Mazda3

Prijzen nieuwe Mazda3 bekend

19 december 2018 | Mazda heeft de prijzen bekend gemaakt van de nieuwe Mazda3. De eerste exponent van de zevende generaties Mazda's zal in Nederland te koop zijn voor prijzen die beginnen bij 27.160 euro. Standaard is het nieuwe model rijker uitgerust dan zijn voorganger. Halverwege het jaar zal de Skyactiv-X motor beschikbaar komen voor een meerprijs van 950 euro. Leaseprijzen beginnen bij 359 euro ex BTW.