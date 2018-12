McLaren onthult 720S Spider

7 december 2018 | McLaren breidt zijn Super Series-reeks uit met de 720S Spider. De nieuwe 720S Spider, die per direct besteld kan worden voor een vanafprijs van 337.000 euro, is in vele opzichten gelijk aan de Coupé. De eerste Spiders zullen in het tweede kwartaal van volgend jaar geleverd worden.

Zoals alle McLarens is de nieuwe 720S Spider opgebouwd rond een koolstofvezelstructuur, in dit geval aangeduid als Monocage II-S. De sterkte, stijfheid en het lage gewicht van de McLaren Monocage is de basis voor de dynamische uitmuntendheid waar McLarens om bekend staan. De Monocage II-S is een doorontwikkeling van de Monocage II zoals toegepast op de Coupé, zonder dat de centrale in lengterichting geplaatste 'ruggengraat' boven de cabine. Het achterste gedeelte van de Monocage is uniek voor de Spider om plaats te bieden aan het inklapbare dak; bovendien is de bovenzijde van de voorruit herzien om het centrale vergrendelings-mechanisme van het dak te kunnen herbergen.

McLaren's vindingrijkheid in combinatie met de sterkte en stijfheid van koolstofvezel, betekent dat er, ondanks het verwijderen van het vaste dak, geen behoefte is aan extra versterking. Zelfs de ongewoon slanke maar sterke A-stijlen, voor het eerst te zien op de 720S Coupé, zijn gehandhaafd. Om de inzittenden optimaal te beschermen in geval van een koprol, zijn koolstofvezel dragers geïntegreerd in de achterkant van de Monocage II-S. Dit zijn ook de belangrijkste ankerpunten voor het daksysteem en de veiligheidsgordels. Bij de eerste generatie Super Series werd daarvoor nog gebruik gemaakt van staal. De overstap naar koolstofvezel levert een belangrijke bijdrage aan Rollover Protection Structure (ROPS) in de 720S Spider en maakt de auto 6,8 kg lichter dan de 650S. Totaal is de 720S Spider slechts 49 kg - of minder dan 4% - zwaarder dan de 720S Coupé. Het extra gewicht komt voornamelijk op conto van de RHT en het tonneausysteem. Met een drooggewicht van 1.332kg is de 720S Spider veruit de lichtste auto in zijn segment en zelfs 88 kg lichter dan de 1.420 kg drooggewicht van de dichtstbijzijnde rivaal.

Dankzij unieke, glazen dakdragers die het zicht van de bestuurder niet beperken en bovendien de vormgeving benadrukken. Dankzij het ontwerp en het gebruik van glas is het zicht over de schouder met 12% verbeterd ten opzichte van de vorige McLaren Super Series Spider. Qua laadruimte is er 58 liter beschikbaar onder de tonneaucover als het dak dicht is.

De 4,0-liter McLaren V8-motor met dubbele turbo van de 720S Spider is ongewijzigd ten opzichte van de Coupé. De in het midden gemonteerde motor zorgt voor uitzonderlijke wegligging en een enorme gaspedaalrespons. Hij produceert 720 pk en 770 Nm en dat, in combinatie met het lage gewicht, levert een vermogen/gewicht-verhouding van 540 pk per ton.

Acceleratie van 0 naar 100 km/h kost 2,9 seconden en 0-200km/h in 7,9 tellen. Daarmee is de Spider 0,1 seconde langzamer dan de Coupé. De staande kwartmijlsprint raffelt hij af in 10,4 seconden, opnieuw 0,1 seconden langzamer dan de Coupé. Waar hat kan, tikt de 720S Spider een topsnelheid aan van 341 km/h, precies even snel als de Coupé. Met het dak naar beneden heeft de Spider een top van 325 km/h. De geringe verschillen zijn het gevolg van aerodynamische aanpassingen en het extra gewicht van 49 kg voor de Spider.

De inklapbare hardtop (RHT) van de 720S Spider is een volledig nieuw ontwerp en bestaat uit een koolstofvezel dakpaneel uit één stuk. De hardtop behoudt het opvallende silhouet en de aerodynamische lijnen van de 720S Coupé en biedt in gesloten toestand een volledige koolstofvezel bovenstructuur. Het inklapmechanisme voor McLaren's nieuwe RHT is elektrisch in plaats van hydraulisch en het systeem is het snelst werkende cabriodak in de Supercar-klasse. Het openen of sluiten kost 11 seconden - zes seconden sneller dan bij de 650S Spider. De combinatie van e-motoren en de sterkte en het lage gewicht van het koolstofvezel dakpaneel maken het mogelijk om het dak te bedienen tot een snelheid van 50 km/h.

De 720S Spider is te bestellen met een koolstofvezel omlijste, glazen RHT-optie om nog meer licht in de cabine te laten: het glas kan met een druk op de knop snel wisselen tussen transparant of getint. Als het contact is uitgeschakeld, keert het glas terug naar de getinte stand, zodat de cabine tijdens warme dagen koel blijft. De elektrochroomtechnologie heeft een geheugenfunctie die bij het starten van de auto teruggrijpt naar de laatste gekozen 'dakstand'.

De actieve achterspoiler, die automatisch wordt geactiveerd om de luchtweerstand te verminderen of de downforce te verhogen, en die ook kan werken als een luchtrem om de voertuigbalans te verbeteren bij krachtig remmen, gaat omhoog bij lagere snelheden en naar een hogere basisstand als de auto open wordt gereden. Daardoor worden downforce en de balans van het voertuig geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat de prestaties van auto en bestuurder op één lijn liggen met die van 720S Coupé. En hoewel de achterspoiler identiek is op zowel Coupé als Spider, is hij afgesteld op de specifieke carrosseriestijl. Ook verschillen de aero-instellingen afhankelijk van of de kap op- of ingeklapt is.

Voor de Spider is een nieuw 10-spaaks, lichtgewicht en gesmeed lichtmetalen wiel ontworpen. De Spider staat op Pirelli's P ZERO, ontwikkeld in samenwerking met McLaren Technology Partner, Pirelli. Zij zorgen voor een gunstige balans tussen prestaties, grip, handling en comfort bij een breed scala aan wegomstandigheden. Ook kan er zonder meerprijs gekozen worden voor de meer op het circuit gerichte Pirelli P ZERO CORSA-band. Pirelli SOTTOZERO winterbanden en Pirelli TROFEO R ultra-high performance kunnen ook.

De nieuwe 720S Spider is verkrijgbaar in dezelfde drie uitvoeringen als de Coupé. Dat betekent dat hij leverbaar is in Performance- en Luxury-trim en natuurlijk als standaardmodel. Twee nieuwe lakkleuren - Belize Blue en Aztec Gold - zijn leverbaar op de nieuwe Spider, waarmee het model in 23 verschillende kleuren kan worden geleverd. Nieuw is de kleur Supernova Silver, een historische kleur die voor het eerst beschikbaar was op de McLaren 12C.