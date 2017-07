Werelddebuut voor vernieuwde Maserati GranCabrio

29 juni 2017 | Maserati presenteert de vernieuwde GranTurismo en GranCabrio op het Goodwood Festival of Speed (29 juni - 2 juli). De GranTurismo beleeft er zijn Europese première, twee dagen nadat hij werd onthuld bij de New York Stock Exchange (NYSE) op Wall Street. De GranCabrio maakt op Goodwood zijn werelddebuut.

De vernieuwde GranTurismo en GranCabrio zijn leverbaar in twee versies: Sport en MC. Beide zijn uitgerust met een atmosferische 4,7 liter V8. Deze krachtbron wordt met de hand gebouwd bij Ferrari in Maranello en produceert 460 pk bij 7.000 tpm en 520 Nm koppel bij 4.750 tpm. De V8 is gekoppeld aan een zestraps automaat van ZF.

De nieuwe 'haaienneus'-grille is geïnspireerd op die van de Maserati Alfieri Concept uit 2014 en voegt een driedimensionaal effect toe aan de voorkant van GranTurismo en GranCabrio. Samen met twee aanvullende luchtinlaten in de neus, zorgt de grille ervoor dat de luchtstroom beter over de auto wordt verdeeld. Dit zorgt voor een lagere luchtweerstandscoëfficiënt van 0,32 voor de GranTurismo (was 0,33) en 0,33 voor de GranCabrio (was 0,35). De achterbumper van beide modellen is eveneens opnieuw ontworpen en wijkt af voor de Sport en voor de MC.

Het interieur van de GranTurismo en GranCabrio biedt plaats aan vier personen, die kunnen plaatsnemen op individuele, met Poltrona Frau-leer beklede stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. Nieuw voor 2018 is een hoge resolutie 8,4 inch touchscreen. Het is gekoppeld aan een modern infotainmentsysteem, dat zowel Apple CarPlay als Android Auto ondersteunt. Daarbij is het onderste deel van de middenconsole opnieuw ontworpen, zodat het plaats kan bieden aan twee draaiknoppen van gesmeed aluminium en de toetsen waarmee de bestuurder de rijmodi kan selecteren. Het Harman Kardon Premium Sound System en de nieuwe Maserati-klok in het midden van het dashboard zijn standaard op zowel de GranTurismo en GranCabrio Sport en MC.