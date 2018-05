Lexus NX

Lexus NX nu ook als 300h Sport Edition

24 mei 2018 | Lexus voegt een extra dynamische versie toe aan het gamma van de NX 300h. De Sport Edition is de eerste nieuwe uitvoering van de vernieuwde NX 300h die Lexus vorig jaar introduceerde. Hij is leverbaar voor prijzen vanaf 59.995 euro. De Sport Edition met AWD is er vanaf 61.495 euro.