Track Pack voor McLaren 570S Spider

29 maart 2018 | Kopers van een McLaren 570S Spider kunnen vanaf nu een optiepakket bestellen waarin de belangrijkste aanpassingen voor het rijden op een circuit zijn samengebracht. De 570S Spider Track Pack, die vanaf heden te bestellen is, is geheel samengesteld om de bestuurder nog meer rijplezier te bieden op track days, zonder in te leveren op de dagelijkse bruikbaarheid op de openbare weg van de cabrio uit de Sports Series. Naast extra gewichtsbesparing, in totaal ruim 33 kilo ten opzichte van de standaard 570S Spider, heeft de 570S Spider Track Pack een sportiever uitlaatgeluid en een scherper uiterlijk.

Het interieur van de Spider met Track Pack is naar keuze van de koper uitgevoerd in een van de zes By McLaren Designer Interior Sport Design themes in Alcantara en Nappa leder. Koolstofvezel racestoelen, die een gewichtsbesparing van 13 kilo ten opzichte van de standaard stoelen opleveren, en een Carbon Black alcantara stuurwiel zorgen voor een racy sfeer aan boord, verder versterkt door het McLaren Track Telemetry (MTT)-fabriekssysteem dat ronde- en tussentijden registreert en analyse van de data na de race mogelijk maakt met behulp van grafische weergaves en verschillen in snelheid en tijden berekent.

Koolstofvezel interieur-aanpassingen zijn er in de vorm van onder andere deurpanelen, delen van de middentunnel, grotere schakelflippers, spaken van het stuurwiel, delen van de middenconsole en de behuizing van het McLaren IRIS infotainmentsysteem in het lichtgewicht materiaal.

Vanbuiten vallen vooral het Dark Palladium dak en de superlichtgewicht tienspaaks gesmede lichtmetalen wielen in Stealth Finish op, voorzien van Pirelli P-ZERO Corsa-banden waarmee het gewicht met 15 kilo wordt verlaagd ten opzicht van standaard wielen. Andere opties in koolstofvezel zijn beschikbaar als meer gewichtsbesparing gewenst is. Een sportuitlaat met Stealth Exhaust Finisher, die lichter van gewicht en iets nadrukkelijker qua geluid is dan het standaard uitlaatsysteem, maakt het Track Pack compleet.

De McLaren 570S Spider, die in juli 2017 werd geïntroduceerd, is de populairste McLaren in de Sports Series. Hij wordt aangedreven door een 3,8 liter, twinturbo V8-motor met 570 pk. De hoge achtervleugel die als eerste beschikbaar was voor de 570S Coupe Track Pack is standaard op de Spider. Hierdoor wordt extra downforce bereikt en is de aerodynamische balans bij hoge snelheden op het circuit beter. Dit alles maakt dat de Spider wordt gezien als het dynamische equivalent van de Coupé

De McLaren 570S Spider Track Pack is vanaf heden te bestellen. De meerprijs van het Track pack is € 21.980.