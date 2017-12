McLaren introduceert Senna

10 december 2017 | McLaren introduceert de Senna. De McLaren Senna is ontworpen, ontwikkeld en gebouwd met een doelbewuste focus: de ultieme circuit-McLaren zijn, geschikt voor gebruik op de openbare weg. De nieuwe Ultimate Series is straatlegaal, maar niet dusdanig steriel gemaakt dat hij er op is aangepast. De Senna beschikt over een ultralichte basis, inclusief een koolstofvezel chassis en carrosseriepanelen. Verder beschikt hij over een V8 McLaren-middenmotor met twee turbo's en achterwielaandrijving. Een hypermoderne, van de autosport afgeleide wielophanging biedt een ongeëvenaarde mix van controle en dynamische balans. De elektrohydraulische besturing beloont de juiste input van de bestuurder met de zuiverste feedback mogelijk. De Senna heeft weliswaar twee stoelen, de meeste aandacht gaat uit naar degene die achter het stuur zit.

Het koolstofvezel Monocage III-chassis vormt de kern van de McLaren Senna. Het is een verdere ontwikkeling van de structuur die is gebruikt voor de McLaren 720S. Dankzij aanpassingen is het de sterkste monocoque die McLaren ooit heeft gebouwd voor een straatlegale auto. Ook elk carrosseriedeel is gemaakt van koolstofvezel. Logisch, gezien de niet-aflatende drang van McLaren om gewicht te reduceren. De Senna is met zijn massa van 1.198 kilogram de lichtste straatauto die McLaren sinds de iconische McLaren F1 heeft gebouwd. Met een maximum vermogen van 800 pk beschikt de McLaren Senna over een pk/gewichtsverhouding van 668 pk per ton.

De McLaren Senna introduceert een nieuwe generatie actieve aerodynamica aan de voor- en achterzijde, waarmee de neerwaartse druk en aero-besturing een ongekend niveau bereiken om er voor te zorgen dat het prestatiepotentieel ten volle kan worden benut. Elk element van het carrosseriedesign, van de voorsplitter tot de dubbele diffuser aan de achterkant, is ontwikkeld om downforce en aerodynamische balans te optimaliseren, of dat nu is bij het remmen, gasgeven middenin een bocht of een bocht uitaccelererend.

Er is de mogelijkheid om extra visuele accenten toe te voegen, waarbij de voorste aero-bladen beschikbaar zijn in een van de vijf 'By McLaren'-themaspecificaties in de kleuren Azura Blue en McLaren Orange. Dezelfde accentkleuren zijn ook beschikbaar voor de remklauwen, gasdempers van de deuren en de afwerking van de stoelen.

Koelingseisen speelden een even zo cruciale rol in het algehele ontwerp van de McLaren Senna: de achterzijde bijvoorbeeld werd geboren uit de dubbele vraag naar maximale prestaties op het gebied van aerodynamica en koeling. De prominente 'gurney-flaps' en een aantal getrapte louvres moeten de lucht wegleiden van het achterdek naar de zijkanten van de carrosserie. Daardoor is er een gebied ontstaan met een lage druk die warme lucht aan de radiatoren en de motorruimte onttrekt. De lamellen zorgen ervoor dat de luchtstroom het effect van de achtervleugel niet beïnvloedt. De 'slash cut'-afwerking van de unieke Inconel en titanium uitlaatmonden komen naar buiten in de laagste achterzijde ooit te vinden op een McLaren-straatauto (gemeten aan de achterkant). De hoek van de pijpen zorgt er voor dat uitlaatgassen van de achtervleugel worden weggeleid.

De slanke LED-achterlichten zijn onderworpen met dezelfde veeleisende aandacht voor detail als de koplampen en alle andere aero-relevante componenten. Doel is altijd geweest om zo te ontwerpen dat de luchtstroom zo min mogelijk wordt onderbroken.

De dubbele diffuser aan de achterkant van de auto is niet te missen. Opgetrokken uit een enkel stuk koolstofvezel begint hij onder de achteras en neemt hij in hoogte toe waardoor de lucht onder de auto versnelt. Hierdoor ontstaat een lagedrukzone die de McLaren Senna nog strakker tegen de grond zuigt. Even onmisbaar is een grote, tweecomponenten koolstofvezel achtervleugel die op zijn hoogste punt 1.219 mm van de weg staat, gemeten als de auto stilstaat. Hij wordt hydraulisch bediend en met zijn oppervlakte van meer dan 6.500 cm2, past de vleugel zich constant aan om downforce en de aerodynamische balans te optimaliseren. Bij krachtig remmen werkt de spoiler als een luchtrem.

De van koolstofvezel gemaakte deuren zijn voorzien van tweedelige zijruiten, bestaande uit een vast bovendeel en een kleiner, te openen deel aan de onderzijde. Zowel het bovenste deel van de deur, het deel dat in het dak valt, als de onderste helft van de deur kunnen in plaats van het standaard koolstofvezel uitgevoerd worden in glas. Dit geeft een extra ruimtelijk gevoel in de cockpit en in het geval van een glazen onderste helft van de deur vergroot het bovendien het zicht van de bestuurder op het wegdek. Als gevolg van het ontwerp van de deur zijn zowel het openingsmechanisme als de schakelaars voor de zijruiten ondergebracht naast de startknop in een koolstofvezel console boven het hoofd van de bestuurder.

Het aantal bedieningsorganen is beperkt tot het absolute minimum om de overzichtelijkheid van het dashboard te bewaren en het driespaaks stuurwiel is vrij van knoppen en schakelaars, bedoeld om feedback van het onderstel niet in de weg te zitten. Alle informatie die de bestuurder nodig heeft is af te lezen op het hoge-resolutie McLaren Folding Driver Display en het centrale infotainmentscherm. Bijna waren de McLaren-designers zo ver gegaan om ook de bijrijdersstoel weg te laten, maar nodig was dit niet omdat er toch geen behoefte is aan veel bagageruimte: een achter de stoelen, in de Monocage III geïntegreerde opbergruimte voor twee helmen en raceoveralls is voldoende.

Het hart van de McLaren Senna, een 4,0 liter, twinturbo V8-motor met codenaam M840TR, is met 800 pk en 800 Nm koppel de krachtigste verbrandingsmotor die McLaren ooit maakte voor een straatauto. De drysumpsmering en platte krukas zijn uit de motorsport afkomstige technieken. Lichtgewicht componenten zorgen voor gewichtsbesparing in de aandrijflijn en gecombineerd met uiterst verfijnde, twinscroll turbo's en elektronisch geregelde overdrukventielen zorgt dit voor een bliksemsnelle gaspedaalrespons.

Vanaf het begin van de ontwikkeling waren de McLaren-engineers het erover eens dat het mechanische geluid dat de motor produceert, van het opzuigen van lucht via de verbrandingskamers naar de uitlaat, de basis is van de beleving voor de zintuigen. Iedereen die het geluk heeft de McLaren Senna te mogen rijden zal ervaren hoe de cockpit tot leven komt als frisse lucht via de op het dak gemonteerde snorkel naar binnen komt en in de koolstofvezel omgeving prachtige, uitgebalanceerde hoogfrequente tonen produceert. Tegelijkertijd worden de lage tonen van de motor door de unieke motorsteunen en dubbelwandige achterkant van de koolstofvezel Monocage doorgegeven aan de cockpit en door de versterking van elke verandering van toerental zal het lijken alsof de motor direct naast de bestuurder zit.

Een zeventraps, naadloos te schakelen versnellingsbak met dubbele koppeling draagt het vermogen over aan de achterwielen. Standaard is een volledig automatische modus ingeschakeld, maar de bestuurder kan ook kiezen voor handmatige bediening van de versnellingen via schakelflippers achter het stuur. De verlengde, koolstofvezel flippers zijn ontworpen voor optimale bediening zowel met als zonder racehandschoenen en zorgen voor het gevoel van een diepgewortelde, mechanische connectie met de McLaren Senna.

RCC II is een ophanging met dubbele draagarmen, hydraulisch verbonden schokdempers en een hydraulisch systeem ter vervanging van conventionele stabilisatorstangen. Het is bovendien een doorontwikkeling van de variabele stijfheid en rijhoogte, technieken die voor het eerst toegepast werden in het hydraulische systeem van de McLaren P1.

De adaptieve schokdempers zijn hydraulisch met elkaar verbonden, zowel links en rechts als voor en achter, en beschikken over twee cilinders per demper die separaat zijn in te stellen qua samendrukken en terugkaatsen. De stijfheid van de McLaren Senna wordt apart geregeld door een kinetisch rolsysteem, of K-demper. Het continu variabele RCC II-systeem beschikt over de controlemogelijkheden zoals op de McLaren 720S en voegt daar een Race-modus aan toe, die de rijhoogte verlaagt, zorgt voor een lager zwaartepunt en de wielophanging significant straffer maakt.

De instellingen worden door de bestuurder gekozen via het Active Dynamics Panel op de centrale console door middel van het selecteren van de modus Comfort, Sport of Track. De Racemodus wordt ingeschakeld door middel van een knop op het paneel dat tegen het dak is gemonteerd.

Het remsysteem van de McLaren Senna is het meest geavanceerde systeem dat ooit op een straatauto van McLaren werd toegepast en bestaat uit koolstof-keramische remschijven in combinatie met motorsporttechnologie voor het beste remvermogen. Ook de Pirelli P Zero Trofeo R banden zijn door Pirelli, technisch partner van McLaren, speciaal ontwikkeld en ontworpen voor circuitgebruik maar ook toegestaan voor gebruik op de openbare weg. De ultralichtgewicht wielen, waarin geen keuze is qua design, zijn voorzien van een op de racerij gebaseerde centrale wielmoer.

Het derde model dat McLaren introduceert onder het Track22 businessplan, de McLaren Senna, wordt met de hand gebouwd in het McLaren Production Centre in Engeland. Er worden slechts 500 exemplaren gebouwd, die alle 500 reeds verkocht zijn voor een prijs vanaf £750.000,- (prijs in het VK, inclusief belastingen).