Vernieuwde Lexus RX kost 76.995 euro

20 september 2019 | Lexus maakt de prijzen beken van de vernieuwde RX. De best verkochte Lexus ter wereld is in Nederland leverbaar vanaf 76.995 euro. Vanaf november 2019 staat hij bij de dealer en hij is vanaf nu te bestellen, als vijf of als zevenzitter. De nieuwste generatie van de RX-reeks zet de volgende stap met een aangescherpt design en het nieuwste op gebied van connectiviteit en veiligheid. Bovendien is hij luxueuzer dan voorheen. De RX 450h Hybrid AWD Business Line staat aan de basis van het nieuwe gamma.

De vernieuwde Lexus RX 450h behoudt zijn uitstraling. Het lijnenspel dat zich uitstrekt van de vóór- tot achterzijde van de auto is echter doorontwikkeld. De ingenieurs hebben elk aspect van de SUV uitgebreid onder de loep genomen, de stijfheid van de carrosserie en de wielophanging is verbeterd en voorzien van nieuwe schokdempers en het remsysteem is vernieuwd. Daarnaast heeft de SUV standaard de nieuwste generatie van het Lexus Safety System plus aan boord.

In de vernieuwde RX debuteert Lexus Link. Door de auto te verbinden met MyLexus en de Lexus app biedt de Lexus RX toegang tot online diensten. Zo is het mogelijk om gegevens over alle ritten (privé en zakelijk) bij te houden, de locatie van de auto op te roepen en om vooraf geplande routes naar het navigatiesysteem van de auto te sturen. Bovendien krijgt de berijder via de app een melding als onderhoud noodzakelijk is. De servicebeurt is dan gemakkelijk online in te plannen.

Dankzij het nieuwste Lexus Safety System+ is de vernieuwde RX veiliger dan voorheen. In het vooruitziende Pre-Collision Systeem is nu ook voetgangersdetectie bij duisternis en fietsersdetectie bij daglicht opgenomen. Het Lexus Safety System+ omvat daarnaast Dynamic Radar Cruise Control, Road Sign Assist, Lane Tracing Assist en Automatic Highbeam. Wereldprimeur is het innovatieve grootlichtsysteem BladeScan-type AHS. Voetgangers en verkeersborden komen nog sneller in beeld zonder dat tegenliggers daarbij worden verblind.

Alle vernieuwde RX-modellen beschikken over (230 kW / 313 pk) hybride-technologie, een automatische transmissie en vierwielaandrijving. Het maximale trekgewicht bedraagt 2.000 kg

Het leveringsgamma van de vernieuwde Lexus RX start met de RX 450h Hybrid AWD Business Line. Standaard op deze uitvoering LED-koplampen en -achterlichten, 18-inch lichtmetalen velgen, lederen bekleding (Newport), Climate Control met Nano-e technologie, verwarmde en gekoelde, 8-voudig elektrisch verstelbare voorstoelen (met 2-voudige lendensteun), een met leder bekleed stuur met paddle shifts en het Lexus multimediasysteem inclusief 8-inch touchscreen en smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto. De vernieuwde RX is er ook als Luxury Line, Executive Line en President Line. De laatste twee zijn er ook in de zevenzits uitvoering.

De vernieuwde Lexus RX wordt leverbaar met keuze uit twaalf carrosseriekleuren. De kleuren Sapphire Blue en F White zijn voorbehouden aan de Lexus RX F SPORT Premium. Vanaf november 2019 staat de vernieuwde Lexus RX bij de Lexus-dealer, bestellen kan vanaf nu.