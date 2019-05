McLaren introduceert GT

15 mei 2019 | McLaren onthult de GT. De McLaren GT is een nieuwe auto voor een nieuw doelgroep, en een alternatief voor bestaande producten in een groeiend marktsegment. Het model is een aanvulling op de Sports, Super en Ultimate Series. De McLaren GT neemt de traditionele uitgangspunten van Grand Touring (lange-afstandscomfort, snelheid en ruimte voor bagage) en verbindt deze met de gebruikelijke McLaren kernwaarden. De GT is volgens McLaren lichter, sneller en scherper dan bestaande producten en zpi daar comfort, ruimte en gebruiksvriendelijkheid aan toevoegen.

Net als de andere modellen van McLaren is de nieuwe GT gebaseerd op een zelfdragende koolstofvezel carrosserie met een grote sterkte en torsiestijfheid. Met een gewicht van 1.530 kg (DIN) weegt de McLaren GT ruim 130 kg minder dan zijn belangrijkste kernconcurrent en letterlijk honderden kilo's minder dan andere auto's in hetzelfde segment. In combinatie met de 4,0-liter twinturbo V8 bedraagt de pk-per-kilo verhouding van de ultralichtgewicht McLaren GT 405 pk per ton.

Aan de MonoCell II-T monocoque (waarbij de letter 'T' staat voor 'Touring') is een extra koolstofvezel opbouw toegevoegd. Deze ruimte, bovenaan de achterzijde van de auto, herbergt een bagageruimte met een inhoud van 420 liter. De soft-close achterklep is uitgevoerd in glas en scharniert aan de voorzijde. Tegen meerprijs is de achterklep elektrisch bedienbaar. Door de geringe hoogte van de motorruimte, en de vorm van het uitlaatsysteem, is McLaren erin geslaagd om de inhoud, de vorm en de bruikbaarheid van de bagageruimte te optimaliseren. Er is plaats voor een golftas, of twee paar ski's van 185 cm lengte, plus andere bagage. De achterste bagageruimte (420 liter) en de voorste bagageruimte (150 liter) zorgen samen voor een totaal van 570 liter aan bergruimte in de GT.

De glazen C-stijlen en achterste zijruiten zijn geïntegreerd in het ontwerp en zorgen voor beter achterwaarts zicht en meer lichtinval in het ruimtelijke en strakke interieur. De schuin omhoog openende deuren bieden een ruime instap over de lage dorpel. Het interieur is ontworpen voor maximaal comfort tijdens lange reizen zonder concessies te doen aan het sportieve karakter. Zoals in elke McLaren zijn alle essentiële elementen aanwezig die horen bij een gefocuste sportauto, zoals een actieve zitpositie, logisch gepositioneerde bedieningselementen en optimaal zicht naar buiten. De elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen zijn speciaal voor de McLaren GT ontworpen.

Naast hoogwaardige materialen is de GT uitgerust met het meest geavanceerde McLaren infotainmentsysteem tot nu toe. Ook verborgen sfeerverlichting behoort tot de mogelijkheden. In plaats van het standaard dak, van hoogglans koolstofvezelcomposiet, is optioneel een elektrochromatisch glazen dakpaneel leverbaar dat met een druk op de knop donkerder of lichter wordt. Aluminium bedieningselementen (waaronder de schakelflippers aan het stuur) contrasteren met hoogglans zwarte sierlijsten rondom het infotainmentscherm, de raambediening, de schakelconsole en de luchtuitstroomopeningen. Een Bowers & Wilkins premium audiosysteem met 12 luidsprekers, waaronder koolstofvezel subwoofers en Kevlar middentonenspeakers, is een fabrieksoptie.

Naast het standaard nappaleer is zacht gelooid leer of Alcantara beschikbaar. De McLaren GT is als eerste productievoertuig leverbaar met Kasjmieren bekleding. Deze optie is beschikbaar vanaf eind 2019. De achterste bagageruimte kan naar wens worden uitgevoerd met SuperFabric bekleding. In deze stof is gewapend materiaal verwerkt voor een vergrote weerstand tegen vlekken, krassen en schrammen.

Alle belangrijke voertuiginformatie wordt getoond op het 12,3 inch tft-scherm recht voor de bestuurder. De weergave is geïnspireerd op de instrumenten van een vliegtuig, met heldere, scherpe en eenvoudig afleesbare displays. Naast de actuele snelheid, de geselecteerde versnelling en het motortoerental kan het display een vereenvoudigde navigatieweergave, telefoongesprekken, het gekozen audiokanaal en de bandenspanning tonen. Indien er is gekozen voor een achteruitrijcamera wordt de ruimte achter de auto op het display getoond.

Speciale motorsteunen, met gehalveerde stijfheid in vergelijking met de circuitauto McLaren 600LT, minimaliseren contactgeluiden tussen motorruimte en interieur, terwijl laagfrequente geluiden van de koolstofvezel carrosserie worden gedempt in plaats van versterkt, zoals bij de McLaren Senna.

Met een lengte van bijna 4,7 meter is de nieuwe McLaren langer dan alle modellen uit de McLaren Sports en Super Series. Ondanks de grotere overhangen (langer dan gebruikelijk bij een McLaren) zorgen de aanloophoek van 10 graden (voor) en 13 graden (achter, met geactiveerde liftfunctie) ervoor dat de nieuwe GT zelfs overweg kan met de meest stringente verkeersremmende maatregelen. De bodemvrijheid van 110 mm (130 mm met geactiveerde liftfunctie) is deze nieuwe auto geschikt voor alle stedelijke omstandigheden. Met gebruikmaking van de liftfunctie is de bodemvrijheid van de McLaren GT zelfs gelijk aan die van reguliere sedans.

De horizontale 'hammerhead line' aan de voorzijde accentueert de breedte van het ontwerp. Aan de achterzijde herinneren de geïntegreerde vaste achtervleugel, grote diffuser en substantiële uitlaatpijpen aan de supersportautoprestaties van deze Grand Tourer.

Voor bijpassende prestaties zorgt een nieuwe 620 pk sterke 4,0-liter twinturbo achtcilinder motor. Deze M840TE gedoopte V8 is voorbehouden aan de nieuwe McLaren GT en heeft het immense vermogen, draaimoment en uitlaatgeluid dat hoort bij een echte Grand Tourer. Het maximum draaimoment van 630 Nm is beschikbaar tussen 5.500 min-1en 6.500min-1. Meer dan 95% van het maximum koppel is beschikbaar van 3.000 min-1tot 7.250 min-1. De nieuwe motor is verbonden met een zeventraps SSG-transmissie voor lineaire en naadloze acceleratiekracht. Met launch control duurt de staande start van 0-100 km/h 3,2 seconden. 0-200 km/h neemt 9,0 seconden in beslag. De topsnelheid van de McLaren GT is 326 km/h.

De wielophanging, besturing en remmen zijn volledig afgestemd en geoptimaliseerd voor een GT-rijbeleving met meer balans, respons, precisie en comfort dan willekeurig welk ander McLaren model. De lichtgewicht aluminium wielophanging, met dubbele draagarmen, is verbonden met hydraulische schokdempers met Proactive Damping Control. De meest verfijnde variant van de Optimal Control Theory software, ontwikkeld voor de 720S, 'leest' de weg en past de demping in twee milliseconden aan. Elke rijmodus (Comfort, Sport en Track) heeft zijn eigen parameters en rijkarakteristiek.

Het rijplezier wordt verder vergroot door de hydraulische besturing. Deze heeft dezelfde karakteristiek in Comfort, Sport en Track voor optimaal stuurgevoel en stuurrespons. Speciaal voor de McLaren GT heeft technologiepartner Pirelli een nieuwe P ZERO band ontwikkeld die comfort en prestaties verenigt. Aan de achterzijde staat de nieuwe GT op 21-inch lichtmetalen wielen, de grootste wielmaat ooit voor een McLaren, aan de voorzijde worden 20-inch wielen gemonteerd.

De nieuwe McLaren GT is vanaf nu te bestellen bij alle McLaren-dealers. De eerste productie-auto's worden eind 2019 afgeleverd. De Nederlandse prijzen starten bij 252.000,- euro, inclusief belastingen.