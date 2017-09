Vijf EuroNCAP sterren voor Mazda CX-5

6 september 2017 | De Mazda CX-5 heeft een crashtest ondergaan EuroNCAP. De onafhankelijke organisatie op het gebied van veiligheid beoordeelt het veiligheidsniveau van nieuwe auto's die worden verkocht in Europa en wees de nieuwe Mazda CX-5 bij de laatste tests de maximale score van vijf sterren toe.

Dit oordeel kwam tot stand aan de hand van crashtests met de CX-5 en de evaluatie van de hoogstaande rijassistentiesystemen, die tot de standaarduitrusting behoren. De nieuwe Mazda CX-5, die inmiddels te koop is in heel Europa, scoorde veel punten vanwege de indrukwekkende bescherming van volwassenen, kinderen en voetgangers.

Het bij de nieuwe Mazda CX-5 tot de standaarduitrusting behorende Advanced Smart City Brake Support is een zelfwerkend noodremsysteem. Het helpt de bestuurder op actieve wijze een mogelijke aanrijding te voorkomen of in ieder geval de hevigheid en daarmee het letselgevaar ervan te verminderen. Het systeem maakt gebruik van een frontcamera die de weg monitort binnen een snelheidsbereik van 4 tot 80 km/h. Het systeem kan de auto automatisch tot stilstand brengen of de snelheid verlagen als er een aanrijding dreigt tussen een overstekende voetganger en de nieuwe Mazda CX-5.