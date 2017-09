Maserati Levante nu ook als 350

21 september 2017 | Maserati heeft het aanbod voor de Levante SUV uitgebreid met de introductie van een nieuwe benzinevariant onder het Levante S topmodel. Met de toevoeging van deze Levante 350 biedt Maserati voor de SUV nu drie motorvarianten, waarbij de nieuwe uitvoering zich prijstechnisch tussen de Levante Diesel en Levante S nestelt.

Ruim een jaar geleden maakte de Levante, Maserati's eerste SUV, zijn opwachting in Nederland. In eerste instantie bood het Italiaanse merk voor de Levante keuze uit een 3.0 V6 turbodiesel met 202 kW / 275 pk en de Levante S met een 316 kW / 430 pk sterke 3.0 V6 biturbo benzinemotor. De derde aandrijfunit, eveneens een 3.0 V6 biturbo met 257 kW / 350 pk, was op andere continenten al leverbaar en debuteert nu ook in Europa.

Deze biturbo V6 heeft de cilinderbanken in een blokhoek van 60 graden en meet 2.979 cc in inhoud. Technologische kenmerken van het blok zijn onder andere de relatief efficiënte verbranding, parallel geplaatste dubbele turbo's met een lage massatraagheid, directe brandstofinspuiting onder hoge druk (200 bar) en dubbele verstelbare nokkenassen voor iedere cilinderbank aan de in- en uitlaatkant.

Met 257 kW / 350 pk is hij goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 6,0 seconden en een topsnelheid van 251 km/u. Die waarden combineert de Levante 350 met een verbruik van 10,7 liter op 100 kilometer in de gecombineerde cyclus (CO2-emissies gecombineerd: 249 g/km).

De Maserati Levante 350 is per direct leverbaar bij de vier Nederlandse dealers. Prijzen beginnen bij € 131.007. Naast de basisuitvoering is de Levante 350 net als de Maserati Ghibli en Quattroporte voor het eerst ook leverbaar in een luxe GranLusso- of extra sportieve GranSport-uitvoering.

Vanafprijzen:

Maserati Levante 350 € 131.007

Maserati Levante 350 GranLusso € 141.280

Maserati Levante 350 GranSport € 141.280

De genoemde consumentenprijzen zijn inclusief kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage, kentekenleges en kosten tenaamstelling.