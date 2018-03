McLaren 570GT tijdelijk als Black Collection

15 maart 2018 | McLaren Special Operations (MSO), de maatwerkafdeling van McLaren Automotive, voegt deze zomer de 570GT MSO Black Collection toe aan de Sports Series. De auto is voorzien van nieuwe MSO Carbon Black lak, een MSO Defined Titanium SuperSports uitlaatsysteem en een Sport Pack dynamic handling pakket om het sportieve karakter verder te onderstrepen. Er worden slechts 100 exemplaren gebouwd en het model zal daardoor zeker een collectors item worden. De 570GT Black Collection gaat 288.000 euro kosten in ons land.

Vanbuiten is de auto gespoten in Carbon Black, een speciaal door MSO ontwikkelde lak met een diepe glans. Het 'stealth'-thema is verder doorgetrokken in de MSO Defined Black Pack dat het standaard Dark Palladium vervangt: details aan de buitenzijde van de auto, zoals de voor- en achterspoilers, skirts en luchtinlaten zijn in zwart uitgevoerd. Het geheel is aangevuld met de dubbelspaaks lichtgewicht gesmede aluminium wielen, uitgevoerd in Gloss Black Diamond, met Pirelli P Zero Corsa-banden, zwarte remklauwen en koolstof-keramische remmen.

Het op luxe gerichte interieur van de McLaren 570GT is uitgevoerd met nieuwe MSO Black Collection afwerking, waaronder een combinatie van Jet Black leder met Carbon Black Alcantara accenten op de middentunnel, het onderste deel van het dashboard, de hemelbekleding, het stuurwiel en de randen rond de luidsprekers. De elektrisch verstel- en verwarmbare stoelen met geheugen zijn bekleed met Semi-Aniline leder en voorzien van een uniek, geborduurd MSO-logo in de hoofdsteunen.

De aandacht voor detail gaat verder met een MSO Defined contactsleutel in de kleur Carbon Black en een speciaal typeplaatje op de middenconsole. Een panoramadak met zwart getint privacy glass met UV-filter is standaard en kan tegen meerprijs worden opgewaardeerd naar een door MSO ontwikkeld elektrochromatisch panoramadak dat onlangs is opgenomen in het MSO Defined-assortiment voor de 570GT. Het dak geeft klanten de keuze uit vijf verschillende tintgradaties dankzij elektrochromatische 'smart glass'-technologie.

De auto is voorzien van koolstof-keramische remschijven in combinatie met het nieuwe Sport Pack, die de 570GT de scherpere dynamiek van de 570S Coupé en Spider geeft. Voor meer geweld is er de MSO Defined Titanium SuperSports Exhaust met eindstuk in Nano Black, waardoor het gewicht van de auto met vijf kilo wordt verlaagd en het geluid van de uitlaat 5 dB luider is dan van het standaard systeem. De 570GT MSO Black Collection beschikt eveneens over het GT Upgrade Pack met voertuiglift, achteruitrijcamera, elektrisch verstelbare stuurkolom en het Bowers & Wilkins Audio Systeem met 12 luidsprekers.