McLaren 720S wint Red Dot Award

30 mei 2018 | De McLaren 720S heeft een belangrijke prijs gewonnen: een 2018 Red Dot Design Award in de categorie Best of the Best. Het is de tweede keer dat een nieuwe McLaren deze internationale beloning voor een goed ontwerp heeft gekregen, want in 2016 ging die eer ook al naar de McLaren 570S Coupé.

De tweede generatie Super Series laat een nieuwe interpretatie zien van McLaren's ontwerptaal, waarbij toewijding aan aerodynamica centraal staat. De veertig internationale juryleden prezen de 720S om zijn 'innovatieve symbiose van esthetica en functie'. De competitie, een van de grootste designwedstrijden ter wereld, richt zich onder andere op innovatie, functionaliteit, kwaliteit, ergonomie en duurzaamheid. Van de 6.300 producten uit 59 landen die streden om de prestigieuze Red Dot-titel in 2018 kreeg slechts één procent de Best of the Best-beoordeling.

Maar de prijzenregen hield niet op voor de McLaren 720S. Bij de Vehicle Dynamics International Awards 2018 was het weer raak en werd de auto benoemd tot Car of the Year, na de jury te hebben geïmponeerd met zijn innovatieve techniek, baanbrekende dynamische eigenschappen en buitengewone prestaties.

Sinds zijn onthulling begin 2017 op de internationale autotentoonstelling van Genève is de McLaren 720S wereldwijd geprezen door opiniemakers en journalisten van auto- en lifestylemedia. Het leverde talloze prijzen en vijfsterrenbeoordelingen op. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk werd de auto EVO Car of the Year 2017, BBC TopGear Magazine Supercar of the Year 2017, BBC TopGear Magazine Performance Car of the Year 2017 en CAR Magazine Performance Car of the Year 2017.

Ook op de grootste markt voor McLaren wereldwijd, Noord-Amerika, is de 720S goed ontvangen en kreeg de nieuwe McLaren de Road & Track 2018 Performance Car of the Year Award. Daarnaast werd de auto benoemd tot Automobile All Star, kreeg hij een Car and Driver Magazine Editor's choice, werd Du Pont Registry's 2018 Car of the Year en was het de snelste auto ooit getest door Motor Trend op hun eigen testfaciliteit, Willow Springs Raceway.