Mazda6 nu als SkyLease Drive

14 juli 2017 | Mazda komt met een speciale zakelijke uitvoering van zijn topmodel, de Mazda6. Deze Mazda6 SkyLease Drive is voorzien van de zestraps SKYACTIV-Drive automaat en is extra uitgerust met onder andere met een achteruitrijcamera, lederen interieur, Bose Premium audiosysteem, Traffic Monitoring Camera en een 4G-router met twaalf maanden data-abonnement (tot maximaal 5 GB per dag).

De SkyLease Drive is de nieuwe zakelijke topuitvoering van de Mazda6, is standaard voorzien van de zestraps SKYACTIV-Drive automaat en is in een gelimiteerde oplage van 100 stuks leverbaar. Er kan worden gekozen uit zowel de Sedan als de Sportbreak in combinatie met de 2.0 liter SKYACTIV-G 165 benzinemotor of de 2.2 liter SKYACTIV-D 150 dieselmotor.

De SkyLease Drive is onder meer uitgerust met G-Vectoring Control, 17" lichtmetalen velgen, climate control met twee zones en ventilatie voor de achterpassagiers, parkeersensoren vóór en achter, achteruitrijcamera en een traffic monitoring camera (dash cam), cruise control, Bose Premium audiosysteem met DAB+ radio, MZD Connect met navigatie en Bluetooth en een zwartlederen interieur met elektrisch verstelbare voorstoelen.

Daarnaast is er een internetverbinding aanwezig in de auto. Samen met telecomaanbieder Tele2 heeft Mazda een mobiele data-oplossing gevonden die de berijder in staat stelt om in Nederland in de auto intensief van internet gebruik te maken zonder extra kosten. De auto wordt uitgerust met een 4G router van NetGear, voor een sterk en constant signaal en de mogelijkheid om meerdere apparaten tegelijkertijd aan te sluiten op de vijf beschikbare USB-ingangen. De klant krijgt gedurende twaalf maanden 5 GB data per dag in Nederland, waarbij zowel 4G als 3G ter beschikking staan. Na deze periode kan de berijder zelf een (betaalde) aanbieder zoeken als hij of zij langer gebruik wil maken van internet in de auto.

Prijzen van de Mazda6 SkyLease Drive beginnen bij € 37.640,- rijklaar (Mazda6 Sedan SKYACTIV-G 165). De auto is vanaf nu te bestellen en direct leverbaar.