Maserati geeft eerste beelden Ghibli GranLusso vrij

23 augustus 2017 | De vernieuwde Ghibli GranLusso, waarvan Maserati vandaag de eerste beelden heeft vrijgegeven, beleeft op 25 augustus aanstaande zijn debuut op de Chengdu autoshow in China. Na een internationaal succes van vier jaar krijgt de Italiaanse sportsedan een belangrijke opwaardering op het gebied van design en technologie.

De vernieuwde Ghibli GranLusso onderscheidt zich door een gerestylde voorbumper met chroomaccenten en een nieuwe grille, voorzien van verchroomde stijlen, in lijn met Maserati's actuele designtaal. En profile is de GranLusso te herkennen aan de GranLusso-emblemen onder op de voorspatborden en aan de in carrosseriekleur uitgevoerde dorpels. De achterzijde met diffuserinzet in koetswerkkleur is eveneens verder verfijnd en geeft het model een scherpere look ten opzichte van zijn voorganger.

Overigens gaat het bij de nieuwe Ghibli GranLusso niet om looks alleen; de restyling draagt ook in verregaande mate bij aan het verbeteren van de aerodynamische efficiency.

Naast de uiterlijke restyling herbergt de Ghibli GranLusso tevens een aantal belangrijke technologieën, zoals adaptieve full-LED koplampen met Matrix High-Beam anti-verblindingsfunctie voor een herkenbare signatuur en een nog betere verlichting. Eveneens nieuw zijn de actieve ADAS-functies, waarmee Maserati nu zijn opwachting maakt in de wereld van autonoom rijden.