoelen of sleutelvrije toegang; allemaal zaken die wel leverbaar zijn.

„Voor wie alleen een sedan een volwaardige Mercedes-Benz is, biedt de A-Klasse sedan de afmetingen en uitstraling die mogen worden verwacht van een auto als deze“

Weggedrag

Als het gaat om het weggedrag, verschilt de A-Klasse Limousine nadrukkelijk van de andere sedans van Mercedes-Benz. De grote sedans proberen een maximale afstand te scheppen tussen de buitenwereld en de inzittenden. Ze zweven over de weg, sluiten geluiden van buiten zo veel mogelijk uit en laten zo min mogelijk merken wat de techniek doet om dat mogelijk te maken. De A-Klasse Limousine daarentegen rijdt als een A-Klasse hatchback: dynamisch!

De A-Klasse sedan is uiteraard stil en comfortabel zoals mag worden verwacht van een Mercedes-Benz, maar tegelijkertijd is juist wel merkbaar wat er gaande is onder de wielen en dat de motor aan het werk is. Op slecht wegdek is voelbaar dat het onderstel zich schrap moet zetten om de ingezette koers exact aan te houden. Wanneer harder wordt gereden, is merkbaar dat de techniek daar moeite voor moet doen.

Of dit een voor- of een nadeel is, is puur persoonlijk. Wie op zoek is naar maximale rust, zal zich prettiger voelen in de grotere modellen. Wie liever betrokken wil zijn bij het rijden, zal zich zelfs prettiger voelen in de A-Klasse Limousine dan in de grotere sedans van Mercedes-Benz.

A200

Voor deze gelegenheid is gereden met de "A200 DCT", de basismotor gekoppeld aan een zeventraps automaat. Daarmee voelt de A-Klasse alleen als het gaat om het verbruik als een instapmodel! Het testverbruik kwam uit op exact 1 op 20 en dat is iets zuiniger dan beloofd.

Het vermogen van 163 pk / 250 Nm staat altijd paraat. Zowel vanuit stilstand als vanaf hoge snelheid is volop acceleratievermogen beschikbaar. Daarbij doet de krachtbron zijn werk in relatieve rust, zodat de A-Klasse Limousine ook zijn waardigheid behoudt.

Conclusie

Is de A-Klasse Limousine een geslaagd instapmodel van Mercedes-Benz? Ja, in alle opzichten. Voor wie alleen een sedan een volwaardige Mercedes-Benz is, biedt de A-Klasse sedan de afmetingen en uitstraling die mogen worden verwacht van een auto als deze. Met de juiste opties is de A-Klasse even luxueus als de grotere modellen van Mercedes-Benz. Op het moment van schrijven is de A-Klasse dankzij "MBUX", met grote beeldschermen en spraakgestuurde assistent, zelfs het meest vernieuwende model van Mercedes-Benz.

In de rijeigenschappen onderscheidt de A-Klasse Limousine zich nadrukkelijk van de andere sedans van Mercedes-Benz. De grote sedans proberen alles zo makkelijk mogelijk te maken. Dat geeft maximaal comfort en veel rust, maar maakt het rijden in een bepaald opzicht minder interessant. De A-Klasse Limousine is even dynamisch als de vijfdeurs A-Klasse en levert daarom het nodige rijplezier.