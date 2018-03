Lexus RX

Lexus maakt prijzen RX 450hL bekend

21 maart 2018 | Lexus maakt de prijzen bekend van de RX 450hL Hybrid AWD. De 7-zits-versie van de premium crossover is leverbaar voor prijzen vanaf 85.895 euro. Dat komt neer op een meerprijs van 3.900 euro in vergelijking tot de reguliere RX 450h. De laatstgenoemde is er voortaan ook als Sport Edition.